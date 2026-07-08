Yksi iso muutos näkyy nyt kaupan juomahyllyillä

Moni suomalainen viettää nyt kesälomiaan ja erityisesti virvoitusjuomien kulutus on suurta kesäkuukausina. Suosittuja juomia ovat virvoitusjuomien lisäksi myös muut alkoholittomat tuotteet aina alkoholittomista oluista, lonkeroista ja radlereista hard seltzereihin, jotka ovat nyt kovassa nosteessa kuluttajien keskuudessa.

— Asiakkaamme selkeästi hakevat nyt enemmän uusia makuja. He haluavat kokeilla uutta ja juoda vähemmän alkoholia, Lidlin juomien valikoimapäällikkö Essi Yli-Junnila kertoo.

Veromuutos näkyy juomahyllyillä

Huhtikuun alussa voimaan astui alkoholittomien juomien kohdalla kuusiportainen verotusmalli, jonka myötä sokerittomien virvoitusjuomien vero on merkittävästi pienempi kuin paljon sokeria sisältävillä virvoitusjuomilla. Isoimpia sokeripitoisuuksia sisältävien tuotteiden vero lähes tuplaantui. Tämä näkyy jo asiakkaiden ostokäyttäytymisessä.

— Sokerittomuus on kasvanut vuosien varrella trendinä, sillä asiakkaat haluavat kevyempiä ja vähäkalorisia tuotteita. Nyt huhtikuusta alkaen verotuskin ohjaa kuluttajia sokerittomaan suuntaan, Yli-Junnila toteaa.

— Meillä Lidlillä tämä muutos on näkynyt myynneissä jo heti huhtikuusta alkaen. Sokerillisten virvoitusjuomien myynti on laskenut ja samalla sokerittomien noussut verrattuna aiempiin vuosiin, hän jatkaa.

Yksi suosituimmista alkoholittomien tuotteiden kategorioista on BCAA-juomat, joita myydään koko ajan enemmän Lidleissä.

— Ne ovat olleet meillä iso hitti ja kasvaneet parin vuoden aikana todella paljon. Kehitämme koko ajan uusia makuja tähän kategoriaan. Yhtenä ilmiönä alkoholittomissa juomissa kasvaa myös funktionaalisuus, eli niihin halutaan mukaan esimerkiksi proteiinia, vitamiineja, kuitua ja kollageenia, Yli-Junnila sanoo.