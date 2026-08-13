Rakennuksen parvekekaiteiden korjausta koskevan asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa
13.8.2026 09:08:03 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Tiedote
Espoon rakennepäällikkö oli 7.5.2025 määrännyt rakennusluvan saaneen yhtiön korjaamaan määräyksessä yksilöidyn kohteen asetusten vastaiset parvekekaiteet ja tekemään tarpeelliset toimet henkilöturvallisuuden varmistamiseksi siihen asti, kunnes korjaukset oli tehty ja tarkastettu. Rakennepäällikkö oli 13.6.2025 hylännyt yhtiön oikaisuvaatimuksen edellä mainitusta rakennepäällikön päätöksestä. Hallinto-oikeus oli yhtiön valituksesta kumonnut edellä mainitun rakennepäällikön päätöksen. Rakennepäällikkö haki muutosta hallinto-oikeuden päätökseen korkeimmalta hallinto-oikeudelta.
Korkein hallinto-oikeus myönsi rakennepäällikölle valitusluvan ja valituksen tutkittuaan muutti hallinto-oikeuden päätöstä siten, että yhtiön oikaisuvaatimus siirrettiin Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsiteltäväksi. Päätöksensä perusteluissa korkein hallinto-oikeus lausui, että hallinto-oikeuden ei ollut tullut kumota rakennepäällikön 13.6.2025 antamaa päätöstä maakäyttö- ja rakennuslain 153 a §:n 1 momentin vastaisena. Hallinto-oikeuden olisi tullut kumota rakennepäällikön päätös sillä perusteella, että rakennepäälliköllä ei ollut ollut toimivaltaa oikaisuvaatimuksen ratkaisemiseen.
Korkein hallinto-oikeus totesi selvyyden vuoksi, ettei päätöksellä ole ratkaistu sitä, oliko rakennepäällikön 7.5.2025 antama parvekekaiteiden korjaamista koskevan määräys lainmukainen.
Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationsexpertkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 211etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi
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