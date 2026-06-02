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Kunnissa rekrytoitiin kesälläkin: yli 80 000 hakemusta

5.8.2026 08:12:00 EEST | Talentech | Tiedote

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Kunnissa ja hyvinvointialueilla rekrytoitiin läpi kesän. Kuntarekry.fi-sivustolla oli yhteensä 3750 aktiivista rekrytointia kesä-heinäkuussa 2026. Nämä rekrytoinnit sisälsivät yhteensä yli 5000 avointa työpaikkaa, joista lähes puolet olivat opetus- ja kulttuurialojen paikkoja. Toiseksi eniten rekrytointeja oli terveydenhuoltoalan tehtäviin.

Henkilö istuu tietokoneen ääressä, jonka näytöllä on auki kuntarekryn sivusto.
Kuntarekry.fi työnhakusivusto

Kesäkuu oli vilkkaampi rekrytointikuukausi: kesäkuun aikana rekrytointeja oli aktiivisena 2684 kappaletta ja heinäkuun aikana 1066 kappaletta. Kesä-heinäkuun rekrytointeihin lähetettiin yhteensä yli 82 000 hakemusta.  

Maakunnittain tarkasteltuna eniten aktiivisia rekrytointeja kesäkuukausien aikana oli järjestyksessään Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. 

Viime vuonna (2025) kesä-heinäkuussa aktiivisia rekrytointeja oli yhteensä 4076 kappaletta, eli hieman enemmän kuin tänä vuonna.

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Henkilö istuu tietokoneen ääressä, jonka näytöllä on auki kuntarekryn sivusto.
Kuntarekry.fi työnhakusivusto
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Kuntarekry-sivusto mobiililaitteella.
Kuntarekry.fi työnhakusivusto
Lataa

Lisätietoja julkaisijasta

Talentech on moderni HR-teknologiakumppani, joka tarjoaa helppokäyttöiset ratkaisut rekrytointiin ja henkilöstöhallintaan. Ratkaisumme sisältävät koko työntekijäpolkua tukevat työkalut, joiden avulla HR-ammattilaiset saavat keskittyä merkitykselliseen työhön hallinnollisten tehtävien sijaan. Hyödyntämällä teknologiaa, dataa ja tekoälyä Talentech tukee organisaatioita osaajien houkuttelemisessa, kehittämisessä ja sitouttamisessa sekä kestävän kasvun rakentamisessa. Yli 4000 organisaatiota käyttää Talentechin ohjelmistoratkaisuja Pohjoismaissa ja kansainvälisesti.

Suomessa meidät tunnetaan erityisesti Kuntarekry- ja Kirkkorekry-palveluista, jotka ovat suunnattu kunta- ja hyvinvointialuesektorin sekä seurakuntien rekrytointiin. Palveluidemme taustalla toimiva rekrytointijärjestelmä on käytössä myös valtionhallinnon rekrytoinneissa.

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