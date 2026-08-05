Vaasan kaupunki - Vasa stad

Tilapäisiä liikennejärjestelyjä Hietalahdenkadun ja Raastuvankadun risteyksessä

5.8.2026 15:33:25 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Hietalahdenkadun ja Raastuvankadun risteysalueella on käytössä tilapäiset liikennejärjestelyt 17.–28.8.2026 välisenä aikana vesihuollon saneeraustöiden vuoksi.

Töiden aikana Hietalahdenkadun suuntainen liikenne pysyy normaalina, mutta Hietalahdenkadulta Raastuvankadulle kääntyminen kielletään molemmista suunnista tultaessa. Lisäksi Raastuvankadulta vasemmalle kääntyminen kohti Rantamaantietä kielletään. Risteysalueelta poistetaan tarvittaessa maantiekaide, jotta Raastuvankadulta pystyy kuitenkin kääntymään oikealle kohti keskussairaalaa. 

Hietalahdenkadun ja Raastuvankadun risteysalueelle asetetaan tilapäinen nopeusrajoitus 30 km/h ja risteyksen liikennevalot ovat pois käytöstä töiden ajan. Liikenne palautuu normaaliksi, kun työt on saatu valmiiksi.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasaliikenneliikennejärjestelyt

Yhteyshenkilöt

Liikennejärjestelypäällikkö Jori Löfbacka, puh. 040 354 3494, jori.lofbacka@vaasa.fi

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye