Konneveden Naisten viikko -festivaalin ensimmäisen päivän maksulliset tapahtumat myivät loppuun
20.7.2026 10:58:23 EEST | Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy | Tiedote
Konneveden Naisten viikko starttasi lauantaina 18. heinäkuuta ja tapahtuman maksulliset ohjelmat, näyttelijä Eija Ahvon ja pianisti Maija Ruuskasen Rakas Eeva Kilpi -esitys Konneveden kirkossa ja Michelin-kokki Kim Mikkolan loihtimat Myrsky lautasella Shakespearen tapaan -kattaukset Väentalolla myivät ääriään myöten täyteen. Festivaali jatkuu tänään maanantaina päättyen trumpetisti Verneri Pohjolan ja lyömäsoitintaiteilija Mika Kallion klo 18.00 alkavaan Fallen Trees -konserttiin Konneveden kirkossa.
Naisten viikon sunnuntai huipentui näyttelijä Tommi Korpelan ja pianisti, kirkkomuusikko Pami Karvosen Johanneksen matkassa -bibliodraamaan Konneveden kirkossa.
– Naisten viikolla oli aivan mahtava tunnelma, eikä pelkästään ihanan Kristiina Hurmerinnan johdosta. Korvaamattoman tärkeä kulttuuritapahtuma ja elävöittäjä Konnevedelle. Erittäin laadukas ohjelmisto todella kauniissa ympäristössä, Tommi Korpela hehkutti tuoreeltaan esityksen jälkeen.
Festivaali jatkuu tänään maanantaina aamukahvilla ja kuuluisien Kaltevien korvapuustien nautiskelulla Tarun Kahvipannu -kahvilassa viulisti Marianne Maansin säetyksellä. Konnevesisaliin kokoonnutaan klo 12.00 toimittaja Seppo Puttosen luotsaamaan Runo on runo on runo -tapahtumaan, joka kokoaa tekijöitä Suomen runouden ja sanataiteen historiasta ja nykyisyydestä. Keskustelemassa ja luennoimassa ovat runoilija Eira Stenberg, runoilija Anne Hänninen sekä runoilija Sirkka Turkasta Tähti kuuttomassa yössä -tietokirjan kirjoittanut Ulla Janhonen. Festivaali päättyy trumpetisti Verneri Pohjolan ja lyömäsoitintaiteilija Mika Kallion klo 18.00 alkavaan Fallen Trees -konserttiin Konneveden kirkossa. Liput maksullisiin tapahtumiin ovat myynnissä Tiketissä.
Poikkitaiteellinen festivaali Konneveden Naisten viikko tuo jo viidettä vuotta yhteen tulkitsijoita, esiintyjiä ja ajattelijoita arkkitehtuurista filosofiaan ja runoudesta kulinariaan. Vuoden 2026 Henkeä, taidetta ja tulevaisuutta -pääteema lävistää koko festivaalin ja tapahtumat nivoutuvat yhteen lyriikan punaisella langalla.
Maksullisten tapahtumien, kuten Verneri Pohjolan ja Mika Kallion Fallen Trees -konsertin, näyttelijä Tommi Korpelan ja Pami Karvosen tähdittämän Johanneksen matkassa -konsertin ja näyttelijä Eija Ahvon ja Maija Ruuskasen tulkitseman Rakas Eeva Kilpi! -esityksen lisäksi ohjelmassa on runsaasti maksutonta pop-up-ohjelmaa ja yllätyksiä ympäri Konneveden keskustaa. Naisten viikolla toteutettiin muun muassa Suomen ensimmäinen K-Market-kauppagalleria: taiteilijoiden Paula Blåfieldin ja Leena Nyqvistin Kolme jumalatarta – Henki, Taide, Tulevaisuus -näyttelyn kaikki teokset ovat myynnissä Konneveden K-Marketin käyttötavaraosastolla. Näyttelyyn tutustumisen ja ostosten lomassa on kuultu myös pop-up-konsertteja Marianne Maansin ja Brahmsiin erikoistuneen pianisti Jaakko Rikalaisen tulkitsemana. Taide on läsnä K-Kaupan lisäksi koko kylässä, sillä Konneveden halki kulkevalla "Galleria Kauppatiellä", useiden konnevetisten yritysten liiketiloissa voi koko heinäkuun ajan tutustua Jyväskylän taidemuseon kokoelmista esille tuotuihin teoksiin.
Katso koko Naisten viikon ohjelma osoitteessa www.konnevedennaistenviikko.fi
Konneveden Naisten viikon järjestää tänä vuonna uusi yhdistys Konneveden Naisten viikko Ry.
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Yhteyshenkilöt
Milla PalovaaraPuh:0405967973milla@kulttuuritoimisto.fi
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