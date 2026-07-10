Fira vahvistaa asemaansa Turun seudulla – Aura Rakennus Länsi-Suomi Oy osaksi Firaa

Aura Rakennus Länsi-Suomi on tunnettu Varsinais-Suomen alueella toimiva rakennusalan yritys, jonka vahvuuksia ovat paikallinen markkinatuntemus, pitkäaikaiset asiakassuhteet sekä kokemus julkisista hankkeista, kilpailu-urakoinnista ja kokonaisvastuurakentamisesta. Yrityskaupan myötä Fira saa vahvan jalansijan Turun alueelle ja mahdollisuuden kehittää liiketoimintaansa yhdessä paikallisen, osaavan organisaation kanssa.

Yritysten osaamiset täydentävät toisiaan luontevasti. Aura Rakennus Länsi-Suomen vahva alueellinen asema yhdistyy Firan osaamiseen toimitila- ja julkisessa rakentamisessa, teollisessa rakentamisessa, konseptikehityksessä, digitalisaatiossa sekä vastuullisissa rakentamisen ratkaisuissa. Yrityskauppa luo uusia mahdollisuuksia kehittää rakentamisen toimintamalleja, vahvistaa kilpailukykyä sekä tuoda markkinoille entistä laadukkaampia ja kestävämpiä ratkaisuja.

Turun seutu on yksi Suomen merkittävimmistä kasvukeskuksista, jossa rakentamisen pitkän aikavälin näkymät ovat vahvat. Alueella on käynnissä ja suunnitteilla useita merkittäviä julkisia, toimitila- ja teollisuushankkeita, joiden toteuttamiseen yhdistyvän osaamisen arvioidaan tarjoavan uusia mahdollisuuksia.

Yrityskauppa tukee myös Firan mahdollisuuksia laajentaa konseptipohjaista rakentamista sekä hyödyntää kehittämiään toimintamalleja uusilla markkinoilla. Samalla Aura Rakennus Länsi-Suomen paikallinen osaaminen ja asiakasymmärrys tarjoavat vahvan pohjan kasvulle Varsinais-Suomessa.

– Aura Länsi-Suomen liittyminen Fira-konserniin vahvistaa yhtiön osaamista sekä kasvattaa merkittävästi toimitila- ja korjausrakentamisen osuutta asuntotuotannon rinnalla koko Lounais-Suomen alueella. Molempia yhtiöitä yhdistää vahva yhdessä tekemisen kulttuuri ja tahto olla asiakkaan kanssa samalla puolella pöytää. Yhteisten arvojen pohjalta rakennamme kestävää kasvua ja vahvistamme kumppanuuttamme asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa, kommentoi kauppaa Aura Rakennuksen johtaja Santtu Saukkonen.

Aura Rakennus Länsi-Suomi jatkaa toimintaansa omana yhtiönään osana Fira-konsernia. Tavoitteena on säilyttää yhtiön vahvat paikalliset toimintamallit ja asiakassuhteet sekä rakentaa yhteistyötä vaiheittain ja pitkäjänteisesti.

– Yrityskauppa vahvistaa strategiaamme kasvaa valituilla markkina-alueilla ja kehittää rakentamisen uusia toimintamalleja. Aura Rakennus Länsi-Suomi tuo mukanaan vahvan paikallisen osaamisen, asiakassuhteet ja markkinatuntemuksen. Yhdessä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä laajemman osaamisen sekä luomaan uusia kasvumahdollisuuksia Turun seudulla, sanoo Fira Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Esa Mäki.

Yrityskaupan toteutuminen edellyttää vielä viranomaiskäsittelyn ja muiden tavanomaisten kaupan toteutumiseen liittyvien ehtojen täyttymistä.