Rinki-ekopiste avataan Kempeleessä
10.8.2026 14:29:50 EEST | Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy | Tiedote
Kempeleessä avataan uusi ekopiste S-market Zeniitin yhteydessä viikon 34 aikana.
Ekopiste avataan osoitteessa Huilaajanpolku 2, 90450 Kempele. Uudelle pisteelle voi tuoda kartonkia, muovia, lasia ja metallia.
Mitä Rinki-ekopisteelle voi tuoda?
Kotitalouksille tarkoitetuille Rinki-ekopisteille voi tuoda maksutta kodin pakkausjätettä. Useissa Rinki-ekopisteissä kerätään myös paperia, hyväkuntoisia vaatteita ja kodin tekstiilejä. Lisäksi harrastekalastajat voivat kierrättää käytöstä poistetut muovia sisältävät kalaverkot, merrat ja katiskat 75 keräyspisteellä.
Lajitteluohjeet löytyvät osoitteesta rinkiin.fi. Ohjeet ovat myös keräyssäiliöihin kiinnitetyissä tarroissa.
Muut jätteet, esimerkiksi huonekalut ja vaarallista jätettä sisältävät pakkaukset on vietävä kunnan ohjeistamaan paikkaan.
Lajittelu kannattaa – Rinki-ekopisteeseen oikein lajiteltuna materiaali saadaan kiertoon. Kierrätys säästää energiaa ja luonnonvaroja, sillä sen ansiosta vähenee tarve käyttää täysin uutta materiaalia tuotteiden valmistamiseen. Kierrätetyistä muovipakkauksista voidaan tehdä esimerkiksi muovipusseja, kartonkipakkauksista monenlaisia hylsyjä, lasipakkauksista lasipulloja ja metallista polkupyörän runkoja.
Anna palautetta
Palaute ekopisteiden toiminnasta on tärkeää. Rinki seuraa pisteiden täyttymistä ja siisteyttä päivittäin valvonnalla ja punnituksilla.
Osoitteessa rinkiin.fi/ekopisteet on saatavilla arviot useista Rinki-ekopisteistä tyhjennys- ja siivousajoista, joihin esimerkiksi pyhäpäivät ja muut poikkeukset voivat vaikuttaa.
Jos ekopisteen keräyssäiliö on täynnä, siitä kannattaa ilmoittaa heti. Jätteitä ei saa jättää maahan. Roskaaminen vähentää kaikkien viihtyvyyttä ja sotkujen siivoaminen on kallista.
Palautetta ekopisteistä voi antaa maksutta asiakaspalveluun
- viestillä Whatsappissa numeroon 040 9402 112
- soittamalla numeroon 0800 133 888 (ark. 7–21 ja la 9–18)
- sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@rinkiin.fi
- osoitteessa rinkiin.fi/asiakaspalvelu.
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Yhteyshenkilöt
Taneli LumiaroSopimusasiamiesSuomen Pakkauskierrätys RINKI OyPuh:+358456634343taneli.lumiaro@rinkiin.fi
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Suomen Pakkauskierrätys Rinki on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Tuotamme tuottajayhteisöille tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja tuottajavastuun toteutukseen. Kuluttajille tarjoamme valtakunnallisen Rinki-ekopisteverkoston, jonne voi tuoda maksutta käytöstä poistetut pakkaukset ja kalastusvälineet kierrätettäviksi. Rinki-ekopisteitä on yhteensä 1500 kappaletta ympäri Suomen, aina Hangosta Utsjoelle asti: rinkiin.fi.
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