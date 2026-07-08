Rinki-ekopiste siirretään Vantaalla
13.7.2026 12:41:35 EEST | Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy | Tiedote
Ekopiste siirtyy Nikinmäen K-Supermarketilta Perhotien pysäköintialueelle.
Rinki-ekopiste osoitteessa Paarmatie 2 / Sipoontie Vantaalla siirtyy osoitteeseen Perhotie 54. Pisteelle voi tuoda kartonkia, lasia, metallia, muovia, paperia ja vaatteita.
Mitä Rinki-ekopisteelle voi tuoda?
Kotitalouksille tarkoitetuille Rinki-ekopisteille voi tuoda maksutta kodin pakkausjätettä. Useissa Rinki-ekopisteissä kerätään myös paperia, hyväkuntoisia vaatteita ja kodin tekstiilejä. Lisäksi harrastekalastajat voivat kierrättää käytöstä poistetut muovia sisältävät kalaverkot, merrat ja katiskat 75 keräyspisteellä.
Lajitteluohjeet löytyvät osoitteesta rinkiin.fi. Ohjeet ovat myös keräyssäiliöihin kiinnitetyissä tarroissa.
Muut jätteet, esimerkiksi huonekalut ja vaarallista jätettä sisältävät pakkaukset on vietävä kunnan ohjeistamaan paikkaan.
Lajittelu kannattaa – Rinki-ekopisteeseen oikein lajiteltuna materiaali saadaan kiertoon. Kierrätys säästää energiaa ja luonnonvaroja, sillä sen ansiosta vähenee tarve käyttää täysin uutta materiaalia tuotteiden valmistamiseen. Kierrätetyistä muovipakkauksista voidaan tehdä esimerkiksi muovipusseja, kartonkipakkauksista monenlaisia hylsyjä, lasipakkauksista lasipulloja ja metallista polkupyörän runkoja.
Anna palautetta
Palaute ekopisteiden toiminnasta on tärkeää. Rinki seuraa pisteiden täyttymistä ja siisteyttä päivittäin valvonnalla ja punnituksilla.
Osoitteessa rinkiin.fi/ekopisteet on saatavilla arviot useista Rinki-ekopisteistä tyhjennys- ja siivousajoista, joihin esimerkiksi pyhäpäivät ja muut poikkeukset voivat vaikuttaa.
Jos ekopisteen keräyssäiliö on täynnä, siitä kannattaa ilmoittaa heti. Jätteitä ei saa jättää maahan. Roskaaminen vähentää kaikkien viihtyvyyttä ja sotkujen siivoaminen on kallista.
Palautetta ekopisteistä voi antaa maksutta asiakaspalveluun
- viestillä Whatsappissa numeroon 040 9402 112
- soittamalla numeroon 0800 133 888 (ark. 7–21 ja la 9–18)
- sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@rinkiin.fi
- osoitteessa rinkiin.fi/asiakaspalvelu
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari KoivunenAluepäällikköSuomen Pakkauskierrätys RINKI Oyjari.koivunen@rinkiin.fi
Linkit
Suomen Pakkauskierrätys Rinki on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Tuotamme tuottajayhteisöille tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja tuottajavastuun toteutukseen. Kuluttajille tarjoamme valtakunnallisen Rinki-ekopisteverkoston, jonne voi tuoda maksutta käytöstä poistetut pakkaukset ja kalastusvälineet kierrätettäviksi. Rinki-ekopisteitä on yhteensä 1500 kappaletta ympäri Suomen, aina Hangosta Utsjoelle asti: rinkiin.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy
Rinki-ekopiste suljetaan Lahden Villähteessä8.7.2026 12:55:10 EEST | Tiedote
Villähteen ekopiste siirtyy läheiselle Salelle.
Muista arjen lajittelurutiinit myös mökillä6.7.2026 13:01:21 EEST | Tiedote
Jätehuollon kuormitus kasvaa kesäisin monilla mökkipaikkakunnilla. Kesäasunnolla syntyy yllättävän paljon pakkausjätettä, mutta lajittelu onnistuu helposti myös mökillä, kun muistaa muutaman yksinkertaisen vinkin – ja vie pakkaukset oikeaan paikkaan.
Rinki-ekopiste suljetaan Lohjan Lempolassa2.7.2026 11:40:46 EEST | Tiedote
Lempolan ekopiste suljetaan tilapäisesti.
Prisma Kalevan Rinki-ekopiste suljetaan Tampereella29.6.2026 09:06:24 EEST | Tiedote
Kalevan ekopiste suljetaan väliaikaisesti latauspisteen rakentamisen johdosta.
Rinki-ekopiste siirtyy tilapäisesti Veikkolassa17.6.2026 09:52:33 EEST | Tiedote
Ekopiste siirtyy tilapäisesti Kisapolulta Puronsuuntielle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme