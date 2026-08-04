Kotimaiset kasvikset nyt pääosassa Lidlissä – iso hintakampanja heviosastolla
6.8.2026 12:17:54 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Lidl on aloittanut tänä kesänä uuden konseptin, sesonkimarkkinat. Ajatuksena on laittaa hyvään alennukseen juuri sillä hetkellä sesongissa olevat kasvikset. Nyt elokuussa kotimaiset kasvikset ovat pääosassa. Suomalaiset kasvikset ovat parhaimmillaan juuri nyt, sillä luonnollisen satokauden aikana ne ovat kaikkein tuoreimpia ja maukkaimpia. Kotimaiset kasvikset ovat isossa alennuksessa, parhaimmillaan jopa 40 prosenttia.
Lidl aloitti heinäkuussa hevi-osastolla kaikkien aikojen ensimmäiset sesonkimarkkinat, jonka keskiössä ovat vaihtuvat satokauden kasvikset. Nyt torstaista 6.8. alkaen tarjouksessa ovat kotimaiset kurkut, tomaatit ja paprikat. Esimerkiksi kotimainen avomaankurkku on 40 prosentin alennuksessa ja kotimainen pikkutomaatti 23 prosentin alennuksessa.
– Suomalaiset rakastavat kotimaisia kasviksia. Kotimaisuus on suomalaisille erityisen tärkeää tuoretuotteissa. On hienoa tarjota näitä kasviksia nyt entistäkin edullisemmin, Lidlin ostopäällikkö Simo Tuisku sanoo.
Sesonkimarkkinoiden myötä Lidl haluaa kannustaa asiakkaita syömään enemmän sesongissa olevia kasviksia, koska ne ovat parhaimmillaan.
– Tutkimusten mukaan moni suomalainen ei syö arjessa tarpeeksi kasviksia. Sesongin mukaisten kasvisten hyödyntäminen kannattaa ruokaostoksilla, sillä se on edullinen ja helppo tapa lisätä kasviksia lautaselle. Meille on tärkeää, että voimme tarjota satokauden kasviksia näin edullisemmin, jotta kaikilla olisi varaa syödä terveellisesti, Tuisku sanoo.
Kampanja otettu hyvin vastaan
Lidlin sesonkimarkkinat tarjoavat kauden parhaat ja maukkaimmat kasvikset halvemmalla hinnalla. Kampanja on otettu ilolla vastaan.
– Asiakkaat ovat löytäneet kampanjan hyvin, sillä sesongin alennuksessa olevia kasviksia on myyty hyvin kesän aikana. On myös ollut ilo huomata, että asiakkaat ovat myös innostuneet kokeilemaan monipuolisemmin uusia hedelmiä ja vihanneksia kampanjan myötä, Tuisku toteaa.
Sesonkimarkkinat ovat näkyneet kaupassa asioivalle asiakkaalle kesän aikana myös tuotteiden sijoittelussa, sillä suurin osa alennetuista sesonkituotteista on sijoiteltu hyllyjen päätyihin heti ensimmäisenä kauppaan saavuttaessa. Tämän lisäksi Lidlin tarjouslehdessä on viikoittain tuplasti enemmän alennuksessa olevia sesongin kasviksia.
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Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäJasmin LevoPuh:(09) 23456400media@lidl.fi
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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