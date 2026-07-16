Viranomaiset johtavat ASF-torjuntaa, määräykset otettava vakavasti

ASF:n löytymisellä Suomesta tulee olemaan suuria vaikutuksia suomalaiselle sika-alalle. Vaikka tautia on löydetty vain luonnosta, sen toteaminen pysäyttää sianlihan viennin EU:n ulkopuolisiin maihin. Vientimarkkinoiden sulkeutuminen heijastuu välittömästi koko sikaketjun talouteen. Samoin heijastuvat viranomaisten määräämät rajoitukset.

MTK edellyttää, että kaikki tuottajille taudista ja sen torjunnasta aiheutuvat suorat ja välilliset kustannukset korvataan täysimääräisesti. Korvattaviin kustannuksiin on luettava muun muassa siirtorajoituksista ja teurastusten viivästymisestä aiheutuvat menetykset, tuotannon keskeytyminen, tehostetun bioturvan ja aitaamisen kustannukset sekä mahdolliset negatiiviset markkinavaikutukset.

MTK edellyttää, että ASF:n torjuntatoimien lisäksi vientiehtojen neuvottelu käynnistetään viivytyksettä ja valtiovalta panostaa siihen riittävät resurssit. Erityisen tärkeää on saada kauppakumppanit hyväksymään alueellistamisperiaate, jolloin tautivapaan alueen tuotannon vienti voi jatkua.

Suomalaisilla sikatiloilla vaaditaan nyt erityistä tarkkavaisuutta.

”Sikatiloilla ratkaisevaa on nyt tautisuojaus. Villisikojen pääsy tilan alueelle on estettävä, ulkopuolisten liikkumista on rajoitettava ja rehut sekä kuivikkeet on suojattava. Jokainen kuollut villisika on ilmoitettava ja lähetettävä tutkittavaksi, jotta saadaan luotettava kuva taudin levinneisyydestä”, MTK:n asiantuntijaeläinlääkäri Olli Heino painottaa.

Lisätietoja:

Olli Heino, asiantuntijaeläinlääkäri +358 50 430 8578

Johan Åberg, maatalousjohtaja +358 40 523 3864

Linkit:

paatos-tartuntavyohykkeesta-asf-30072026.pdf

ASF Suomessa 2026 - Ruokavirasto