Kehitysvammaisten terveyspalvelut uudistuvat Pirkanmaalla – kehitysvammapoliklinikka keskittyy vaativaan hoitoon
12.8.2026 15:09:52 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Kehitysvammaisten asukkaiden terveyspalvelujen painopistettä siirretään erityispalveluista peruspalveluihin ensi vuoden alusta alkaen Pirkanmaan hyvinvointialueella. Jatkossa etenkin lievästi kehitysvammaisia asiakkaita hoidetaan sosiaali- ja terveysasemilla. Kehitysvammapoliklinikka keskittyy vaativaan hoitoon ja erityisosaamista tarvitseviin asiakkaisiin.
Muutoksen taustalla on uusi vammaispalvelulaki, jonka mukaan vammaisille henkilöille tarjotaan ensisijaisesti hyvinvointialueen yleisiä palveluja. Lisäksi palveluja on tarpeen järjestellä uudestaan, jotta koko Pirkanmaalla pystytään tarjoamaan yhdenvertaiset palvelut vammaisille ihmisille. Yhtenä taustatekijänä on myös pula erityisesti kehitysvammaisuuteen perehtyneistä lääkäreistä, sillä se on vaikeuttanut palvelujen tarjoamista myös Pirkanmaalla.
Kehitysvammahuollon erityispoliklinikan toiminta Nokian Pitkäniemessä jatkuu uudistuksenkin jälkeen. Se tukee erityisosaamisellaan sote-asemien ammattilaisia.
– Kehitysvammaiset henkilöt saavat terveydenhuollon palvelut jatkossa sieltä missä on paras osaaminen kuhunkin sairauteen tai vaivaan. Suurin osa kehitysvammaisista henkilöistä asioi jo nyt yleisissä palveluissa, jos hoito ei edellytä kehitysvammaisuutta koskevaa erityisasiantuntemusta, toteaa johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo. – On tärkeää, että kehitysvammaiset henkilöt saavat terveyspalveluja koko Pirkanmaalla, mahdollisimman lähellä omaa asuinpaikkaansa kuten muutkin pirkanmaalaiset.
Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa muutokseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut elokuussa. Ikäihmisten ja vammaispalveluiden vaativien erityispalveluiden terveydenhuollon henkilöstöön kohdistuvat neuvottelut koskevat arviolta 20 työntekijän siirtymistä avopalvelujen palvelulinjalle. Neuvotteluissa ei tavoitella henkilöstövähennyksiä.
Yhteyshenkilöt
Rainesalo SirpaVastaava johtajaylilääkäriPuh:050 3520 929sirpa.rainesalo@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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