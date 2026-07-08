Eurojackpotissa tiistaina jaossa 40 miljoonaa
10.7.2026 22:17:29 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Perjantaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten ensi viikon tiistaina on jaossa noin 40 miljoonan päävoitto.
Eurojackpotin kierroksen 28/2026 perjantaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 13, 25, 28, 42 ja 45. Tähtinumerot ovat 5 ja 12.
Kierroksen suurimmat voitot osuivat kuudelle 5+1 tulokselle, joilla voitti 535 774 euroa. Neljä näistä voitoista löytyi Saksasta, yksi Kroatiasta ja yksi Espanjasta.
Lisäksi arvonnassa löytyi 15 kappaletta 5+0-tuloksia, joilla kullakin voitti 69 914 euroa. Voitoista kymmenen matkasi Saksaan ja loput Tanskaan, Islantiin, Norjaan, Tšekkiin ja Puolaan.
Suurimmat Suomesta löytyneet voitot menivät neljälle 4+2 tulokselle, jolla voitti 5 241,90 euroa.
Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 1 7 4 0 2 9 1. Arvonnassa ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on San Diego 60. Tonneja voitettiin neljä kappaletta.
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