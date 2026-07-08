Veikkaus Oy

Eurojackpotissa tiistaina jaossa 40 miljoonaa

10.7.2026 22:17:29 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Perjantaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten ensi viikon tiistaina on jaossa noin 40 miljoonan päävoitto.

Eurojackpot-studio Helsingin Pasilassa.
Eurojackpot-studio Helsingin Pasilassa.

Eurojackpotin kierroksen 28/2026 perjantaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 13, 25, 28, 42 ja 45. Tähtinumerot ovat 5 ja 12.

Kierroksen suurimmat voitot osuivat kuudelle 5+1 tulokselle, joilla voitti 535 774 euroa. Neljä näistä voitoista löytyi Saksasta, yksi Kroatiasta ja yksi Espanjasta.

Lisäksi arvonnassa löytyi 15 kappaletta 5+0-tuloksia, joilla kullakin voitti 69 914 euroa. Voitoista kymmenen matkasi Saksaan ja loput Tanskaan, Islantiin, Norjaan, Tšekkiin ja Puolaan.

Suurimmat Suomesta löytyneet voitot menivät neljälle 4+2 tulokselle, jolla voitti 5 241,90 euroa.

Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 1 7 4 0 2 9 1. Arvonnassa ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on San Diego 60. Tonneja voitettiin neljä kappaletta.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye