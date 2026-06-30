Henriksson Pariisiin Ranskan kansallispäivänä – presidentti Macronin kutsumana
13.7.2026 09:16:46 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP) vierailee Pariisissa tiistaina 14. heinäkuuta Ranskan kansallispäivän johdosta.
Henriksson seuraa presidentti Emmanuel Macronin kutsumana Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Champs-Élysées’llä. Hän osallistuu myös lounastapaamiseen Ranskan puolustusministerin Catherine Vautrinin kanssa Renew Europen delegaation seurassa.
– On kunnia saada osallistua juhlallisuuksiin Ranskan kansallispäivänä ja iloitsen tästä ainutlaatuisesta kutsusta. Suomi ja Ranska tekevät hyvää yhteistyötä monissa keskeisissä kysymyksissä, muun muassa puolustuksen saralla. Renew Europe on myös se parlamenttiryhmä, johon presidentti Macronin puolue Ranskassa kuuluu, ja ryhmän varapuheenjohtajana minulle on tärkeää vaalia tätä yhteistyötä myös EU-tasolla, Henriksson sanoo.
Yhteyshenkilöt
Alexander Junellspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anna-Maja Henriksson)Puh:+358 40 019 2744
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