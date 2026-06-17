Skartan Isosuon aurinkopuisto avataan tänään Utajärvellä – Turvetuotanto vaihtui yli 100 megawatin aurinkovoimaan
13.8.2026 07:50:00 EEST | Skarta Energy Oy | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan Utajärvellä avataan Suomen toiseksi suurin aurinkovoimala. Skarta juhlii tänään puiston valmistumista yhdessä kumppaneidensa ja sidosryhmiensä kanssa Utajärvellä. Kaikille avoin torijuhla alkaa Utajärven torilla klo 17.30.
Käytöstä poistetulle turvetuotantoalueelle rakennettu aurinkovoimala tuottaa arviolta 97 gigawattituntia uusiutuvaa aurinkosähköä vuodessa, mikä vastaa noin 12 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta. Noin 150 hehtaarin alueelle on asennettu 173 454 kaksipuoleista aurinkopaneelia. Puiston yhteyteen toteutettu 20 MW/40 MWh:n akkuvarasto täydentää aurinkovoimalaa ja lisää energiajärjestelmän joustavuutta.
Ratkaisut syntyivät tekemällä ja oppimalla
Kun Isosuon hanketta alettiin suunnitella, kukaan ei ollut aikaisemmin rakentanut aurinkovoimalaa entiselle turvetuotantoalueelle. Se vaati uusia ratkaisuja erityisesti paneelien sijoitteluun ja voimalan perustamiseen.
Skarta kehitti ja testasi erilaisia ratkaisuja yhdessä kumppaneidensa kanssa. Aurinkopuiston ja sähkövaraston EPC-toteutuksesta vastasi NYAB Finland Oy.
”Isosuota ei rakennettu valmiin käsikirjan mukaan, koska sellaista ei ollut. Projekti vaati rohkeutta investoida uuteen ja koko porukalta kykyä oppia tekemällä. Isosuon aurinkopuisto on ollut Skartalle melkoinen voimanponnistus”, sanoo Skartan toimitusjohtaja Ville Ojanen.
Hanke on edennyt investointipäätöksestä luovutukseen alle kolmessa vuodessa. Investointipäätös tehtiin joulukuussa 2023, ja rakentaminen alkoi vuoden 2024 alussa. Puiston ensimmäinen osa liitettiin Fingridin kantaverkkoon toukokuussa 2025. Tuolloin alkoi myös sähköntuotanto. Puiston toinen osa liitettiin sähköverkkoon keväällä 2026. Siitä lähtien koko puisto on ollut sähköntuotannossa. Aurinkovoimala luovutettiin Skartalle kesällä 2026, ja se on nyt teknisesti valmis.
Puhdas sähkö vahvistaa Suomen teollista kilpailukykyä
Teollisuuden sähköistyminen ja uudet investoinnit kasvattavat puhtaan sähkön tarvetta. Isosuon kaltaiset teollisen mittakaavan aurinkovoimalat lisäävät uusiutuvan sähkön tarjontaa, vahvistavat energiaomavaraisuutta ja parantavat Suomen mahdollisuuksia kilpailla uusista teollisista investoinneista.
”Puhtaan sähkön saatavuus vaikuttaa siihen, minne vetylaitosten, datakeskusten ja sähköistyvän teollisuuden investoinnit sijoittuvat. Haluamme varmistaa, että Suomi on tässä joukossa”, Ville Ojanen sanoo. ”Toimimme kumppanina suomalaisen teollisuuden sähköistymisessä.”
Skarta tarjoaa Isosuon tuottamaa sähköä yrityksille pitkäaikaisilla sähkönostosopimuksilla eli PPA-sopimuksilla. Akkuvarasto puolestaan mahdollistaa sähkön varastoinnin ja tukee sähköjärjestelmän tasapainoa, kun tuotanto ja kulutus vaihtelevat.
Isosuon muutos tekee suomalaisen energiamurroksen näkyväksi poikkeuksellisen konkreettisella tavalla. Alueelta nostettiin aikaisemmin turvetta. Nyt sama alue tuottaa uusiutuvaa aurinkosähköä.
Muutos ei olisi toteutunut yhden yrityksen voimin. Utajärven kunta ja Utajärven Yrityspuisto ovat määrätietoisesti luoneet edellytyksiä puhtaan energian investoinneille ja uudelle teollisuudelle. Yhteistyössä ovat korostuneet aktiivinen elinkeinopolitiikka, sujuva vuoropuhelu ja rohkeus tarttua uudenlaiseen mahdollisuuteen.
”Haluan kiittää kuntaa ja paikallisia ihmisiä rohkeudesta ja ennakkoluulottomuudesta. Puhtaan energian investointien mahdollistaminen on yksi isoimmista ilmastoteoista, joita pieni kunta voi tehdä.”
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville OjanentoimitusjohtajaSkarta Energy OyPuh:+358 500 746 214ville.ojanen@skarta.fi
Kuvat
Linkit
Power to change tomorrow
Skarta Energy on uusiutuvan energian kehittäjä ja tuottaja. Olemme erikoistuneet aurinkovoimahankkeisiin, joita täydennämme energian varastoinnilla toimitusvarman tulevaisuuden energian takaamiseksi. Skarta Energyn tavoitteena on saavuttaa 800 MWp:n aurinkovoimakapasiteetti omassa tuotannossaan vuoden 2030 loppuun mennessä. Lue lisää www.skarta.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Skarta Energy Oy
Skarta suunnittelee aurinkovoimalaa ja sähkövarastoa Siikajoelle17.6.2026 10:28:31 EEST | Tiedote
Olkinevalle suunnitellaan noin 150 megawatin aurinkovoimalaa ja sähkövarastoa, joka auttaa tasaamaan aurinkovoiman tuotannon vaihteluja.
Pyhäsalmen kaivoksen aurinkopuiston kaupallinen sähköntuotanto käynnistyi9.6.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Suomen ensimmäinen kaivosalueelle rakennettu aurinkopuisto on otettu käyttöön ja sähköntuotanto käynnistyi 4.6.2025. Aurinkopuisto on Skarta Energyn ja Solarigo Systems Oy:n yhteishanke. Aurinkopuisto rakennettiin kaivoksen käytöstä poistetulle ja täytetylle rikastushiekka-altaalle.
Commercial electricity production at the Pyhäsalmi mine solar park started9.6.2025 14:00:00 EEST | Press release
Finland's first solar park built in a mining area has been commissioned, and electricity production started on 4 June 2025. The solar park is a joint project of Skarta Energy and Solarigo Systems Oy. The solar park was built on the mine's decommissioned and filled tailings pond.
Skarta Energyn Utajärven aurinkopuiston sähköntuotanto käynnistyi21.5.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Joulukuussa 2023 Skarta Energy uutisoi laajasti, kun Utajärven aurinkopuistohankkeen investointipäätös julkistettiin. Voimalaitoksen rakentaminen aloitettiin alkuvuonna 2024. Nyt ensimmäiset 51,9 MWp puiston kapasiteetista on liitetty Fingridin kantaverkkoon ja sähköntuotanto on käynnistynyt.
Electricity production at Skarta Energy's Utajärvi solar park started21.5.2025 14:00:00 EEST | Press release
In December 2023, Skarta Energy reported widely when the investment decision for the Utajärvi solar park project was announced. The construction of the power plant began in early 2024. The first 51.9 MWp of the park's capacity has now been connected to Fingrid's (Finland's transmission system operator) main grid and electricity production has started.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme