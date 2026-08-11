Lidl juhlii karaoken juhlavuotta – tuo myyntiin edullisen karaokemikrofonin

Tänä vuonna karaoke juhlii maailmanlaajuisesti 55-vuotista taivaltaan, sillä maailman ensimmäinen karaokelaite patentoitiin Japanissa vuonna 1971. Suomessa vietetään puolestaan karaoken 35-vuotisjuhlaa. Ilmiö rantautui meille toden teolla 1990-luvun alussa ruotsinlaivojen ja länsinaapurimme kautta.

Vuosi 1991 olikin suomalaisen karaoken todellinen kultavuosi. Silloin avattiin Suomen ensimmäiset karaokebaarit, järjestettiin ensimmäiset SM-kilpailut ja julkaistiin legendaarinen Finnkaraoke 1 -levy.

Edullinen karaokemikrofoni jokaiseen kotiin

Nyt juhlavuoden kunniaksi Lidl haluaa tehdä laulamisesta helpompaa ja halvempaa kuin koskaan. Lidl tuo myyntiin torstaista 13.8. alkaen uuden Silvercrest-merkin Bluetooth-karaokemikrofonin, joka tuo hittikappaleet ja laulun ilon suoraan suomalaisten olohuoneisiin.

Langaton Silvercrest-karaokemikrofoni sisältää oman sisäänrakennetun kaiuttimen sekä tunnelmalliset valo- ja ääniefektit, ja sen saa yhdistettyä helposti puhelimeen Bluetooth-yhteydellä. Usb-ladattavan mikrofonin akun kesto on jopa kahdeksan tuntia.

– Karaoke on tärkeä osa suomalaista juhlakulttuuria, ja haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden nauttia laulamisen ilosta kotona ilman kalliita laiteinvestointeja. Tämä juhlavuoden mikrofoni on täydellinen väline nostamaan tunnelmaa syksyn pimenevissä illoissa tai vaikkapa lahjaksi perheen pienimmille laulajille, Lidlin käyttötavaroiden osastopäällikkö Merja Salenius kertoo.

Silvercrest bluetooth -karaokemikrofoni on saatavilla torstaina 13.8. alkaen erätuotteena Lidlin myymälöissä kautta maan. Mikrofonin hinta on 14,99 euroa ja tuotteella on kolmen vuoden takuu. Käyttötavaroita ei ole myynnissä Helsingissä Sörnäisten, Citycenterin, Lönnrotinkadun, Töölöntullin eikä Sähkötalon myymälöissä.