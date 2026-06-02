POWER jatkaa kasvuaan – Ylivieska ja Kajaani siirtyvät POWER-ketjuun
15.7.2026 10:11:57 EEST | Power Finland Oy | Tiedote
POWER jatkaa kasvuaan Suomessa: Ylivieskan ja Kajaanin Gigantti-myymälät siirtyvät POWER-ketjuun 20. heinäkuuta 2026. Molemmat myymälät omistava perheyritys Kertun Kone on toiminut alueilla vuosikymmeniä, ja siirto on jo kymmenes ja yhdestoista kauppiasmyymälä, joka vaihtaa Gigantista POWERiin tänä keväänä.
POWER jatkaa kasvuaan – Ylivieska ja Kajaani siirtyvät POWER-ketjuun
Ylivieskan ja Kajaanin Gigantti-kauppiasmyymälät siirtyvät POWER-brändin alle. Molemmat myymälät omistavat Joonas ja Juha Salo. Salojen perheyritys, Kertun Kone, on kodinelektroniikan vahva paikallinen tekijä: Ylivieskassa se on palvellut jo 40 vuotta ja Kajaanissa lähes 20 vuotta. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 10 miljoonaa euroa vuodessa. Ylivieska ja Kajaani ovat kevään aikana jo kymmenes ja yhdestoista kauppiasmyymälä, jotka vaihtavat Gigantista POWERiin.
Pitkä historia, uusi nimi
Salojen yritys on yksi pohjoisen Suomen pisimpään toimineista alan perheyrityksistä. Ylivieskassa käynnissä on 40. toimintavuosi, ja Kajaanissakin toiminta on jatkunut jo lähes kaksi vuosikymmentä – asiakkaiden luottamus on ansaittu pitkällä kokemuksella. Siirtyminen POWER-ketjuun tuo paikallisille asiakkaille valtakunnallisen ketjun laajan valikoiman ja edut, samalla kun tuttu kauppiasvetoinen palvelu jatkuu entisellä henkilöstöllä.
”Nyt oli oikea aika ottaa uusi askel yrityksemme kehityksessä. Markkina ja olosuhteet muuttuvat alallamme vauhdilla, ja pitkän harkinnan jälkeen vakuutuimme, että POWER tarjoaa juuri niitä elementtejä ja arvoja, joita perheyrityksemme arvostaa. Toiminta pienemmillä paikkakunnilla on erilaista suuriin kaupunkeihin verrattuna, ja nyt voimme huomioida valikoimissamme ja palvelukonsepteissa asiakkaidemme tarpeet paremmin ja joustavammin.”
Joonas Salo, kauppias, Ylivieska ja Kajaani
Kauppiasvetoinen malli kasvaa
POWERin myymäläverkosto on kasvanut kevään aikana yhdellätoista uudella kauppiasmyymälällä, Ylivieska ja Kajaani mukaan lukien. Uusien kauppiasmyymälöiden yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 75 miljoonaa euroa vuodessa. Kauppiasvetoisessa mallissa paikallistuntemus ja yrittäjähenkinen tekeminen yhdistyvät valtakunnallisen ketjun valikoimaan ja markkinointivoimaan.
”Olemme erittäin iloisia siitä, että myymälät Ylivieskassa ja Kajaanissa liittyvät POWER-perheeseen. Kolmannen polven perheyrittäjyys kertoo juuri siitä pitkäjänteisyydestä ja sitoutumisesta, jota alalla tarvitaan – ja sellaisia kumppaneita POWER haluaa ympärilleen. Kevään aikana yhteensä 11 kauppiasmyymälää on liittynyt ketjuumme, ja se kertoo selvästi, että kauppiasvetoinen malli toimii ja POWER on kauppiaiden silmissä houkutteleva kumppani. Molemmilla myymälöillä on vahva paikallinen asema ja uskollinen asiakaskunta, ja olen varma, että Salot vievät POWER-konseptin hienosti eteenpäin alueillaan.”
Juha-Mikko Saviluoto, toimitusjohtaja, POWER Finland Oy
Aikataulu
- Ylivieskan ja Kajaanin myymälät aloittavat POWER-myymälöinä 20. heinäkuuta 2026.
- Avajaiskampanja avajaistarjouksineen käynnistyy heinä-elokuun vaihteessa.
Lisätietoja medialle
Juha-Mikko Saviluoto, toimitusjohtaja, POWER Finland Oy
Sähköposti: juha-mikko.saviluoto@power.fi
Puhelin: 040 047 3378
Yhteyshenkilöt
Juha-Mikko SaviluotoToimitusjohtajaPower Finland OyPuh:040 047 3378etunimi.sukunimi@power.fi
Power Finland Oy
Power Finland kuuluu pohjoismaiseen Power International AS -konserniin, joka toimii Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto on yli 2 miljardia euroa, mikä tekee meistä yhden Pohjoismaiden merkittävimmistä kodinelektroniikan toimijoista.
Power-ketjun toiminta perustuu äärimmäiseen kustannustehokkuuteen ja laajaan valikoimaan tunnettuja brändejä. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme markkinoiden kilpailukykyisimmät hinnat kaikissa kanavissamme – siksi myymälöissämme on aina sama halpa hinta kuin Power.fi-verkkokaupassa. Suomessa Powerilla on kattava, yli 40 myymälän verkosto, joka yhdessä vahvan verkkokaupan ja Ruotsissa sijaitsevan pohjoismaisen keskusvaraston kanssa takaa nopeat toimitukset.
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