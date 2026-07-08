MTK:n vilja-asiamies Max Schulman nimitetty EFSA:n hallintoneuvoston jäseneksi
10.7.2026 09:00:00 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
MTK:n vilja-asiamies ja viljelijä Max Schulman on nimitetty Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) hallintoneuvoston jäseneksi edustamaan eurooppalaisia viljelijäjärjestöjä 2026 syksyllä alkavalle kaudelle.
Schulmanilla on lähes 40 vuoden kokemus maatalousyrittäjänä sekä pitkä ja laaja kokemus EU:n maatalouspolitiikasta, markkinakysymyksistä sekä alan edunvalvonnasta. Hän on toiminut lähes 20 vuotta MTK:n keskusliitossa asiantuntijana, vastuualueinaan viljat, öljy- ja valkuaiskasvit.
Vuosien varrella Schulman on hoitanut useita merkittäviä luottamustehtäviä eurooppalaisissa ja kansallisissa maatalousalan organisaatioissa, muun muassa Copa-Cogecan työryhmien puheenjohtajana sekä Euroopan komission markkinaseurantaryhmien jäsenenä.
EFSA:n hallintoneuvostossa Schulman tuo päätöksentekoon vahvan käytännön maatalousosaamisen sekä kokemuksen tieteen, politiikan ja käytännön viljelyn yhteensovittamisesta. EFSA vastaa EU:n elintarviketurvallisuuteen liittyvästä riippumattomasta tieteellisestä riskinarvioinnista.
Lista EFSA:n hallintoneuvoston jäsenistä: Management Board members | EFSA
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