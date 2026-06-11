Fira vahvistaa suunnitteluosaamistaan hankkimalla enemmistöosuuden Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy:stä

Vuonna 1981 perustettu Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy on tunnettu vaativan rakennesuunnittelun osaaja, jonka palvelut kattavat muun muassa rakennesuunnittelun, elementtisuunnittelun, rakennusfysiikan sekä vähähiilisen rakentamisen ratkaisut. Yhtiöllä on toimipisteet Kajaanissa ja Helsingissä.

Yrityskauppa tukee Firan strategiaa kehittää rakentamisen arvoketjua entistä tiiviimmin yhteen. Suunnitteluosaamisen vahvistuminen mahdollistaa entistä paremman yhteistyön tarjousvaiheen, suunnittelun ja tuotannon välillä sekä tukee uusien ratkaisujen kehittämistä asiakkaille.

– Rakennesuunnittelun osaamisen tuominen lähemmäs hankekehitystä ja toteutusta vahvistaa kilpailukykyämme sekä kykyämme kehittää entistä vaikuttavampia, kustannustehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja asiakkaillemme. Näemme merkittäviä mahdollisuuksia erityisesti suunnittelun ja rakentamisen integraation syventämisessä sekä tietomallipohjaisen toimintatavan hyödyntämisessä, toteaa Firan toimitusjohtaja Esa Mäki.

Tavoitteena on säilyttää yhtiön vahva asema riippumattomana suunnittelukumppanina ja samalla rakentaa uusia yhteistyömahdollisuuksia Firan hankkeissa.

– Rakennusala kaipaa uudistajia, ja siksi näen tässä kumppanuudessa huikean mahdollisuuden sekä meille että Firalle. Kahden edelläkävijän kohtaaminen tuo tekemiseemme juuri sellaista tuoretta intoa, jota alan uudistaminen vaatii. Visiomme on olla kestävän huomisen suunnittelija, mikä tarkoittaa meille ympäristön, kustannustehokkuuden ja rakenteiden kannalta kestäviä ratkaisuita tulevaisuuden kodeissa ja työpaikoilla. Jotta voimme aidosti vaikuttaa tähän, meidän on pystyttävä katsomaan rakentamisen koko arvoketjua. Tämä järjestely antaa siihen poikkeuksellisen hienot puitteet. Tiivis yhteistyö Firan kanssa tarjoaa meille ainutlaatuisen näköalapaikan ja muskelit viedä suunnitteluratkaisuja eteenpäin tavalla, josta hyötyvät kaikki asiakkaamme. Pysymme omana yhtiönämme ja palvelemme jatkossakin kaikkia asiakkaitamme vahvana, luotettavana ja riippumattomana kumppanina, kommentoi Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy:n toimitusjohtaja Olli Salo toteutunutta kauppaa.

Yrityskauppa vahvistaa osapuolten yhteisiä mahdollisuuksia kehittää rakentamisen tuottavuutta, laadukkaita suunnitteluratkaisuja sekä rakentamisen digitalisaatiota tulevaisuudessa.