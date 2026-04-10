"Suomen talous olisi jo vahvassa kasvussa ilman geopoliittisia kriisejä" – kesäkuu antoi ensimmäisen vahvan merkin käänteestä
21.7.2026 11:07:24 EEST | Vilkas Group Oy | Tiedote
Uunituore Verkkokauppaindeksi osoittaa, että huhti–toukokuussa kuluttajien ostohalukkuus hyytyi voimakkaasti geopoliittisen epävarmuuden lisääntyessä Lähi-idän sodan seurauksena. Tämä painoi koko toisen vuosineljänneksen verkkokaupan euromääräisen myynnin 10 prosentin laskuun. Kesäkuussa kuluttajien luottamus kuitenkin vahvistui nopeasti. "Verkkokauppa reagoi kuluttajien käyttäytymiseen ensimmäisten joukossa. Näyttää siltä, että ilman geopoliittisia kriisejä myös Suomen talous olisi jo selvästi nykyistä vahvemmassa kasvussa", painottaa Verkkokauppaindeksiä tuottavan Vilkas Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Korkiakoski.
Lehdistötiedote 21.07.2026
Verkkokauppaindeksi perustuu lähes 2 000 suomalaisen verkkokaupan toteutuneisiin ostotapahtumiin, minkä vuoksi se kuvaa kuluttajakäyttäytymisen muutoksia reaaliaikaisesti ja toimii usein ennakoivana signaalina myös koko Suomen talouden kehitykselle. Toisen vuosineljänneksen tulokset kertovat poikkeuksellisesta keväästä: Ostajat eivät kadonneet verkkokaupasta, mutta suuremmat hankinnat siirtyivät myöhemmäksi epävarmuuden kasvaessa.
Huhti- ja toukokuun heikko kehitys painoi koko vuosineljänneksen euromääräisen myynnin 10 prosentin laskuun. Kesäkuussa nähtiin kuitenkin ensimmäinen selvä suunnanmuutos, kun kuluttajien luottamus vahvistui nopeasti.
"Verkkokauppa toimii kuluttajien tunnelmien reaaliaikaisena mittarina. Kun ihmiset alkavat epäröidä, se näkyy verkkokaupassa välittömästi. Samalla tavalla luottamuksen palautuminen näkyy verkkokaupassa ennen monia muita talousindikaattoreita. Kesäkuu oli tästä ensimmäinen vahva osoitus", kertoo Verkkokauppaindeksiä Vilkas Group Oy:lle jo 20 vuotta luotsannut Markku Korkiakoski, Vilkkaan hallituksen puheenjohtaja.
Suomen talous ei kärsi ostajien puutteesta vaan ostamisen varovaisuudesta
Korkiakosken mukaan Verkkokauppaindeksin tärkein havainto ei ole itse 10 prosentin lasku, vaan se, mitä lukujen taakse kätkeytyy.
"Tilausmäärät ovat pysyneet huomattavasti euromääräistä myyntiä paremmin. Se kertoo, etteivät asiakkaat ole kadonneet mihinkään. He käyttävät vain vähemmän rahaa ja lykkäävät suurempia hankintoja. Suomen talous ei tällä hetkellä kärsi ostajien puutteesta vaan ostamisen varovaisuudesta."
Korkiakosken mukaan juuri tästä syystä myös talous voi elpyä odotettua nopeammin.
"Verkkokaupan ei tarvitse löytää suuria määriä uusia asiakkaita kasvaakseen voimakkaasti. Riittää, että nykyiset asiakkaat alkavat vähitellen taas kuluttaa kasvaneen ostovoimansa mukaisesti. Silloin vaikutus näkyy nopeasti ja vahvasti myös koko Suomen taloudessa."
Loppuvuosi kaksinumeroiseen kasvuun
Kesäkuun kuluttajaluottamuksen voimakas paraneminen antaa Korkiakosken mukaan aihetta varovaiseen optimismiin.
"Jos geopoliittinen epävarmuus ei uudelleen voimistu, verkkokauppa voi olla ensimmäinen toimiala, jossa kuluttajien luottamuksen palautuminen alkaa näkyä selvästi jo kolmannella vuosineljänneksellä. Loppuvuoden kampanja- ja joulukauppa kipuavat sitten jo selvästi kevättä vahvemmiksi ja helposti kaksinumeroisiin kasvulukuihin, jos geopolitiikka ei taas potkaise takavasemmalta. Suomen talous olisi jo vahvassa kasvussa ilman geopoliittisia kriisejä."
Kotitalouksien vahvan ostovoiman lisäksi myönteistä potentiaalia kasvattavat Ukrainan erinomainen sotamenestys, joka parantaa myös Suomen turvallisuutta. Myös ja uunituore ”Temu-vero” tulee palauttamaan Korkiakosken mukaan palauttamaan kulutusta kotimaisille kauppiaille.
"Monet edellytykset vahvemmalle kasvulle ovat siis jo olemassa. Kevät osoitti, kuinka nopeasti geopoliittinen kriisi voi pysäyttää kulutuksen. Kesäkuu osoitti yhtä nopeasti myös toisen puolen: Kun epävarmuus alkaa hellittää, suomalainen kuluttaja on valmis palaamaan markkinoille. Se antaa syytä vahvaankin optimismiin – toki geopoliittisen varauman kera."
Lisätietoja
Markku Korkiakoski, hallituksen pj, Vilkas Group Oy, 0400 434 244, markku@vilkas.fi
Avainsanat
Vilkas on Suomen johtava verkkokauppatoimittaja ja sopiva kumppani kaiken kokoisille verkkokauppiaille. 2000 asiakastamme ovat laaja skaala pienyrittäjistä suuryrityksiin. Verkkokauppaindeksin mukaan asiakkaidemme vuosittainen kasvuvauhti on yli kymmenen prosenttia.
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