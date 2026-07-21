Kokoomuksen Limnell: Politiikan tehtävä ei ole repiä jokaista erimielisyyttä railoksi – vaalit näkyvät jo läpi monesta Garden-puheenvuorosta
21.7.2026 15:02:48 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell peräänkuuluttaa malttia Garden Helsinki -keskusteluun. Limnellin mukaan valtion rahaa ei ole hankkeeseen maksettu euroakaan, ja avoin kritiikki on eri asia kuin vihjailu ja ajojahti. Yksittäistä hanketta tärkeämpänä hän pitää sitä, että Suomeen valmistellaan yhtenäinen ja läpinäkyvä malli suurten tapahtuma-areenoiden arviointiin.
– Päätösten perusteiden on oltava avoimia, menettelyjen läpinäkyviä ja poliittisten päättäjien valmiita vastaamaan vaikeisiinkin kysymyksiin. Siitä ei pidä tinkiä milliäkään. Mutta avoin ja kriittinen keskustelu on eri asia kuin vihjailu, syylliseksi julistaminen tai ajojahti, Limnell sanoo.
Limnell arvioi, ettei kaikissa Garden Helsinkiä koskevissa puheenvuoroissa enää etsitä vastauksia, vaan lyömäasetta pääministeriä vastaan, ja että ensi kevään vaalit näkyvät jo monen kommentin läpi.
– Meidän poliitikkojen vastuulla on pitää pää kylmänä. Kansalaisten luottamusta ei vahvisteta huutamalla kovempaa, vaan sillä, että tosiasiat tuodaan pöytään ja päätöksenteon pelisääntöjä tarvittaessa parannetaan, Limnell sanoo.
Yksittäistä hanketta tärkeämpänä Limnell pitää valtioneuvoston tiedonannon linjausta, jonka mukaan Suomeen valmistellaan läpinäkyvää mallia suurten, kansallisesti merkittävien tapahtuma-areenoiden arviointiin ja mahdolliseen tukemiseen.
– Suuria hankkeita ei pidä ratkaista tapaus kerrallaan epäselvin perustein, eikä sen mukaan, kuka onnistuu kulloinkin hallitsemaan julkista keskustelua. Tarvitsemme yhtenäiset kriteerit, vaikutusarviot ja avoimen päätöksenteon, jotka koskevat kaikkia hankkeita ja kaikkia alueita. On hyvä, että pääministeri laittoi tämän selvityksen liikkeelle, Limnell sanoo.
Samalla Limnell muistuttaa, että Suomen on uskallettava puhua kasvusta ja tarvitaan investointeja, työpaikkoja, matkailua ja kansainvälisiä tapahtumia.
– Veronmaksajien rahoista on pidettävä tarkasti huolta, mutta tulevaisuutta ei rakenneta vain sillä, että jätämme kaiken tekemättä. Politiikan tehtävä ei ole repiä jokaista erimielisyyttä railoksi, vaan löytää epäselvyyksien keskeltä tie eteenpäin. Suomi tarvitsee kokoavaa voimaa etenkin nyt, kun edessä voi olla turvallisuuspoliittisesti haastavat ajat, Limnell toteaa.
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Yhteyshenkilöt
Jarno LimnellKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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