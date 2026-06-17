Skartan Isosuon aurinkopuisto avataan tänään Utajärvellä – Turvetuotanto vaihtui yli 100 megawatin aurinkovoimaan

Käytöstä poistetulle turvetuotantoalueelle rakennettu aurinkovoimala tuottaa arviolta 97 gigawattituntia uusiutuvaa aurinkosähköä vuodessa, mikä vastaa noin 12 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta. Noin 150 hehtaarin alueelle on asennettu 173 454 kaksipuoleista aurinkopaneelia. Puiston yhteyteen toteutettu 20 MW/40 MWh:n akkuvarasto täydentää aurinkovoimalaa ja lisää energiajärjestelmän joustavuutta.

Ratkaisut syntyivät tekemällä ja oppimalla

Kun Isosuon hanketta alettiin suunnitella, kukaan ei ollut aikaisemmin rakentanut aurinkovoimalaa entiselle turvetuotantoalueelle. Se vaati uusia ratkaisuja erityisesti paneelien sijoitteluun ja voimalan perustamiseen.

Skarta kehitti ja testasi erilaisia ratkaisuja yhdessä kumppaneidensa kanssa. Aurinkopuiston ja sähkövaraston EPC-toteutuksesta vastasi NYAB Finland Oy.

”Isosuota ei rakennettu valmiin käsikirjan mukaan, koska sellaista ei ollut. Projekti vaati rohkeutta investoida uuteen ja koko porukalta kykyä oppia tekemällä. Isosuon aurinkopuisto on ollut Skartalle melkoinen voimanponnistus”, sanoo Skartan toimitusjohtaja Ville Ojanen.

Hanke on edennyt investointipäätöksestä luovutukseen alle kolmessa vuodessa. Investointipäätös tehtiin joulukuussa 2023, ja rakentaminen alkoi vuoden 2024 alussa. Puiston ensimmäinen osa liitettiin Fingridin kantaverkkoon toukokuussa 2025. Tuolloin alkoi myös sähköntuotanto. Puiston toinen osa liitettiin sähköverkkoon keväällä 2026. Siitä lähtien koko puisto on ollut sähköntuotannossa. Aurinkovoimala luovutettiin Skartalle kesällä 2026, ja se on nyt teknisesti valmis.

Puhdas sähkö vahvistaa Suomen teollista kilpailukykyä

Teollisuuden sähköistyminen ja uudet investoinnit kasvattavat puhtaan sähkön tarvetta. Isosuon kaltaiset teollisen mittakaavan aurinkovoimalat lisäävät uusiutuvan sähkön tarjontaa, vahvistavat energiaomavaraisuutta ja parantavat Suomen mahdollisuuksia kilpailla uusista teollisista investoinneista.

”Puhtaan sähkön saatavuus vaikuttaa siihen, minne vetylaitosten, datakeskusten ja sähköistyvän teollisuuden investoinnit sijoittuvat. Haluamme varmistaa, että Suomi on tässä joukossa”, Ville Ojanen sanoo. ”Toimimme kumppanina suomalaisen teollisuuden sähköistymisessä.”

Skarta tarjoaa Isosuon tuottamaa sähköä yrityksille pitkäaikaisilla sähkönostosopimuksilla eli PPA-sopimuksilla. Akkuvarasto puolestaan mahdollistaa sähkön varastoinnin ja tukee sähköjärjestelmän tasapainoa, kun tuotanto ja kulutus vaihtelevat.

Isosuon muutos tekee suomalaisen energiamurroksen näkyväksi poikkeuksellisen konkreettisella tavalla. Alueelta nostettiin aikaisemmin turvetta. Nyt sama alue tuottaa uusiutuvaa aurinkosähköä.

Muutos ei olisi toteutunut yhden yrityksen voimin. Utajärven kunta ja Utajärven Yrityspuisto ovat määrätietoisesti luoneet edellytyksiä puhtaan energian investoinneille ja uudelle teollisuudelle. Yhteistyössä ovat korostuneet aktiivinen elinkeinopolitiikka, sujuva vuoropuhelu ja rohkeus tarttua uudenlaiseen mahdollisuuteen.

”Haluan kiittää kuntaa ja paikallisia ihmisiä rohkeudesta ja ennakkoluulottomuudesta. Puhtaan energian investointien mahdollistaminen on yksi isoimmista ilmastoteoista, joita pieni kunta voi tehdä.”