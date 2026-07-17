KUTSU: EK:n Suhdannebarometrin julkistuswebinaari ma 27.7. klo 10.00–10.30
22.7.2026 14:03:18 EEST | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
EK:n Suhdannebarometri julkistetaan maanantaina 27.7. klo 8.00, ja julkistuswebinaari pidetään saman päivän aamuna klo 10.00–10.30.
Tilaisuudessa taustoitetaan talouden tilannetta sekä suomalaisyritysten suhdannekehitystä. Talouden näkymiä ja Suhdannebarometrin tuloksia esittelee EK:n johtaja ja pääekonomisti Penna Urrila.
Lisätietoja:
Teemu Lindfors, viestinnän asiantuntija, p. 0400 284 764
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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