POWER jatkaa kasvuaan – Ylivieska ja Kajaani siirtyvät POWER-ketjuun

Ylivieskan ja Kajaanin Gigantti-kauppiasmyymälät siirtyvät POWER-brändin alle. Molemmat myymälät omistavat Joonas ja Juha Salo. Salojen perheyritys, Kertun Kone, on kodinelektroniikan vahva paikallinen tekijä: Ylivieskassa se on palvellut jo 40 vuotta ja Kajaanissa lähes 20 vuotta. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 10 miljoonaa euroa vuodessa. Ylivieska ja Kajaani ovat kevään aikana jo kymmenes ja yhdestoista kauppiasmyymälä, jotka vaihtavat Gigantista POWERiin.

Pitkä historia, uusi nimi

Salojen yritys on yksi pohjoisen Suomen pisimpään toimineista alan perheyrityksistä. Ylivieskassa käynnissä on 40. toimintavuosi, ja Kajaanissakin toiminta on jatkunut jo lähes kaksi vuosikymmentä – asiakkaiden luottamus on ansaittu pitkällä kokemuksella. Siirtyminen POWER-ketjuun tuo paikallisille asiakkaille valtakunnallisen ketjun laajan valikoiman ja edut, samalla kun tuttu kauppiasvetoinen palvelu jatkuu entisellä henkilöstöllä.

”Nyt oli oikea aika ottaa uusi askel yrityksemme kehityksessä. Markkina ja olosuhteet muuttuvat alallamme vauhdilla, ja pitkän harkinnan jälkeen vakuutuimme, että POWER tarjoaa juuri niitä elementtejä ja arvoja, joita perheyrityksemme arvostaa. Toiminta pienemmillä paikkakunnilla on erilaista suuriin kaupunkeihin verrattuna, ja nyt voimme huomioida valikoimissamme ja palvelukonsepteissa asiakkaidemme tarpeet paremmin ja joustavammin.”

Joonas Salo, kauppias, Ylivieska ja Kajaani

Kauppiasvetoinen malli kasvaa

POWERin myymäläverkosto on kasvanut kevään aikana yhdellätoista uudella kauppiasmyymälällä, Ylivieska ja Kajaani mukaan lukien. Uusien kauppiasmyymälöiden yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 75 miljoonaa euroa vuodessa. Kauppiasvetoisessa mallissa paikallistuntemus ja yrittäjähenkinen tekeminen yhdistyvät valtakunnallisen ketjun valikoimaan ja markkinointivoimaan.

”Olemme erittäin iloisia siitä, että myymälät Ylivieskassa ja Kajaanissa liittyvät POWER-perheeseen. Kolmannen polven perheyrittäjyys kertoo juuri siitä pitkäjänteisyydestä ja sitoutumisesta, jota alalla tarvitaan – ja sellaisia kumppaneita POWER haluaa ympärilleen. Kevään aikana yhteensä 11 kauppiasmyymälää on liittynyt ketjuumme, ja se kertoo selvästi, että kauppiasvetoinen malli toimii ja POWER on kauppiaiden silmissä houkutteleva kumppani. Molemmilla myymälöillä on vahva paikallinen asema ja uskollinen asiakaskunta, ja olen varma, että Salot vievät POWER-konseptin hienosti eteenpäin alueillaan.”

Juha-Mikko Saviluoto, toimitusjohtaja, POWER Finland Oy

Aikataulu

Ylivieskan ja Kajaanin myymälät aloittavat POWER-myymälöinä 20. heinäkuuta 2026.

Avajaiskampanja avajaistarjouksineen käynnistyy heinä-elokuun vaihteessa.

Lisätietoja medialle

Juha-Mikko Saviluoto, toimitusjohtaja, POWER Finland Oy

Sähköposti: juha-mikko.saviluoto@power.fi

Puhelin: 040 047 3378