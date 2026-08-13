Rakennuksen parvekekaiteiden korjausta koskevan asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Korkein hallinto-oikeus myönsi rakennepäällikölle valitusluvan ja valituksen tutkittuaan muutti hallinto-oikeuden päätöstä siten, että yhtiön oikaisuvaatimus siirrettiin Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsiteltäväksi. Päätöksensä perusteluissa korkein hallinto-oikeus lausui, että hallinto-oikeuden ei ollut tullut kumota rakennepäällikön 13.6.2025 antamaa päätöstä maakäyttö- ja rakennuslain 153 a §:n 1 momentin vastaisena. Hallinto-oikeuden olisi tullut kumota rakennepäällikön päätös sillä perusteella, että rakennepäälliköllä ei ollut ollut toimivaltaa oikaisuvaatimuksen ratkaisemiseen.

Korkein hallinto-oikeus totesi selvyyden vuoksi, ettei päätöksellä ole ratkaistu sitä, oliko rakennepäällikön 7.5.2025 antama parvekekaiteiden korjaamista koskevan määräys lainmukainen.

KHO 13.8.2026 T 2047