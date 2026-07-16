Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 15.7.2026 15:25:39 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.07.2026 Rakennuspalo: keskisuuri. Taipaleentie, Hankasalmi. Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta keskiviikkona iltapäivällä. Rakennuksessa oli syttynyt pieni palonalku rakenteen sisällä. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi purkaa seinä- ja lattiarakennetta ja varmistua, että kytöpalo ei pääse etenemään. Kohteessa työskenteli neljä pelastuslaitoksen yksikköä. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.