Metsäammattilaiset: Metsälakia uudistettaessa on vahvistettava myös metsänomistajien oikeusturvaa

Metsäammattilaisten verkosto on toimittanut maa- ja metsätalousministeriölle lausuntonsa metsälain uudistamisesta. Verkosto pitää hallituksen esitystä pääosin onnistuneena, mutta katsoo, että lakiuudistuksessa on samalla vahvistettava metsänomistajien ja metsäammattilaisten oikeusturvaa muuttuneessa toimintaympäristössä. Metsäammattilaisten mukaan suomalaiset metsät ovat ilmaston, luonnon ja hyvinvoinnin ratkaisu – mutta vain silloin, kun niitä voidaan hoitaa pitkäjänteisesti tutkimukseen perustuen ja omaisuudensuojaa kunnioittaen.