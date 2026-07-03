Asuntokauppa vilkastunut kesän edetessä – heinäkuun kauppamäärä oli tähän mennessä vuoden paras

Kauppamäärillä mitattuna Suomen suurin kiinteistönvälitysketju Kiinteistömaailma välitti heinäkuussa 2026 yhteensä 1058 myynti- ja vuokrakohdetta, joista 806 oli kiinteistönvälitystä ja 252 vuokravälitystä. ”Asuntokauppa on loppukevään ja kesän edetessä vilkastunut selvästi”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikainen.

Kiinteistömaailma-ketjun heinäkuussa 2026 välittämistä 806 myyntikohteesta 798 oli käytettyjen asuntojen sekä kiinteistöjen välitystä ja 8 uudiskohteiden välitystä. Heinäkuun kauppamäärä on tähän mennessä vuoden paras: edelliskuusta eli kesäkuusta se nousi yli sadalla kappaleella. Viime vuoden heinäkuussa vastaavat luvut olivat käytetyissä kohteissa 813 ja uudiskohteissa 10 kappaletta, eli nyt raportoitu määrä asettui varsin samoille tasoille vuodentakaiseen vertailukauteen nähden.

Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikainen toteaa, että heinäkuu vahvisti käsitystä asuntokaupan aallonpohjan ohituksesta. Talvikauden haastavien kuukausien jälkeen myönteisiä lukuja kantautuu hyvinkin erilaisilta alueilta.

'”Positiivisia lukuja vertailukauteen nähden raportoitiin heinäkuussa hyvinkin erilaisilta markkinoilta: niin pääkaupunkiseudun asuntomyymälöistä kuin esimerkiksi Tampereelta, Oulusta ja Kouvolastakin. Yhä tavallisempi viesti on myös se, että asunnon myynti lähtee hyvin käyntiin heti kohteen julkaisun jälkeen, kunhan hinta edelleen maltetaan asettaa tähän markkinaan sopivaksi. Ostajat ovat edelleen erittäin hintatietoisia”, Laurikainen sanoo.