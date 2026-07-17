Metsäammattilaiset: Metsälakia uudistettaessa on vahvistettava myös metsänomistajien oikeusturvaa
27.7.2026 12:42:09 EEST | Metsäammattilaiset | Tiedote
Metsäammattilaisten verkosto on toimittanut maa- ja metsätalousministeriölle lausuntonsa metsälain uudistamisesta. Verkosto pitää hallituksen esitystä pääosin onnistuneena, mutta katsoo, että lakiuudistuksessa on samalla vahvistettava metsänomistajien ja metsäammattilaisten oikeusturvaa muuttuneessa toimintaympäristössä. Metsäammattilaisten mukaan suomalaiset metsät ovat ilmaston, luonnon ja hyvinvoinnin ratkaisu – mutta vain silloin, kun niitä voidaan hoitaa pitkäjänteisesti tutkimukseen perustuen ja omaisuudensuojaa kunnioittaen.
Lausunnossa esitetään, että metsänkäyttöilmoitukset tulisivat julkisiksi vasta hakkuun toteuduttua tai toteutusilmoituksen yhteydessä. Nykyinen käytäntö mahdollistaa ennakkovaikuttamisen yksittäisiin hakkuisiin ja voi altistaa metsänomistajat häirinnälle, vaikka toimenpiteet olisivat täysin lainmukaisia. Viranomaisten valvontamahdollisuudet säilyisivät muutoksesta huolimatta ennallaan.
Verkosto ehdottaa myös, että viranomaispäätöksiin vaikuttavista luontokartoituksista ilmoitettaisiin maanomistajalle etukäteen ja että kartoitusten tulokset toimitettaisiin sekä viranomaisille että maanomistajalle määräajassa. Päätöksenteon tulee perustua avoimiin, laadukkaisiin ja ajantasaisiin tietoihin.
Metsäammattilaiset korostavat, että metsälainsäädännön tulee perustua pitkäjänteiseen tutkimustietoon. Lausunnossa muistutetaan, että metsien kasvua, puuntuotantoa ja hiilensidontaa on tarkasteltava vuosikymmenten aikajänteellä. Lainsäädännön ei tulisi ohjata metsänhoitoa ratkaisuihin, jotka voivat pitkällä aikavälillä heikentää metsien kasvua, lisätä metsätuhojen riskiä tai siirtää puuntuotantoa maihin, joissa metsätalouden kestävyys on heikompi.
Verkosto esittää myös, että metsien ylitiheyteen puututtaisiin nykyistä aktiivisemmin. Hyvin hoidettu metsä kasvaa paremmin, sitoo tehokkaasti hiiltä, tuottaa laadukasta puuta ja kestää paremmin ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä.
Lausunnossa vaaditaan lisäksi nykyistä tehokkaampia seuraamuksia tilanteisiin, joissa laillisia metsätyömaita estetään tai keskeytetään tarkoituksellisesti. Jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä, mutta se ei saa estää toisen perustuslaillista oikeutta tehdä laillista työtään.
"Metsälain tavoitteena tulee olla yhtä aikaa luonnon hyvinvointi, ilmastokestävät ratkaisut, toimiva metsätalous ja vahva oikeusvaltio. Metsänomistajan oikeusturva ja yhteiskunnan ympäristötavoitteet eivät ole ristiriidassa – ne voidaan toteuttaa rinnakkain."
Metsäammattilaisten verkoston mukaan onnistunut metsälaki rakentaa luottamusta, kannustaa vastuulliseen metsänhoitoon ja turvaa suomalaisen metsätalouden kilpailukyvyn myös tuleville sukupolville.
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Juri LaurilaVerkostokoordinaattoriMetsäammattilaiset.fi
Laurila toimii yhteyshenkilönä Metsäammattilaisten verkostossa. Häneen kannattaa olla yhteydessä, mikäli tarvitaan nopeasti metsäammattilaisten näkemystä. Juri auttaa myös löytämään sopivan metsäammattilaisen tarvittaessa.
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Suomalaisessa metsäuutisoinnissa metsäammattilaiset ovat naaliin verrattavissa oleva harvinaisuus. Harva suomalainen on heitä uutisissa nähnyt. He ovat metsäasioiden parhaita osaajia ja asiantuntijoita, joiden kattavaa näkemystä kannattaa kuunnella. Metsäammattilaisten verkoston tarkoitus on lisätä ihmisten tietämystä metsiin liittyvissä kysymyksissä.
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