Osuuskauppa Suur-Savo

S-market Hirvensalmen uudistus parantaa asiointikokemusta ja energiatehokkuutta

23.7.2026 10:00:00 EEST | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote

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Osuuskauppa Suur-Savo uudistaa S-market Hirvensalmen perusteellisesti syksyn 2026 aikana. Lähes 1,7 miljoonan euron investoinnilla nykyaikaistetaan myymälän tekniikkaa, parannetaan energiatehokkuutta ja kehitetään palveluita vastaamaan entistä paremmin alueen asiakkaiden tarpeita. Uudistustöiden on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä.

S-market Hirvensalmi uudistuu loppuvuodesta 2026.
S-market Hirvensalmi uudistuu loppuvuodesta 2026.

Uudistuksen avulla myymälä vastaa tuleviin lainsäädännön vaatimuksiin, on entistä energiatehokkaampi ja varmistaa toimivat palvelut asiakkaille sekä sujuvan työympäristön henkilöstölle myös tulevaisuudessa.

- Investoinnilla haluamme kehittää S-market Hirvensalmea vastaamaan entistä paremmin tämän päivän tarpeisiin niin asiakkaiden kuin toiminnallisuuden näkökulmasta. Investointi on merkittävä panostus myymälän tulevaisuuteen, ja uudistuksen jälkeen asiakkaamme pääsevät nauttimaan entistä sujuvammasta ja miellyttävämmästä ostokokemuksesta, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon kehitysjohtaja Tuomas Jääskeläinen.

Merkittävä osa investoinnista kohdistuu energiatehokkuuden parantamiseen. Hirvensalmen S-marketiin rakennetaan uusi ympäristökuormitusta vähentävä CO₂-kylmäjärjestelmä, joka korvaa nykyisen kylmälaitoksen ja -kalusteet. Lisäksi myymälän energiankäyttöä tehostetaan hyödyntämällä lauhdelämpöä lämmityksessä sekä uusimalla ilmanvaihto- ja valaistusratkaisut.

- Asiakkaille uudistuksen näkyvin muutos tulee olemaan moderneilla myymäläkalusteilla luotu raikkaampi ja entistä toimivampi ostosympäristö. Asiakasnäkökulmasta kiinnostava uudistus on myös paikallisen ostokäyttäytymisen, asiakkaiden toiveet ja erilaiset sesongit entistä paremmin huomioiva tuotevalikoima, toteaa S-market-ketjun ryhmäpäällikkö Mika Tammentie Osuuskauppa Suur-Savolta.

S-market Hirvensalmi palvelee normaalisti syyskuussa 2026 alkavien uudistustöiden ajan. Investoinnin arvioidaan valmistuvan saman vuoden joulusesonkiin mennessä.

Taustatietoja: 
-    Investointi n. 1,7 M€
-    Uudistustyöt alkavat syyskuussa 2026 ja valmistuvat joulukuussa 2026 
-    Pääurakoitsija: Kaarirakennus Oy
-    LVIAS urakat: Saipu Oy
-    Kylmäurakka: Oy Viime Inn Ltd
-    Myymälän muutostyöt: Muutosryhmä Oy

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Yhteyshenkilöt

Tuomas JääskeläinenkehitysjohtajaOsuuskauppa Suur-Savo

asiakkuus | markkinointi ja viestintä | marketkaupan tukitoiminnot | Kauppakeskus Stella | IT | Suur-Savon Leipomo | Erikoistavarakauppa

Puh:010 764 0004tuomas.jaaskelainen@sok.fi

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