Kunnissa rekrytoitiin kesälläkin: yli 80 000 hakemusta

Talentech on moderni HR-teknologiakumppani, joka tarjoaa helppokäyttöiset ratkaisut rekrytointiin ja henkilöstöhallintaan. Ratkaisumme sisältävät koko työntekijäpolkua tukevat työkalut, joiden avulla HR-ammattilaiset saavat keskittyä merkitykselliseen työhön hallinnollisten tehtävien sijaan. Hyödyntämällä teknologiaa, dataa ja tekoälyä Talentech tukee organisaatioita osaajien houkuttelemisessa, kehittämisessä ja sitouttamisessa sekä kestävän kasvun rakentamisessa. Yli 4000 organisaatiota käyttää Talentechin ohjelmistoratkaisuja Pohjoismaissa ja kansainvälisesti.

Suomessa meidät tunnetaan erityisesti Kuntarekry- ja Kirkkorekry-palveluista, jotka ovat suunnattu kunta- ja hyvinvointialuesektorin sekä seurakuntien rekrytointiin. Palveluidemme taustalla toimiva rekrytointijärjestelmä on käytössä myös valtionhallinnon rekrytoinneissa.