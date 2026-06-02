Kunnissa rekrytoitiin kesälläkin: yli 80 000 hakemusta
5.8.2026 08:12:00 EEST | Talentech | Tiedote
Kunnissa ja hyvinvointialueilla rekrytoitiin läpi kesän. Kuntarekry.fi-sivustolla oli yhteensä 3750 aktiivista rekrytointia kesä-heinäkuussa 2026. Nämä rekrytoinnit sisälsivät yhteensä yli 5000 avointa työpaikkaa, joista lähes puolet olivat opetus- ja kulttuurialojen paikkoja. Toiseksi eniten rekrytointeja oli terveydenhuoltoalan tehtäviin.
Kesäkuu oli vilkkaampi rekrytointikuukausi: kesäkuun aikana rekrytointeja oli aktiivisena 2684 kappaletta ja heinäkuun aikana 1066 kappaletta. Kesä-heinäkuun rekrytointeihin lähetettiin yhteensä yli 82 000 hakemusta.
Maakunnittain tarkasteltuna eniten aktiivisia rekrytointeja kesäkuukausien aikana oli järjestyksessään Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla.
Viime vuonna (2025) kesä-heinäkuussa aktiivisia rekrytointeja oli yhteensä 4076 kappaletta, eli hieman enemmän kuin tänä vuonna.
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Emma KolehmainenViestintäpäällikköTalentech SuomiPuh:040 853 8991emma.kolehmainen@talentech.com
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