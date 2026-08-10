Pirkanmaan hyvinvointialue

Toisen asteen opiskelijoiden terveystarkastuksiin on tulossa muutoksia

10.8.2026 10:52:33 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

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Syyskuusta 2026 alkaen opiskeluterveydenhuollossa otetaan käyttöön digitaalinen terveyskysely toisen asteen opintoja aloittaville opiskelijoille. Lisäksi vuoden 2027 alusta opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukseen yhdistetään oppivelvollisilla kutsuntojen ennakkoterveystarkastus.

Opiskelujen alussa opiskelijalle lähetetään Wilman kautta digitaalinen terveyskysely, joka toimii terveystarkastuksen ajoituksen ja tarpeen määrittelyn tukena. 15-18 -vuotiaille on oma linkki kyselylomakkeelle ja yli 19-vuotiaille omansa. Opiskelija täyttää opiskeluterveydenhuollon digitaalisen terveyskyselyn ennen terveydenhoitajan terveystarkastusta.

Kyselyyn vastaaminen edellyttää opiskelijalta vahvaa tunnistautumista. Mikäli opiskelijalla ei ole mahdollisuutta vastata digitaaliseen terveyskyselyyn, esitiedot kerätään paperilomakkeella.

Terveystarkastuksen ajankohta määräytyy terveyskyselyn vastausten perusteella joko ensimmäiselle tai toiselle opiskeluvuodelle. Oppivelvollisuusikäiselle opiskelijalle terveystarkastus järjestetään viimeistään sinä vuonna, kun hän täyttää 18 vuotta. Opiskelijalle, joka saa erityisopetusta tai kohdennettua tukea tai jonka terveydentilan ja opiskelukyvyn selvittäminen on tarpeellinen opiskelualan tai tulevan ammatin vuoksi, järjestetään terveydenhoitajan tarkastus aina ensimmäisenä opiskeluvuonna. Yli 19-vuotiaalle opiskelijalle järjestetään terveystarkastus terveyskyselyn perusteella vain tarpeen mukaan.

Vuodesta 2027 alkaen opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukseen yhdistetään oppivelvollisilla kutsuntojen ennakkoterveystarkastus. Toisen asteen terveys- ja kutsuntatarkastukseen kuuluu sekä terveydenhoitajan että lääkärin osuudet ja ne ovat kutsuntavelvolliselle opiskelijalle velvoittavia. Kaikille kutsuntavelvollisille toisen asteen opiskelijoille tehdään opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastus ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana. Tämä koskee ammattitutkinnon ja erityisammattitutkinnon suorittavia sekä oppisopimusopiskelijoita.

Suosittelemme opiskelijaa hoitamaan vahvan tunnistautumisen keinot kuntoon, jotta digitaaliset palvelut sujuvat opintojen käynnistyttyä. Vahvaa tunnistautumista opiskelija tarvitsee esimerkiksi digitaaliseen terveyskyselyyn vastaamisessa ja digitaalisessa ajanvarauksessa.

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

Lisätietoja pirha.fi.

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