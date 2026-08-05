Tilapäisiä liikennejärjestelyjä Hietalahdenkadun ja Raastuvankadun risteyksessä
5.8.2026 15:33:25 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Hietalahdenkadun ja Raastuvankadun risteysalueella on käytössä tilapäiset liikennejärjestelyt 17.–28.8.2026 välisenä aikana vesihuollon saneeraustöiden vuoksi.
Töiden aikana Hietalahdenkadun suuntainen liikenne pysyy normaalina, mutta Hietalahdenkadulta Raastuvankadulle kääntyminen kielletään molemmista suunnista tultaessa. Lisäksi Raastuvankadulta vasemmalle kääntyminen kohti Rantamaantietä kielletään. Risteysalueelta poistetaan tarvittaessa maantiekaide, jotta Raastuvankadulta pystyy kuitenkin kääntymään oikealle kohti keskussairaalaa.
Hietalahdenkadun ja Raastuvankadun risteysalueelle asetetaan tilapäinen nopeusrajoitus 30 km/h ja risteyksen liikennevalot ovat pois käytöstä töiden ajan. Liikenne palautuu normaaliksi, kun työt on saatu valmiiksi.
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Yhteyshenkilöt
Liikennejärjestelypäällikkö Jori Löfbacka, puh. 040 354 3494, jori.lofbacka@vaasa.fi
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