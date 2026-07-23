Raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti
29.7.2026 10:20:42 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Kaupunkiliikenne Oy:n raitiovaunuhankinta on noussut jälleen otsikoihin. Tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen jättänyt yritys on jättänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolle toimenpidepyynnön, jossa se pyytää pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnan keskeyttämistä ja tarjouskilpailun järjestämistä uudelleen.
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on valinnut kiskokalustovalmistaja Stadlerin pääkaupunkiseudun uusien raitiovaunujen toimittajaksi. Hankintaan kuuluu yhteensä 63 raitiovaunua, jotka korvaavat Helsingin vanhenevaa raitiovaunukalustoa ja mahdollistavat pikaraitioteiden laajentamisen Vantaalla ja Länsi-Helsingissä.
Raitiovaunuhankinnasta on jätetty Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) toimenpidepyyntö, jossa pyydetään pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnan keskeyttämistä ja tarjouskilpailun järjestämistä uudelleen.
Kaupunkiliikenne avaa hankintamenettelyn ja hankkeen tilannetta seuraavasti.
Hankinta on lainvoimainen
Poissuljetun tarjouksen jättänyt yritys saattoi asian markkinaoikeuden arvioitavaksi, kuten laki mahdollistaa. Markkinaoikeus katsoi päätöksessään MAO:159/2026 maaliskuussa 2026, että hylätty tarjous oli tarjouspyynnön vastainen usealla eri perusteella eikä hankintayksikkö ollut menetellyt virheellisesti sulkiessaan sen tarjouskilpailusta.
Markkinaoikeus totesi, että hankintalain nojalla tarjoaja on vastuussa tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisuudesta. Markkinaoikeus arvioi myös väitteet hankinta-asiakirjojen syrjivästä menettelystä sekä vaatimusten muuttamisesta kesken menettelyn ja katsoi täsmennykset neuvottelumenettelyssä sallituiksi.
Markkinaoikeus totesi vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön viitaten:
"Sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa."
Poissulkeminen ei siis ollut tarjoajien tasapuolisen kohtelun vastaista, vaan yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi välttämätöntä.
Markkinaoikeus hylkäsi lisäksi väitteet hankinta-asiakirjojen muuttamisesta kesken menettelyn sekä väitteen siitä, että voittaneelle tarjoajalle olisi sallittu virhe osallistumishakemuksessaan.
Markkinaoikeus katsoi, että tarjoajan pyytämää lisäaikaa ei ollut tarpeen myöntää, koska jäljellä oleva tarjousaika oli riittävä eikä hankintayksikkö menetellyt virheellisesti. Korkein hallinto-oikeus ei 2.6.2026 myöntänyt yhtiölle valituslupaa, joten markkinaoikeuden ratkaisu on lainvoimainen.
Julkisuudessa on esitetty, ettei hankinnan keskeyttämisestä aiheutuisi vahingonkorvausvelvollisuutta, koska hankintasopimusta ei ole vielä allekirjoitettu. Hankintalain mukainen vahingonkorvausvastuu koskee hankintamenettelyssä aiheutettua vahinkoa eikä edellytä sopimuksen syntymistä. Keskeyttämispäätöksestä voitaisiin lisäksi valittaa markkinaoikeuteen, eikä uutta tarjouskilpailua voisi järjestää samoilla vaatimuksilla.
Hankintalaki suojaa sekä tilaajaa, että tarjoajaa
Raitiovaunuhankinnan pakolliset vaatimukset määrittelivät vähimmäistason, jolla vaunu toimii Helsingin ja Vantaan rataverkolla turvallisesti ja kohtuullisin elinkaarikustannuksin. Vaatimukset eivät ole muodollisuuksia vaan ne on asetettu todellisten tarpeiden pohjalta vastaamaan siihen, millaista kalustoa rataverkko seuraavien vuosikymmenten aikana tarvitsee.
Hankintalaki varmistaa, että tarjoajat myös tarjoavat sitä mitä tilaaja on tarjouspyynnössä määritellyt. Erityisalojen hankintalain 78 §:n mukaan tarjoajan on osoitettava, että sen tarjoama tuote on vaatimusten mukainen, ja tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset suljetaan tarjouskilpailusta.
Ilman vaadittujen vaatimusten mukaista tarjousta tarjoaja voisi painaa hinnan alas tarjoamalla jotakin muuta kuin mitä on pyydetty. Tällöin saatuja tarjouksia ei ole mahdollista vertailla keskenään, jos tarjoajat eivät ole tarjonneet samojen vaatimusten mukaista hankinnan kohdetta.
Kaikki tarjoajat hinnoittelevat ratkaisunsa samojen vaatimusten perusteella, ja joustaminen yhden tarjoajan kohdalla asettaisi vaatimukset täyttäneen tarjoajan huonompaan asemaan. Hankintalaki varmistaa yhtä lailla tarjoajien tasapuolisen kohtelun kuin tilaajankin suojan hankintamenettelyn aikana.
Raitiovaunuhankinnassa yksi kahdesta lopullisen tarjouksen jättäneestä täytti pakolliset vaatimukset.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei voi kumota hankintapäätöstä
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) valvoo yleisesti hankintalain noudattamista. Viraston valvonta kohdistuu ensisijaisesti laittomiin suorahankintoihin, joista ei ole lainkaan tehty ilmoitusta suorahankinnasta ja jota ei ole hankintalain mukaan kilpailutettu. Raitiovaunuhankinnasta julkaistiin EU-hankintailmoitus, tehtiin kattava markkinavuoropuhelu ja hankinta kilpailutettiin neuvottelumenettelyllä. Hankinnan lainvoimaisuus on vahvistettu markkinaoikeudessa.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei ole muutoksenhakuelin. Virasto ei voi kumota lainmukaista hankintapäätöstä, määrätä hankintaa keskeytettäväksi eikä velvoittaa järjestämään tarjouskilpailua uudelleen, sillä nämä asiat kuuluvat markkinaoikeuden päätösvaltaan. Virasto ei ratkaise tarjoajien välisiä riitoja eikä kumoa hankintapäätöksiä. Viraston oman ohjeistuksen mukaan tarjoajilla on käytössään valitusmahdollisuus markkinaoikeuteen, ja tässä hankinnassa valitusprosessi on käyty loppuun MAO:ssa ja KHO:ssa.
Julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia
Hankesuunnitelmien korotettu enimmäishinta 332 miljoonaa euroa sisältää muun muassa projektinjohdon, valvonnan, sisäisen työn, projektiaikaiset korot, hankevarauksen, koulutuksen, simulaattorit, erikoistyökalut ja varaosapaketin.
Hankesuunnitelman enimmäishinta ei siis ole sama kuin voittaneen tarjouksen hinta. Täten hankesuunnitelman enimmäishinnan ja hylätyn tarjouksen summat eivät ole keskenään vertailukelpoisia, koska toinen on väitetysti pelkkä vaunujen myyntihinta ja toinen sisältää vaunujen hinnan lisäksi myös muun toimitussisällön ja hankkeen muut kulut.
Kaupunkiliikenne jatkaa hankkeen valmistelua suunnitellusti. Hankesuunnitelmien enimmäishintojen korottaminen käsitellään omistajakaupunkien päätöksentekoprosesseissa elo–syyskuun aikana. Yleisen kustannustason nousua ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia on avattu tarkemmin aiemmassa tiedotteessa Teollisuuden kustannustason nousu kasvattaa raitiovaunuhankkeiden hintoja.
Lue lisää:
Raitiovaunuhankinta lainvoimainen - Korkein hallinto-oikeus ei antanut valituslupaa: https://www.sttinfo.fi/tiedote/72097694/raitiovaunuhankinta-lainvoimainen-korkein-hallinto-oikeus-ei-antanut-valituslupaa?publisherId=17506758&lang=fi
Raitiovaunuhankinnan toimitusaikataulu: https://kaupunkiliikenne.fi/uutisartikkelit/raitiovaunuhankinnan-toimitusaikataulu/
Teollisuuden kustannustason nousu kasvattaa raitiovaunuhankkeiden hintoja: https://kaupunkiliikenne.fi/uutisartikkelit/teollisuuden-kustannustason-nousu-kasvattaa-paakaupunkiseudun-raitiovaunuhankkeiden-hintoja/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti NousiainenKaupunkiliikenne Oy, omaisuudenhallintayksikön johtajaPuh:040 579 6074antti.nousiainen@kaupunkiliikenne.fi
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Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ̶ nyt ja tulevaisuudessa.
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