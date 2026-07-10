Lidl tuo markkinoille imurin, jollaista ei ole aiemmin nähty
10.7.2026 14:38:41 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Näin helppoa imurointi ei ole koskaan ollut. Lidlin uusi pöytäpölynimuri tuo imurointiin aivan uuden ja hauskan ulottuvuuden. Pöytäpölynimurilla siivoat pienet roskat tasoilta käden käänteessä.
Lidl tuo maanantaina 13.7. myyntiin Silvercrest-pöytäpölynimurin, joka on tarkoitettu helppoihin pieniin siivouksiin. Viime vuosina imuroinnin isona trendinä ovat olleet robotti-imurit, mutta nyt myyntiin tuleva pöytäpölynimuri luo aivan uuden ulottuvuuden imurointiin, kun imurointi onnistuu myös tasojen päältä.
– Tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä Lidlissä on myynnissä pöytäpölynimuri. Vastaavaa tuotetta ei ole tietojemme mukaan tällä hetkellä myynnissä muissa ruokakaupoissa Suomessa, Lidlin käyttötavaroista vastaava päällikkö Ville Rönkkö kertoo.
Kompakti koko
Silvercrest-pöytäpölynimuri on pieni, paristokäyttöinen käsi-imuri. Laitteeen pohjassa on harjakset ja siinä on kätevä liukuva virtakytkin. Se on suunniteltu murujen, pölyn ja pienten roskien nopeaan siivoukseen tasoilta. Suomalaiset ovat tottuneet perinteisesti pyyhkimään tasot räteillä, mutta pöytäpölynimurin ideana on laajentaa imurointia myös tasopinnoille.
Tuote kulkee pienen kokonsa ansiosta helposti mukana. Sen säiliötä tulee tyhjentää siivousten välillä, kun säiliö on täyttynyt. Tuotteella on kolmen vuoden takuu.
– Pöytäpölynimuri on edullinen hankinta, joka helpottaa arjen siivousta. Se sopii ruoka- ja kirjoituspöydille, työtasoille ja kaikille kodin pienille pinnoille. Odotamme innolla, kiinnostuvatko asiakkaamme tästä uudesta ja helposta tavasta imuroida, Rönkkö toteaa.
Silvercrest-pöytäpölynimuri saatavilla Lidlin myymälöistä 13.7 rajoitetun ajan. Tuotteen hinta on 4,99 euroa.
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Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäJasmin LevoPuh:(09) 23456400media@lidl.fi
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Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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