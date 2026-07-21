Lähelle ihmisiä ja arkea – Verenluovutusbussissa jo 10 000 luovutusta

Verenluovutusbussi on kiertänyt pääkaupunkiseudulla ja tapahtumissa lokakuusta 2023. Se on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi tavoittaa uusia luovuttajia: noin 17 prosenttia bussissa luovuttaneista on ensikertalaisia.

– Verenluovutusbussi osoittaa käytännössä, että kun verenluovutus tuodaan lähelle ihmisten arkea, yhä useampi lähtee mukaan auttamaan, kertoo yksikön päällikkö Elina Koskinen Veripalvelusta.

Verenluovutusbussi pärjää ilman sähköä vähintään päivän, mikä on mahdollistanut täysin uusia verenluovutuspaikkoja. Bussin ketteryyden ansiosta Veripalvelu voi yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ideoida uusia paikkoja verenluovutustilaisuuksille – myös sellaisia, jotka eivät heti tulisi mieleen.

Bussissa on voinut ojentaa kätensä niin Helsingin Messukeskuksessa kuin Viking Linen autokannella. Verenluovutusbussi on jopa huristellut metsään leiriolosuhteisiin, kun se parkkeerasi Evon metsiin partioleirillä 2025 juhlavuonna Suomen Partiolaisten kanssa.

Uusia verenluovuttajia tarvitaan jatkuvasti

Suomessa tarvitaan verenluovuttajia joka päivä, jotta potilaiden hoito voidaan turvata. Erityisen tärkeää on saada mukaan uusia luovuttajia, jotta luovuttajakunta pysyy riittävänä ja monipuolisena myös tulevaisuudessa.

Bussi tuo luovutuksen sinne, missä ihmiset ovat. Se tavoittaa ihmisiä paikoissa, joissa he muutenkin liikkuvat: kauppakeskuksissa, oppilaitoksissa, tapahtumissa ja työpaikoilla.

Vuonna 2025 bussi vieraili noin 40 työpaikalla, 30 tapahtumassa ja yli kymmenessä oppilaitoksessa tavoittaen tuhansia luovuttajia. Uusia paikkoja ja yhteistyökumppaneita etsitään jatkuvasti lisää.

– Bussi kiinnostaa uudenlaisena luovutusympäristönä, ja olemme saaneet luovuttajia hyvin liikkeelle. Jokainen luovutus on potilaille elintärkeä, Koskinen korostaa.

10 000 verenluovutusta

Elokuussa 2026 Verenluovutusbussissa saavutettiin 10 000 luovutuksen raja. Luovutettua verta tarvitaan muun muassa syöpäpotilaille, keskosvauvoille, synnyttäjille, leikkauksiin ja onnettomuuksissa loukkaantuneiden hoitoon. Verivalmisteita annetaan noin 40 000 potilaalle Suomessa joka vuosi.

– Olemme kiitollisia jokaisesta luovuttajasta, niin ensikertalaisista kuin konkareistakin. Yksittäinen luovutus voi auttaa useampaa potilasta, Elina Koskinen sanoo.

Katso, missä bussi liikkuu!

Tällä viikolla Verenluovutusbussi pysähtyy muun muassa:

Helsinki

Verenluovutusbussi: Maistraatintori

4.8.2026 12:00 - 18:00

Vantaa

Verenluovutusbussi: IKEA Vantaa

5.8.2026 12:00 - 18:00

Helsinki

Verenluovutusbussi: Laajasalo (Kauppakeskus Saaren parkkipaikka)

6.8.2026 12:00 - 18:00

Helsinki

Verenluovutusbussi: Vuosaari, Mosaiikkitori

7.8.2026 11:00 - 17:00+ 1 lisää

Varaa aika verenluovutukseen bussissa:

Verenluovutusbussi – koe uusi luovutuspaikka! - Veripalvelu

Aikoja voi tiedustella myös paikan päällä.

Bussi liikkuu pääasiassa noin 50 kilometrin säteellä Helsingistä, mutta tarvittaessa myös tätä laajemmalla alueella. Veripalvelu ottaa mielellään vastaan myös ehdotuksia uusista bussiluovutuspaikoista palautelomakkeen kautta. (Anna palautetta - Veripalvelu)

Verenluovutusbussiin kuljetaan portaita pitkin, eikä se ole esteetön. Esteettömiä palveluja tarvitseville sekä lasten kanssa asioiville suosittelemme Veripalvelun kiinteitä toimipisteitä.