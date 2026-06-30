Bravida Finland Oy

Bravidalle 200 miljoonan euron datakeskusurakka Suomessa

10.7.2026 09:10:23 EEST | Bravida Finland Oy | Tiedote

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Bravida on tehnyt sopimuksen atNorthin Kouvolassa sijaitsevan datakeskuksen talotekniikkaurakasta pääurakoitsijana. Sopimuksen arvo on noin 200 miljoonaa euroa.

Bravida on pääurakoitsija ja sopimus kattaa koko talotekniikan lisäksi rakennusurakan (CSA) ohjauksen. Projektin johdosta vastaa Bravida-konsernin PMO-yksikkö (Special Projects). Projekti toteutetaan yhdessä Bravida Finlandin kanssa, jolla on vahvaa näyttöä teollisuusprojektien onnistuneesta toteuttamisesta.

– Olemme ylpeitä siitä, että olemme saaneet jälleen uuden datakeskusurakan yhdessä Pohjoismaiden uusista datakeskusprojekteista. Bravida on Pohjoismaiden johtava toimija datakeskussegmentissä. Tässä projektissa Bravida vastaa toimittajien koordinoinnista loppuasiakkaan suuntaan ja toimii vahvana kumppanina koko projektin ajan. Tämä on tärkeä askel Bravidalle Suomessa, missä meillä on hyvä tilauskanta ja markkinan odotetaan kasvavan myös tulevaisuudessa, toteaa Mattias Johansson, Bravidan konsernijohtaja.

Yhteyshenkilöt

Marko Holopainen
Toimitusjohtaja, Bravida Finland Oy
marko.holopainen@bravida.fi
+358 400 458 158

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