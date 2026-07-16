Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
16.7.2026 18:16:59 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 16.7.2026
Maastopalo keskisuuri, Kankaanperäntie, Petäjävesi
Pelastuslaitos sammuttaa maastopaloa Kankaanperällä Petäjävedellä. Paloalue on saatu rajattua ja sammutustuöt jatkuvat. Palo sai alkunsa metsänhoidollisesta kulotuksesta.
Kohteeseen on hälytetty 10 pelastuslaitoksen yksikköä.
Lisätietoja: klo 19:30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Aivoterveyttä ikääntyville -etävalmennusryhmä tulee jälleen syksyllä 2026 – ilmoittaudu mukaan 31.8. mennessä16.7.2026 14:03:26 EEST | Tiedote
Kaipaatko tukea elämäntapojen muutokseen? Haluatko tietää lisää aivoterveydestäsi ja oppia huolehtimaan paremmin aivoistasi? Tule mukaan syyskuussa käynnistyvään Keski-Suomen hyvinvointialueen Aivoterveyttä ikääntyville -etävalmennusryhmään.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote16.7.2026 02:56:02 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 16.07.2026 Rakennuspalo: keskisuuri. Jyväskylä, Kaakonpyrstö. Kerrostalon kellaritiloissa syttyi tulipalo torstaiyönä. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan ja aloitti jälkivahingontorjunnan kohteessa. Palo ei päässyt leviämään kerrostalon muihin tiloihin, eikä ketään altistunut palolle. Kohteeseen hälytettiin pelastuslaitokselta yhteensä yhdeksän yksikköä. Pelastustoiminta päättyy kohteessa arviolta klo 04.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.7.2026 15:25:39 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.07.2026 Rakennuspalo: keskisuuri. Taipaleentie, Hankasalmi. Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta keskiviikkona iltapäivällä. Rakennuksessa oli syttynyt pieni palonalku rakenteen sisällä. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi purkaa seinä- ja lattiarakennetta ja varmistua, että kytöpalo ei pääse etenemään. Kohteessa työskenteli neljä pelastuslaitoksen yksikköä. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.7.2026 13:57:01 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.07.2026 Rakennuspalo: keskisuuri. Haapajärventie, Pihtipudas. Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta keskiviikkona. Kohteessa paloi noin 100 m2 kokoinen piharakennus. Rakennus oli täyden palon vaiheessa, kun ensimmäinen pelastusyksikkö saapui kohteeseen. Sammutustoiminnan ansiosta palo saatiin rajattua niin, ettei se päässyt leviämään muihin rakennuksiin tai maastoon. Tulipalosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.7.2026 13:08:15 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.07.2026. Rakennuspalo: suuri. Vehkaojantie, Jämsä. Jämsän Vehkaojantiellä sijaitsevassa rakennuksessa havaittiin palaneen hajua ja pientä savua sähköpääkeskuksessa. Pelastuslaitoksen saavuttua kohteeseen varsinainen savu oli kuitenkin jo hälvennyt. Pelastuslaitos tarkasti tilat lämpökameraa käyttäen ja varsinaista tulipaloa ei löytynyt. Savu on aiheutunut todennäköisesti sähköpääkeskuksessa aiheutuneesta viasta. Ei henkilövahinkoja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme