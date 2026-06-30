Henriksson Pariisiin Ranskan kansallispäivänä – presidentti Macronin kutsumana

Adlercreutz: Turvallinen Suomi rakentuu vapaudesta ja yhdenvertaisuudesta 27.6.2026 20:10:18 EEST | Tiedote

Tänään Helsinki täyttyi yhteisöllisyydestä, ylpeydestä ja ilosta, kun Pride-kulkue marssi läpi keskustan. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz osallistui kulkueeseen sekä valtioneuvoston blokissa että yhdessä RKP:n kanssa.