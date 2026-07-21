Valokuitua ja nuorille uusia mahdollisuuksia – Etelä-Karjalaan, Kymenlaaksoon ja Päijät-Hämeeseen runsaasti EU:n maaseuturahoitusta

Hollolalainen Kunnaksen Metalli Oy saa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen kautta yrityksen investointitukea sorvin hankintaan. Uusi sorvi mahdollistaa entistä monimutkaisempien muotojen valmistuksen, mikä avaa yritykselle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Orimattilalainen Stopteltat Oy investoi telttapesulaan ja parikkalalainen Myllyvaaran Rahtikoneet Oy kaislan niittokoneen hankintaan. Kärki-Leaderin alueella Etelä-Karjalan pohjoisosassa yritykset ovat huomattavan innokkaasti hakeneet ja saaneet yrityksen käynnistämiseen ja kehittämiseen suunnattuja setelityyppisiä tukia, mutta myös investointirahoitusta.

Nopeilla yhteyksillä vauhtia yrittämiseen ja etätöihin



Viisi erillistä laajakaistahanketta saa EU:n maaseuturahoitusta Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen kautta. Saimaan Kuitu Oy rakentaa valokuituverkon Lappeenrannan Vilkjärven ja Nutikan alueille, Valoo Itä-Suomi Oy Pyhtäälle sekä Orimattilaan ja Valokuitunen Oy Hartolan Kurjenlahteen. Nopeat tietoliikenneyhteydet luovat paremmat mahdollisuudet esimerkiksi yrittämiseen ja etätyöskentelyyn haja-asutusalueella vakinaisille sekä vapaa-ajan asukkaille. Valokuituverkko mahdollistaa myös paremman kuuluvuuden mobiilipuheluille alueilla, joilla kuuluvuus on ollut heikko.

Nuorten hyvinvointiin satsataan useilla hankkeilla. Kaakonkulman 4H-yhdistys ry aikoo edistää eteläisen Kymenlaakson nuorten työllistymismahdollisuuksia kehittämällä toimintamallin, jossa nuoret voivat työllistyä tai toimia yrittäjinä luonnonhoito- ja ilmastotyössä omalla kotiseudullaan.

Orimattilassa Ampun 4H-yhdistys ry perustaa kierrätyskeskuksen, joka tarjoaa työllistymismahdollisuuksia erityisesti 16‑29‑vuotiaille nuorille ilman työ‑ tai opiskelupaikkaa. Orimattilan Moottoripyöräilijät OlaMP ry puolestaan järjestää alle 20-vuotiaille nuorille mopotyöpajan kerran viikossa.

Liikunnan iloa ja luontoelämyksiä kaikenikäisille



Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön Retkikohteiden LUMO -hankkeet sekä maakunnan pohjois- että eteläpäässä toteuttavat luonnon monimuotoisuutta edistäviä tekoja säätiön ja Saimaa Unesco Global Geoparkin kohteissa. Hankkeet tekevät yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa. Yhtenä tavoitteena on kannustaa lapsia ja nuoria toimimaan lähiluonnon hyväksi.

Savitaipaleen liikuntaseura ry aktivoi ikääntyviä liikkumaan. Yhdistys järjestää uuden Tanssin päivä -tapahtuman sekä edistää senioritanssituntien käynnistymistä alueella.



MSL:n Virolahti-Miehikkälän yhdistys ry aikoo rakentaa Virolahden Lapinvuoren alueelle elämyspolun ja luontoleikkiradan, jotka tarjoavat liikunnan iloa ja elämyksiä kaikenikäisille lapsista ikäihmisiin. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy yhteistyökumppaneineen jalostaa Rautaesirippureittinäkin tunnettua EuroVelo13 -pyöräilyreittiä entistä kiinnostavammaksi ja tunnetummaksi. Samalla reitin varren yrityksiä aktivoidaan pyöräilijöille suunnattujen palveluiden kehittämiseen.

Lisätiedot



Lisätietoja rahoituksesta ja rahoituspäätöksistä antavat Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen ja Leader-ryhmien asiantuntijat, joiden yhteystiedot ovat liitteen hankelistauksessa.

*) Lisäksi yksi yritys ja yksi hanke Etelä-Savossa saivat rahoituksen Päijänne-Leaderin kautta. Etelä-Savon Mäntyharjuun kuuluva Pertunmaa on Päijänne-Leaderin toiminta-aluetta.