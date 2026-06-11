Fira

Fira vahvistaa suunnitteluosaamistaan hankkimalla enemmistöosuuden Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy:stä

10.7.2026 12:09:34 EEST | Fira | Tiedote

Jaa

Rakennusalan palveluyhtiö Fira on sopinut hankkivansa enemmistöosuuden Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy:stä. Yrityskaupan myötä Fira vahvistaa strategisesti keskeisiä kyvykkyyksiään rakennesuunnittelussa, tietomallinnuksessa (BIM), puu- ja betonirakentamisessa sekä rakennusfysiikassa.

Vuonna 1981 perustettu Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy on tunnettu vaativan rakennesuunnittelun osaaja, jonka palvelut kattavat muun muassa rakennesuunnittelun, elementtisuunnittelun, rakennusfysiikan sekä vähähiilisen rakentamisen ratkaisut. Yhtiöllä on toimipisteet Kajaanissa ja Helsingissä.

Yrityskauppa tukee Firan strategiaa kehittää rakentamisen arvoketjua entistä tiiviimmin yhteen. Suunnitteluosaamisen vahvistuminen mahdollistaa entistä paremman yhteistyön tarjousvaiheen, suunnittelun ja tuotannon välillä sekä tukee uusien ratkaisujen kehittämistä asiakkaille.

– Rakennesuunnittelun osaamisen tuominen lähemmäs hankekehitystä ja toteutusta vahvistaa kilpailukykyämme sekä kykyämme kehittää entistä vaikuttavampia, kustannustehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja asiakkaillemme. Näemme merkittäviä mahdollisuuksia erityisesti suunnittelun ja rakentamisen integraation syventämisessä sekä tietomallipohjaisen toimintatavan hyödyntämisessä, toteaa Firan toimitusjohtaja Esa Mäki.

Tavoitteena on säilyttää yhtiön vahva asema riippumattomana suunnittelukumppanina ja samalla rakentaa uusia yhteistyömahdollisuuksia Firan hankkeissa. 

– Rakennusala kaipaa uudistajia, ja siksi näen tässä kumppanuudessa huikean mahdollisuuden sekä meille että Firalle. Kahden edelläkävijän kohtaaminen tuo tekemiseemme juuri sellaista tuoretta intoa, jota alan uudistaminen vaatii. Visiomme on olla kestävän huomisen suunnittelija, mikä tarkoittaa meille ympäristön, kustannustehokkuuden ja rakenteiden kannalta kestäviä ratkaisuita tulevaisuuden kodeissa ja työpaikoilla. Jotta voimme aidosti vaikuttaa tähän, meidän on pystyttävä katsomaan rakentamisen koko arvoketjua. Tämä järjestely antaa siihen poikkeuksellisen hienot puitteet. Tiivis yhteistyö Firan kanssa tarjoaa meille ainutlaatuisen näköalapaikan ja muskelit viedä suunnitteluratkaisuja eteenpäin tavalla, josta hyötyvät kaikki asiakkaamme. Pysymme omana yhtiönämme ja palvelemme jatkossakin kaikkia asiakkaitamme vahvana, luotettavana ja riippumattomana kumppaninakommentoi Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy:n toimitusjohtaja Olli Salo toteutunutta kauppaa.

Yrityskauppa vahvistaa osapuolten yhteisiä mahdollisuuksia kehittää rakentamisen tuottavuutta, laadukkaita suunnitteluratkaisuja sekä rakentamisen digitalisaatiota tulevaisuudessa.

Avainsanat

rakentaminenyrityskaupat

Yhteyshenkilöt

Olli SaloToimitusjohtajaInsinööritoimisto Mäkeläinen Oy

Puh:040 506 6636

Linkit

Fira lyhyesti

Fira on rakennusalan rohkea uudistaja. Maailma muuttuu koko ajan ja uskomme, että rakennusalan tulee muuttua sen mukana. Tavoitteenamme on tarjota ylivoimaista palvelurakentamista, jonka keskiössä on asiakas – sekä tietysti ihmiset, jotka tiloja käyttävät. Siksi kehitämme rakentamisen ja asumisen ratkaisuja, jotka huomioivat ympäristön sekä ilahduttavat ja auttavat asiakasta ylittämään tavoitteensa. Liikevaihtomme oli 160,2 miljoonaa euroa vuonna 2025. Palvelualueitamme ovat asuntorakentaminen, toimitilarakentaminen, modernisointi sekä putkiremontit ja asuntokorjaukset.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Fira

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye