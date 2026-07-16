Alkon puolivuosikatsaus 1–6/2026: Nettotulos oli viime vuotta parempi, kaikkikanavaisen palvelun kehittäminen jatkui
11.8.2026 08:30:00 EEST | Alko Oy | Tiedote
Alkon kustannustehokas toiminta varmisti liikevoiton pysymisen lähellä viime vuoden tasoa myynnin laskusta huolimatta, ja kauden nettotulos parani. Myyntiin vaikuttivat muun muassa vuoden alussa toteutettu viinien alkoholiveron korotus ja talouden epävarmuus. Yhtiö jatkoi kaikkikanavaisen palvelun, digitaalisten ratkaisujen ja vastuullisen liiketoiminnan kehittämistä.
Tammi-kesäkuu lyhyesti
- Alko toteuttaa erityistehtäväänsä yhdistämällä alkoholin vastuullisen myynnin ja maailmanluokan asiakaskokemuksen.
- Alkon kustannustehokas toiminta varmisti liikevoiton pysymisen lähellä viime vuoden tasoa myynnin laskusta huolimatta, ja kauden nettotulos parani. Myyntiin vaikuttivat muun muassa vuoden alussa toteutettu viinien alkoholiveron korotus ja talouden epävarmuus.
- Alkoholijuomaverollinen liikevaihto oli 467,6 (479,3) miljoonaa euroa ja veroton liikevaihto 220,7 (230,9) miljoonaa euroa. Alkoholijuomaveroa tilitettiin valtiolle Alkon myynnin kautta 246,8 (248,4) miljoonaa euroa.
- Rahoitustuotot ja -kulut olivat alkuvuonna 2,4 (0,7) miljoonaa euroa.
- Liikevoitto oli 4,5 (4,6) miljoonaa euroa ja kauden voitto nousi edellisestä vuodesta ollen 5,5 (4,3) miljoonaa euroa.
- Asiakaskokemusindeksi oli huipputasolla 4,57 (4,60), mikä kertoo asiakkaiden korkeasta tyytyväisyydestä asiointiin myymälöissä, asiakaspalvelukeskuksessa ja verkkokaupassa.
- Asiakkaat antoivat Alkon valikoimalle valikoimatyytyväisyyskyselyssä historian parhaan arvosanan 8,70 (8,64).
- Ikärajavalvonnan taso säilyi erinomaisena: nuorten asiakkaiden iän tarkastamisen mystery shopping* -asiointien tulos oli 97,5 (98,2) prosenttia.
- SBTi (Science Based Targets Initiative) hyväksyi maaliskuussa Alkon tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet, jotka ohjaavat yhtiön toimintaa koko arvoketjussa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti. Ilmastopäästöjen vähentämisessä keskeisessä roolissa ovat juomapakkaukset. Jo yli 85 prosenttia tuotteista myytiin vähemmän ympäristöä kuormittavissa kevyissä pakkauksissa.
- Kaikkikanavaisen palvelun, digitaalisten asiointiratkaisujen ja valikoiman kehittäminen jatkui asiakasymmärrystä, paikallistuntemusta ja dataa hyödyntäen.
- Liiketoiminnan transformaatiohanke LiTra eteni suunnitellusti. Hankkeessa kehitetään ja sujuvoitetaan toimintatapoja ja prosesseja sekä uudistetaan toiminnanohjausjärjestelmä kilpailukyvyn, tehokkuuden ja ketteryyden vahvistamiseksi.
*Alko mittaa ulkopuolisen tahon toteuttamilla mystery-testiasioinneilla nuoren asiakkaan iän tarkastamisen toteutumista sekä asiakaskokemusta palvelun laadusta. Mittauksessa täysi-ikäiset testiasiakkaat asioivat myymälöissä.
Toimitusjohtaja Leena Laitinen:
Maailmanluokan palvelua minulle, yhteistä hyvää meille
Yhdistämme Alkossa vastuullisen tehtävän ja juomakaupan asiakkaidemme ja hyvinvointiyhteiskuntamme hyväksi. Myymme alkoholia vastuullisesti ja varmistamme eettisen sekä kestävän toiminnan koko arvoketjussamme. Tarjoamme asiakkaillemme jatkuvasti uudistuvan, inspiroivan ja entistä henkilökohtaisemman palvelukokemuksen.
Myyntiimme vaikuttivat vuoden alussa toteutettu noin 9 prosentin viinien alkoholiveron korotus sekä Suomen jo ennestään korkea alkoholiverotus, jotka ohjasivat alkoholiostoja ulkomaisiin kanaviin. Alkoholimarkkinaan vaikuttivat myös taloustilanteen jatkunut epävarmuus sekä viime vuosien alkoholilainsäädännön muutokset, jotka ovat laajentaneet alkoholin kotimaisia myyntikanavia.
Tammi–kesäkuussa myyntimme oli 30,2 (30,7) miljoonaa litraa, alkoholijuomaverollinen liikevaihtomme 467,6 (479,3) miljoonaa euroa ja liikevoittomme 4,5 (4,6) miljoonaa euroa. Kauden voitto nousi edellisestä vuodesta ollen 5,5 (4,3) miljoonaa euroa. Alkuvuoden tuloskehitys vastasi odotuksiamme. Tuloskertymä painottuu liiketoimintamme kausiluonteisuuden vuoksi vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.
Koko maan kattava myymälä- ja noutopisteverkostomme sekä verkkokauppamme varmistivat sujuvan asioinnin koko Suomessa. Kehitimme edelleen henkilöstömme tuote- ja palveluosaamista erinomaisen asiakaskokemuksen varmistamiseksi. Uudistettu alko.fi-sivusto tarjoaa entistä sujuvamman ja inspiroivamman digitaalisen asioinnin. Vastasimme asiakkaiden toiveisiin lisäämällä verkkokauppaamme tuotteiden alkuperää, tuottajia ja valmistustapoja avaavia tarinoita. Jatkoimme myös vahvasti tulevaisuuden digiasioinnin ratkaisujen kehittämistä.
Kehitimme valikoimaamme monipuolisesti eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden muun muassa lisäämällä juomasekoitusten ja eri hintaisten viinien valikoimaa. Valikoimauudistuksilla on ollut erinomainen vastaanotto. Käynnistimme keväällä juomien makupariksi sopivien naposteltavien pilotoinnin. Asiakkaat arvioivat valikoimaamme mittaushistorian korkeimmalla kouluarvosanalla 8,70 (8,64).
Kehitämme edelleen kaikkikanavaista palveluamme sekä rakennamme asiakasymmärryksen, paikallistuntemuksen ja datan avulla kiinnostavamman ja jatkuvasti uudistuvan tuotevalikoiman. Hyödynnämme teknologiaa, tekoälyä ja dataa asiakaskokemuksen parantamisessa, päätöksenteossa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Meneillään olevassa liiketoiminnan transformaatiohankkeessa uudistamme toimintatapojamme ja toiminnanohjausjärjestelmämme, jotta voimme edelleen vahvistaa kilpailukykyämme, sujuvoittaa ja tehostaa prosessejamme sekä lisätä ketteryyttä toimintamme edelleen kehittämiseen.
Vastuullisuustehtävämme näkyi arjessa tinkimättömänä ikärajavalvontana sekä vastuullista alkoholinkäyttöä edistävinä kampanjoina. Toteutimme muun muassa alkoholittomien juomien kampanjan, alkoholin välittämisen riskejä käsittelevän Mutku-kampanjan sekä Traficomin kanssa turvalliseen veneilyyn kannustavan kampanjan.
SBTi hyväksyi keväällä Alkon tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet, jotka ohjaavat toimintaamme Pariisin ilmastosopimuksen mukaisella 1,5 asteen polulla koko arvoketjussa. Tavoitteiden saavuttamisessa keskeinen rooli on juomapakkausten päästöjen vähentämisellä. Mitä kevyempi ja kierrätettävämpi pakkaus, sitä pienempi on sen kuorma ympäristölle: yli 85 prosenttia tuotteistamme myytiin jo kevyissä pakkauksissa.
Olemme alkuvuoden aikana päivittäneet strategiaamme yhdessä henkilöstömme ja ulkopuolisten sparraajien kanssa, ja uusi strategia otetaan käyttöön syksyllä. Haluamme olla uudistuva, arvostettu ja luotettava toimija myös tulevaisuudessa.
Alkoholilain muutos mahdollistaa heinäkuusta lähtien myymälöidemme laajemmat aukioloajat viikonloppuisin sekä vuoden 2027 alusta alkoholin kotiinkuljetuksen. Asiakkaamme ovat ottaneet laajemmat aukioloajat myönteisesti vastaan. Toivon, että palvelumme toteuttaa kaikissa hetkissä lupauksemme: maailmanluokan palvelua minulle, yhteistä hyvää meille.
Haluan kiittää asiakkaitamme, henkilöstöämme sekä yhteistyökumppaneitamme kuluneesta alkuvuodesta. Yhteistyö, vuoropuhelu, palaute ja kohtaamiset ovat jälleen auttaneet meitä
kehittämään toimintaamme ja rakentamaan yhdessä Alkoa, joka uudistuu asiakkaidensa ja yhteiskunnan parhaaksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi
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Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaitamme palvelee monikanavainen palveluverkosto: 360 myymälää, yli 100 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuonna 2025 Alkon liikevaihto oli 1,0 miljardia euroa ja asiakaskäyntejä oli yli 43 miljoonaa.
Vastuullisuus on meille sydämen asia. Arjessamme se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä myynninvalvontaa, hankinnan läpinäkyvyyden kehittämistä, pakkausmateriaalien kierrätystä, tuoteturvallisuutta sekä hyvinvointia edistäviä hankkeita.
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