Älä ruoki rottia, tuo syömäkelvottomat omenat Sortti-asemille

Omena- ja hedelmäsadon kypsyessä pihoille kertyy helposti pudonneita hedelmiä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY muistuttaa, että maahan pudonneet omenat ja muu syömäkelpoinen jäte kannattaa kerätä säännöllisesti pois, jotta piha pysyy siistinä eikä tarjoa ravintoa haittaeläimille.

Myöskään puistoihin tai viheralueille ei saa viedä omenoita tai muuta syömäkelpoista jätettä. Julkisille viheralueille jätetyt omenat tarjoavat rotille helppoa ravintoa, mikä voi pahentaa haittaeläinongelmaa koko ympäristössä.

– Hyväkuntoiset omenat kannattaa hyödyntää itse tai lahjoittaa eteenpäin esimerkiksi tuttaville. Jos pilaantuneita tai muumiotautisia omenoita on kertynyt runsaasti, ne voi tuoda HSY:n Sortti-asemille Konalaan, Kivikkoon, Ruskeasantaan, Jorvakseen ja Ämmässuolle. Asemien tarkemmat sijainnit ja aukioloajat ovat nähtävissä Sortti-asemien verkkosivuilla, ohjeistaa HSY:n tuotannonsuunnittelija Jari Viitamäki.

Sortti-asemille tuoduista omenoista jalostetaan lannoitetta maatalouden käyttöön

Sortti-asemilla puutarhajätteen vastaanotto on hinnoiteltu kuormakohtaisesti. Enintään 5 m³:n kuorma, eli noin yksi kuomuperäkärryllinen, maksaa kotitalouksilta 5,30 euroa sekä yrityksiltä ja yhteisöiltä 8,40 euroa. Samaan hintaan voi tuoda omenoiden lisäksi myös risuja ja pihan haravointijätettä. Lisätietoa puutarhajätteen vastaanottomaksuista löytyy Sortti-asemien hinnastosta.

– Omenat kannattaa lajitella jo kotona erilleen muusta puutarhajätteestä esimerkiksi ämpäreihin, sillä Sortti-asemilla on omat lajittelupisteensä omenille, risuille ja haravointijätteille. Jos omenoita tuo muovipusseissa tai -säkeissä, pussit tulee lajitella erikseen, Viitamäki kertoo.

Kaikki Sortti-asemille tuodut omenat ja puutarhajätteet toimitetaan Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen. Siellä omenoista ja muusta biojätteestä jalostetaan lannoitetta maatalouden käyttöön. Lisäksi jalostuksen aikana syntyvästä biokaasusta tuotetaan uusiutuvaa sähköä ja lämpöä.

Pilaantuneet omenat voi myös kompostoida elintarvikejätteelle tarkoitetussa kompostorissa

Jos omalta pihalta löytyy kompostori, sitä voi hyödyntää muun biojätteen lisäksi myös huonoksi menneen ylijäämäsadon kompostoimiseen. On tärkeää käyttää jyrsijäsuojattua kompostoria, sillä avokompostit tai pelkästään puutarhajätteelle tarkoitetut kompostorit eivät riitä pitämään haittaeläimiä loitolla. Lisäksi hyvin toimivassa kompostorissa lämpö tappaa muumiotaudin, jota hedelmissä saattaa esiintyä. Kompostoitumista voi nopeuttaa pilkkomalla hedelmät.

Pieniä määriä puutarhahedelmiä voi myös laittaa tyhjennettävään biojäteastiaan, kunhan astia ei täyty liikaa eikä siitä tule liian painava.