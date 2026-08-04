Kotimaiset kasvikset nyt pääosassa Lidlissä – iso hintakampanja heviosastolla

Lidl aloitti heinäkuussa hevi-osastolla kaikkien aikojen ensimmäiset sesonkimarkkinat, jonka keskiössä ovat vaihtuvat satokauden kasvikset. Nyt torstaista 6.8. alkaen tarjouksessa ovat kotimaiset kurkut, tomaatit ja paprikat. Esimerkiksi kotimainen avomaankurkku on 40 prosentin alennuksessa ja kotimainen pikkutomaatti 23 prosentin alennuksessa.

– Suomalaiset rakastavat kotimaisia kasviksia. Kotimaisuus on suomalaisille erityisen tärkeää tuoretuotteissa. On hienoa tarjota näitä kasviksia nyt entistäkin edullisemmin, Lidlin ostopäällikkö Simo Tuisku sanoo.

Sesonkimarkkinoiden myötä Lidl haluaa kannustaa asiakkaita syömään enemmän sesongissa olevia kasviksia, koska ne ovat parhaimmillaan.

– Tutkimusten mukaan moni suomalainen ei syö arjessa tarpeeksi kasviksia. Sesongin mukaisten kasvisten hyödyntäminen kannattaa ruokaostoksilla, sillä se on edullinen ja helppo tapa lisätä kasviksia lautaselle. Meille on tärkeää, että voimme tarjota satokauden kasviksia näin edullisemmin, jotta kaikilla olisi varaa syödä terveellisesti, Tuisku sanoo.

Kampanja otettu hyvin vastaan

Lidlin sesonkimarkkinat tarjoavat kauden parhaat ja maukkaimmat kasvikset halvemmalla hinnalla. Kampanja on otettu ilolla vastaan.

– Asiakkaat ovat löytäneet kampanjan hyvin, sillä sesongin alennuksessa olevia kasviksia on myyty hyvin kesän aikana. On myös ollut ilo huomata, että asiakkaat ovat myös innostuneet kokeilemaan monipuolisemmin uusia hedelmiä ja vihanneksia kampanjan myötä, Tuisku toteaa.

Sesonkimarkkinat ovat näkyneet kaupassa asioivalle asiakkaalle kesän aikana myös tuotteiden sijoittelussa, sillä suurin osa alennetuista sesonkituotteista on sijoiteltu hyllyjen päätyihin heti ensimmäisenä kauppaan saavuttaessa. Tämän lisäksi Lidlin tarjouslehdessä on viikoittain tuplasti enemmän alennuksessa olevia sesongin kasviksia.