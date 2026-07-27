Vaikuta ja vastaa joukkoliikenteen asiakaskyselyyn
27.7.2026 12:10:14 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Asukkaiden mielipiteitä Vaasan ja Mustasaaren yhteisen joukkoliikenteen Liftin toimivuudesta kartoitetaan jälleen vuosittaisella asiakaskyselyllä. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa joukkoliikenteen kehitykseen Vaasan seudulla.
Asiakaskyselyn tavoitteena on kerätä matkustajilta kokemuksia joukkoliikenteen eri palvelutekijöistä, kuten aikatauluista, bussien siisteydestä, asiakaspalvelusta sekä reittioppaasta. Kysely mukailee edellisten vuosien kyselyitä, jotta saatuja vastauksia on mahdollista verrata toisiinsa.
Kyselyyn voi vastata tästä linkistä (webropol.com) tai täyttämällä paperisen lomakkeen jollain seuraavista palvelupisteistä:
- Liftin palvelupiste, Kauppakeskus Rewell, 2 krs.
- Kansalaisinfo (Teräksenkuja 1)
- Vähänkyrön yhteispalvelupiste (Vähänkyröntie 11).
Kysely on avoinna kolme viikkoa 16.8.2026 saakka.
Palaute huomioidaan suunnittelussa
Viime vuoden kyselyvastauksissa esiin nousivat erityisesti toiveet bussien paremmasta aikataulussa pysymisestä ja lisävuoroista. Saatuja vastauksia on hyödynnetty talviaikataulun 1.1.–6.6.2027 suunnittelussa, ja ajoaikoja pidennetään erityisesti linjalla 1. Kaupunki tiedottaa aikataulumuutoksista tarkemmin loppuvuonna 2026.
– Vuosittaiset asiakastyytyväisyyskyselyt ovat meille erittäin tärkeitä. Niiden avulla saamme ajankohtaista tietoa palvelun laadusta ja voimme kehittää joukkoliikennettä palautteen perusteella, joukkoliikennesuunnittelija Heli Killinen kertoo.
Viime vuoden kyselyssä painotettiin Lapsiystävällinen kunta -hanketta, ja vastauksia toivottiin erityisesti alle 15-vuotiailta. Nuorten tyytyväisyys Liftiin parani: vuoden 2024 kyselyssä alle 15-vuotiaiden antama yleisarvosana oli 2,9/5 ja vuoden 2025 kyselyssä 3,2/5.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heli KillinenJoukkoliikennesuunnittelijaPuh:0404813689heli.killinen@vaasa.fi
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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