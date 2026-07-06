Heijastinreput heilumaan - jaamme pikkukoululaisille turvaa ja näkyvyyttä koulutielle
6.8.2026 09:50:00 EEST | Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | Tiedote
Turvallinen koulutie alkaa hyvästä näkyvyydestä. Syksyn hämärtyessä lasten näkyvyys liikenteessä korostuu. SSO jakaa pikkukoululaisille heijastinreppuja turvallisempien koulumatkojen tueksi.
Koulujen alkaessa tuhannet pienet koululaiset suuntaavat koulua kohti - useat ihan ensimmäistä kertaa. Jotta koulumatka olisi turvallinen myös syksyn pimetessä, päätimme jakaa pikkukoululaisille heijastinreppuja turvaksi ja näkyvyydeksi koulutielle. S-mobiilikupongilla lunastettavia heijastinreppuja on saatavilla kaikista SSO:n S-marketeista.
– Heijastin on tärkeä osa liikenneturvallisuutta, mutta helposti se unohtuu esimerkiksi eteiseen kiireessä ulos lähtiessä. Mitä pimeämmällä liikutaan, sen tärkeämpää heijastimen käyttö olisi, jotta autoilijat havaitsisivat niin pienet kuin suuretkin kulkijat. Pohdimme, mikä tuote olisi sekä käytännöllinen, että näkyvä, ja niin päädyimme heijastinreppuihin, kertoo SSO:n asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Anu Karppinen.
– Heijastinreppu on kätevä esimerkiksi vaihtovaatteiden tai liikuntavarusteiden kuljettamiseen. Se on kevyt kantaa ja sen saa tyhjänä taiteltua hyvinkin pieneksi, Karppinen vinkkaa.
Heijastinrepun voi lunastaa 10.–12.8. S-mobiilikupongilla vain SSO:n S-marketeista. Reppuja on jaossa runsas, mutta rajoitettu erä. S-mobiilin voi ladata maksutta puhelimen sovelluskaupasta.
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Yhteyshenkilöt
Anu Karppinenasiakkuus- ja viestintäpäällikköanu.karppinen@sok.fi
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
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