Verivalmisteiden käyttö ei kesällä vähene – yhden viikonlopun aikana voidaan tarvita jopa 800 verivalmistetta

Verivalmisteet ovat tuoretuotteita, joiden säilyvyys on rajallinen.

”Muun muassa syöpäpotilaille elintärkeät verihiutaleet säilyvät vain viikon luovutuksesta. Tämä tarkoittaa, että varastoja ei voi täyttää pitkälle etukäteen, vaan verenluovutuksia tarvitaan tasaisesti”, toteaa verenluovutuksen johtaja Johanna Castrén Veripalvelusta.

Vakavissa onnettomuuksissa ja muissa äkillisissä hätätilanteissa verivalmisteita voidaan tarvita paljon hyvin lyhyessä ajassa. Verivarastojen on oltava kunnossa joka päivä, myös kesällä, jotta potilaat saavat tarvitsemansa hoidon.

Verenluovuttajia tarvitaan nyt tavallista enemmän

Kesällä verenluovutukset yleensä vähenevät, kun ihmiset ovat lomilla ja arjen rutiinit muuttuvat. Siksi Veripalvelu vetoaakin nyt heihin, joille verenluovutus sopii, tulemaan apuun.

“Kesälomat ja helteet vaikuttavat luovutusaktiivisuuteen. Samaan aikaan potilaiden verentarve ei kuitenkaan pidä lomaa. Joka arkipäivä, myös loma-aikana, tarvitaan noin 600–700 vapaaehtoista luovuttajaa, jotta verivalmisteita riittää kaikille”, Castrén kertoo.

Verihuolto perustuu vapaaehtoisiin luovuttajiin

Verta tarvitaan esimerkiksi syöpää sairastavien, leikkauspotilaiden, keskoslasten sekä onnettomuuksissa loukkaantuneiden potilaiden hoitoon. Verivalmisteita ei voida valmistaa keinotekoisesti, vaan ne saadaan ainoastaan vapaaehtoisilta verenluovuttajilta. Jokainen verenluovutus auttaa useampaa potilasta.

Uusia luovuttajia tarvitaan jatkuvasti turvaamaan verihuollon tulevaisuutta.

– Verihuollon toimivuus on yhteinen asia. Kun mahdollisimman moni käy luovuttamassa verta edes silloin tällöin, vastuu ei jää liian pienen joukon harteille ja voimme varmistaa veren riittävyyden kaikkina vuodenaikoina, myös poikkeustilanteissa, Castrén sanoo.

Näin valmistaudut verenluovutukseen

1. Tarkista soveltuvuutesi

Verta voi luovuttaa 18–70-vuotiaana, ensiluovutus onnistuu vielä 65-vuotiaana. Esimerkiksi ulkomaanmatka voi aiheuttaa väliaikaisen luovutusesteen. Tarkista ajantasaiset ohjeet Veripalvelun verkkosivuilta tai tee pikatesti sovinkoluovuttajaksi.fi.

2. Varaa aika tai tule paikan päälle

Verenluovutuspaikat ja ajanvaraus löytyvät osoitteesta veripalvelu.fi/ajanvaraus. Jos vapaita aikoja on, myös ilman ajanvarausta voi tulla. Verta voi luovuttaa asuinpaikasta riippumatta, esimerkiksi omalla mökkipaikkakunnalla.

3. Täytä terveyskysely

Terveyskysely täytetään jokaisella luovutuskerralla joko luovutuspäivänä tai korkeintaan päivää aiemmin. Sen avulla varmistetaan sekä luovuttajan että potilaan turvallisuus.

4. Ota henkilöllisyystodistus mukaan

Luovutustilanteessa tarvitaan voimassa oleva henkilöllisyystodistus (passi, henkilökortti tai ajokortti).

5. Huolehdi nesteytyksestä

Riittävä juominen ennen ja jälkeen luovutuksen on erityisen tärkeää kesähelteillä. Luovutuspaikoissa on tarjolla välipalaa ja juotavaa – kesällä myös LuovutusVichyä.

6. Ota rennosti

Vältä raskasta liikuntaa ja saunomista luovutuksen jälkeen ja anna keholle aikaa palautua.



Lisätietoja verenluovutuksesta ja luovutuspaikoista löytyy Veripalvelun verkkosivuilta veripalvelu.fi ja Luovuttajan sovelluksesta. Maksuton luovuttajainfo palvelee numerossa 0800 0 5801 (ma–pe klo 8–17).