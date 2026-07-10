S-market Hirvensalmen uudistus parantaa asiointikokemusta ja energiatehokkuutta

​​Elämyksiä ja iloa kesään: Suur-Savon juhlavuosi näkyy tekoina lasten ja nuorten hyväksi​ 25.6.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

Tänä kesänä Osuuskauppa Suur-Savo tarjoaa lapsille ja nuorille elämyksiä ja tapahtumia ympäri Etelä-Savoa osana 110-vuotisjuhlavuottaan. Tavoitteena on tarjota alueen lapsille ja nuorille mielekästä kesätekemistä: liikkumista, uusien taitojen oppimista ja yhdessä tekemisen iloa.