Kokoomuksen Sarkomaa: Miten oppositio edistäisi areenan saamista yhteistyöllä Helsinkiin?
21.7.2026 16:25:27 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen helsinkiläiskansanedustaja Sari Sarkomaa muistuttaa, ettei Garden Helsingin ehdollisesta tuesta ole maksettu euroakaan ja että hanke olisi arvioitu uudelleen joka tapauksessa. Valtion rahoituksen kariutuminen johtui hankeen viivästymisestä ja epäselvästä rahoituksesta. Sarkomaa haastaa oppositiota kertomaan, miten se edistäisi kansainvälisen tason tapahtuma-areenan saamista Helsinkiin.
Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa korosti eduskunnan täysistunnossa, ettei Garden Helsingin ehdollisessa tukipäätöksessä ole mitään epämääräistä. Hanke on viivästynyt ja sen rahoitus on epäselvä, minkä vuoksi hallitus päätti luopua siitä.
– Yhtään euroa ei ole hankkeesta maksettu ja hanketta olisi arvioitu syksyllä uudelleen joka tapauksessa, Sarkomaa sanoi.
Sarkomaa muistutti, että areenahanke on ollut laajasti yhteinen tavoite. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsinki Gardenin asemakaavan selvällä enemmistöllä yli puoluerajojen: mukana oli myös SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton valtuutettuja tukemassa yhteistä tavoitetta.
Juuri siksi Sarkomaa toivoo, että areenan edistämistä jatketaan yhdessä myös tästä eteenpäin.
– Kysyn opposition edustajilta: millä tavalla te olisitte valmiita jatkossa edistämään uuden kansainvälisen tason tapahtuma-areenan saamista Helsinkiin? Haluan katsoa tulevaisuuteen ja löytää ratkaisuja, Sarkomaa sanoi.
Sarkomaa piti tervetulleena hallituksen selvitystyötä, jossa määritellään yhdenmukainen väylä ja kriteeristö vastaavien hankkeiden valtiontuelle. Hänen mukaansa kasvun ja kansainvälisten tapahtumien tavoitteesta ei luovuta.
– Helsinki on Suomen kasvun veturi. Pidän tärkeänä, että pääkaupunkimme voisi kilpailla suurista konserteista sekä kansainvälisistä kulttuuri- ja urheilutapahtumista tasavertaisesti muiden Pohjoismaiden pääkaupunkien kanssa. Siksi Helsinki tarvitsee nykyaikaisen suuren tapahtuma-areenan, Sarkomaa sanoi.
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Yhteyshenkilöt
Sari SarkomaaKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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