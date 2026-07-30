Kokoomuksen Kopra: Ceutan tapahtumat ovat koko Euroopan turvallisuuskysymys – EU:n ulkorajojen on pidettävä
31.7.2026 13:26:54 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan Ceutan vakava rajatilanne on muistutus siitä, että EU:n ulkorajojen toimivuus on koko Schengen-alueen turvallisuuden perusta. Suomi on valmis ripeisiin toimiin oman turvallisuutensa varmistamiseksi, mikäli tilanne sitä edellyttää. Espanjan on kannettava vastuunsa ulkorajasta, ja EU:n on annettava sille kaikki tarvittava tuki.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan Espanjan Ceutassa nähty laaja laittoman maahantulon aalto osoittaa, että Euroopan unionin ulkorajojen valvonnan on toimittava kaikissa tilanteissa.
– Ceutan tapahtumat ovat vakava muistutus siitä, että Schengen voi toimia vain, jos EU:n ulkorajat pitävät. Kyse ei ole vain Espanjan turvallisuudesta, vaan koko Euroopan turvallisuudesta. Nyt tärkeintä on saada tilanne siellä nopeasti hallintaan, Kopra sanoo.
Kopran mukaan Espanjan on saatava tilanne nopeasti hallintaan yhdessä Euroopan unionin ja Frontexin kanssa. Samalla EU:n on vahvistettava kykyään tukea jäsenmaita, jotka joutuvat poikkeuksellisen maahantulopaineen kohteeksi.
– Espanjaa ei pidä jättää yksin. EU:n on kyettävä tukemaan jäsenmaitaan nopeasti silloin, kun ulkorajaan kohdistuu voimakas paine. Samalla on huolehdittava siitä, että laittomasti maahan saapuneet voidaan palauttaa tehokkaasti. Euroopan on osoitettava, että sen ulkorajat ovat aidosti hallinnassa, Kopra toteaa.
Kopra korostaa, että Suomen hallituksen ensisijainen velvollisuus on huolehtia suomalaisten turvallisuudesta.
– Hallituksen ensimmäinen velvollisuus on huolehtia suomalaisten turvallisuudesta. Seuraamme tilannetta jatkuvasti, ja jos turvallisuusarvio sitä edellyttää, Suomessa voidaan ottaa viipymättä käyttöön myös sisärajojen rajatarkastukset. Suomella on valmius toimia nopeasti, Kopra sanoo.
Kopran mukaan Ceutan tapahtumat osoittavat, että Euroopan muuttoliikehaasteisiin tarvitaan määrätietoisia ratkaisuja eikä ongelmien siirtämistä jäsenmaasta toiseen.
– Euroopan ulkorajat on saatava pitämään. Se on Schengenin uskottavuuden, kansalaisten turvallisuuden ja koko Euroopan toimintakyvyn edellytys, Kopra sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Jukka KopraEduskuntaryhmän puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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