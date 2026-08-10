Toisen asteen opiskelijoiden terveystarkastuksiin on tulossa muutoksia

Opiskelujen alussa opiskelijalle lähetetään Wilman kautta digitaalinen terveyskysely, joka toimii terveystarkastuksen ajoituksen ja tarpeen määrittelyn tukena. 15-18 -vuotiaille on oma linkki kyselylomakkeelle ja yli 19-vuotiaille omansa. Opiskelija täyttää opiskeluterveydenhuollon digitaalisen terveyskyselyn ennen terveydenhoitajan terveystarkastusta.

Kyselyyn vastaaminen edellyttää opiskelijalta vahvaa tunnistautumista. Mikäli opiskelijalla ei ole mahdollisuutta vastata digitaaliseen terveyskyselyyn, esitiedot kerätään paperilomakkeella.

Terveystarkastuksen ajankohta määräytyy terveyskyselyn vastausten perusteella joko ensimmäiselle tai toiselle opiskeluvuodelle. Oppivelvollisuusikäiselle opiskelijalle terveystarkastus järjestetään viimeistään sinä vuonna, kun hän täyttää 18 vuotta. Opiskelijalle, joka saa erityisopetusta tai kohdennettua tukea tai jonka terveydentilan ja opiskelukyvyn selvittäminen on tarpeellinen opiskelualan tai tulevan ammatin vuoksi, järjestetään terveydenhoitajan tarkastus aina ensimmäisenä opiskeluvuonna. Yli 19-vuotiaalle opiskelijalle järjestetään terveystarkastus terveyskyselyn perusteella vain tarpeen mukaan.

Vuodesta 2027 alkaen opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukseen yhdistetään oppivelvollisilla kutsuntojen ennakkoterveystarkastus. Toisen asteen terveys- ja kutsuntatarkastukseen kuuluu sekä terveydenhoitajan että lääkärin osuudet ja ne ovat kutsuntavelvolliselle opiskelijalle velvoittavia. Kaikille kutsuntavelvollisille toisen asteen opiskelijoille tehdään opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastus ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana. Tämä koskee ammattitutkinnon ja erityisammattitutkinnon suorittavia sekä oppisopimusopiskelijoita.

Suosittelemme opiskelijaa hoitamaan vahvan tunnistautumisen keinot kuntoon, jotta digitaaliset palvelut sujuvat opintojen käynnistyttyä. Vahvaa tunnistautumista opiskelija tarvitsee esimerkiksi digitaaliseen terveyskyselyyn vastaamisessa ja digitaalisessa ajanvarauksessa.