Kvanttilaskentahanke toi Jyväskylään lähes 800 000 euron rahoituksen – tarkoituksena tutkia miten kvanttitietokoneiden häiriöitä voidaan vähentää
12.8.2026 09:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Business Finland on myöntänyt 8 miljoonan euron rahoituksen Jyväskylän yliopiston, Helsingin yliopiston ja VTT:n yhteiselle UnloQ-hankkeelle. Jyväskylän yliopiston osuus rahoituksesta on 784 000 euroa. Hankkeessa kehitetään ratkaisuja kvanttitietokoneiden häiriöiden vähentämiseen sekä kvanttilaskennan hyödyntämiseen käytännön sovelluksissa.
Jyväskylän yliopiston, Helsingin yliopiston ja VTT:n yhteinen UnloQ-hanke sai Business Finlandilta 8 miljoonan euron rahoituksen.
Jyväskylän yliopiston osuus rahoituksesta on 784 000 euroa. Projekti on kaikkiaan viisivuotinen ja nyt myönnetty rahoitus on tarkoitettu ensimmäisille 2,5 vuodelle. Jyväskylän yliopiston omarahoitusosuus on 196 000 euroa.
Hankkeessa tutkitaan sitä, miten ympäristöstä tulevat häiriöt vaikuttavat kvanttitietokoneiden ja muiden kvanttiteknologioiden toimintaan sekä sitä, miten häiriöiden vaikutuksia voidaan vähentää.
”Kvanttitietokoneet ovat erittäin herkkiä erilaisille ympäristöstä tuleville häiriöille eli kohinalle. Hankkeessa pyritään vähentämään kohinan vaikutuksia niin, että kvanttitietokoneista saadaan tulevaisuudessa luotettavia ja käytännössä hyödyllisiä”, kertoo hankkeen Jyväskylän toimintoja koordinoiva kvanttilaskennan professori Teiko Heinosaari.
Kvanttilaskennan arvioidaan pystyvän ratkaisemaan yhteiskunnan vaikeimpia ongelmia. Yritykset ovat kuitenkin odottavalla kannalla, koska polkua käytännön hyötyihin ei ole vielä voitu rakentaa.
Yksi hankkeen tavoitteista on rakentaa yrityksille käytännön polkuja kvanttilaskennan käyttöönottoon ja kehittää kohinaa sietäviä ohjelmistoja sekä teollisia pilotteja.
Projektin ohjausryhmässä on mukana yrityksiä ja julkisia toimijoita kvanttilaskennan avainaloilta, kuten teollisuudesta, energiasektorilta, logistiikasta ja finanssialalta. Yhteydet elinkeinoelämään takaavat, että kehitystyö vastaa suomalaisen yhteiskunnan aitoihin tulevaisuuden tarpeisiin.
Helsingin yliopisto vastaa konsortion algoritmiosaamisesta ja ohjelmistotekniikasta ja Jyväskylän yliopisto tuo mukaan laskennan teoreettisen syvyyden ja kvantti-informaatioteorian.
Yhteyshenkilöt
Teiko HeinosaariKvanttilaskennan professoriPuh:0503059677teiko.heinosaari@jyu.fiwww.jyu.fi/fi/henkilot/teiko-heinosaari
Teemu RahikkaViestinnän asiantuntijaInformaatioteknologian tiedekuntaPuh:+358 50 469 9377teemu.m.rahikka@jyu.fi
Kuvat
Linkit
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Ruutuaika ei ole lapselle aina haitaksi – yhteys parempaan tiedonkäsittelyyn nuoruudessa11.8.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimuksessa lapsuudesta alkaen suurempi ruutuaika oli yhteydessä parempaan tiedonkäsittelyyn nuoruudessa. Tutkijan mukaan ruutuaikaan ei tulisi suhtautua yksiselitteisesti haitallisena. Tärkeintä on löytää tasapaino liikunnan ja aktiivista ajattelua tukevan ruutuajan välillä.
Väitös: Viherpesu voi jättää pitkäaikaisen jäljen kuluttajien brändimielikuviin10.8.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
KTM Mitra Salimi tutki Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin väitöskirjassaan, miten kuluttajat ja verkkoyhteisöt reagoivat viherpesuun ja brändien vastuuttomuuteen. Tutkimuksen mukaan kuluttajat antoivat ympäristörikkomuksia vähemmän anteeksi kuin sosiaalisia rikkomuksia. Tutkimus korostaa yritysten läpinäkyvän ja näyttöön perustuvan vastuullisuusviestinnän merkitystä.
Tieteen historia avautuu Jyväskylän kansainvälisessä kesäkoulussa28.7.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän kansainvälisen kesäkoulun ohjelmaan sisältyy kaikille avoin yleisöluento, jonka aiheena on uuden fysiikan synnyn yhteydet Weimarin tasavallan kulttuurielämään. Luennoitsijana toimii professori Ismo Koponen Helsingin yliopistosta.
Tutkimus: Löyly lisää saunan kuormittavuutta – kosteus nostaa sykettä ja kehon lämpötilaa13.7.2026 09:45:00 EEST | Tiedote
Juuri julkaistu tutkimus osoittaa, että saunan ilmankosteus vaikuttaa merkittävästi elimistön kuormittumiseen lämpötilan lisäksi. Mitä kosteampi sauna on, sitä voimakkaammin syke ja kehon lämpötila nousevat.
Arvostetaanko viisautta enää? Jyväskylän Kesän keskusteluohjelma etsi vastauksia median murroksesta kasvatukseen10.7.2026 12:57:46 EEST | Tiedote
Jyväskylän Kesän vuoden 2026 keskusteluohjelma tarkasteli yhtä vanhimmista ja samalla ajankohtaisimmista ihanteista: viisautta. Viiden päivän aikana keskusteluissa kysyttiin, miltä viisaus näyttää aikana, jolloin huomiosta kilpaillaan ennennäkemättömällä voimalla, tekoäly muuttaa ajatteluamme ja yhteiskunnallinen keskustelu hakee uusia muotojaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme