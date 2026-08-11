Lidl juhlii karaoken juhlavuotta – tuo myyntiin edullisen karaokemikrofonin
13.8.2026 11:03:06 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Suomalaisten rakastama karaoke juhlii tänä vuonna 35-vuotisjuhlavuotta Suomessa. Juhlan kunniaksi Lidl tuo myyntiin torstaista 13.8. alkaen edullisen Silvercrest-merkin karaokemikrofonin, jolla jokainen voi perustaa oman laulustudion kotisohvalle.
Tänä vuonna karaoke juhlii maailmanlaajuisesti 55-vuotista taivaltaan, sillä maailman ensimmäinen karaokelaite patentoitiin Japanissa vuonna 1971. Suomessa vietetään puolestaan karaoken 35-vuotisjuhlaa. Ilmiö rantautui meille toden teolla 1990-luvun alussa ruotsinlaivojen ja länsinaapurimme kautta.
Vuosi 1991 olikin suomalaisen karaoken todellinen kultavuosi. Silloin avattiin Suomen ensimmäiset karaokebaarit, järjestettiin ensimmäiset SM-kilpailut ja julkaistiin legendaarinen Finnkaraoke 1 -levy.
Edullinen karaokemikrofoni jokaiseen kotiin
Nyt juhlavuoden kunniaksi Lidl haluaa tehdä laulamisesta helpompaa ja halvempaa kuin koskaan. Lidl tuo myyntiin torstaista 13.8. alkaen uuden Silvercrest-merkin Bluetooth-karaokemikrofonin, joka tuo hittikappaleet ja laulun ilon suoraan suomalaisten olohuoneisiin.
Langaton Silvercrest-karaokemikrofoni sisältää oman sisäänrakennetun kaiuttimen sekä tunnelmalliset valo- ja ääniefektit, ja sen saa yhdistettyä helposti puhelimeen Bluetooth-yhteydellä. Usb-ladattavan mikrofonin akun kesto on jopa kahdeksan tuntia.
– Karaoke on tärkeä osa suomalaista juhlakulttuuria, ja haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden nauttia laulamisen ilosta kotona ilman kalliita laiteinvestointeja. Tämä juhlavuoden mikrofoni on täydellinen väline nostamaan tunnelmaa syksyn pimenevissä illoissa tai vaikkapa lahjaksi perheen pienimmille laulajille, Lidlin käyttötavaroiden osastopäällikkö Merja Salenius kertoo.
Silvercrest bluetooth -karaokemikrofoni on saatavilla torstaina 13.8. alkaen erätuotteena Lidlin myymälöissä kautta maan. Mikrofonin hinta on 14,99 euroa ja tuotteella on kolmen vuoden takuu. Käyttötavaroita ei ole myynnissä Helsingissä Sörnäisten, Citycenterin, Lönnrotinkadun, Töölöntullin eikä Sähkötalon myymälöissä.
Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäJasmin LevoPuh:(09) 23456400media@lidl.fi
Kuvat
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lidl Suomi
Vain 1 prosentti leikki-ikäisistä syö riittävästi kasviksia – Lidl ja Sydänliitto auttavat perheitä lisäämään kasviksia ruokavalioon11.8.2026 09:39:07 EEST | Tiedote
Suomalaiset lapset – ja aikuisetkin – syövät arjessa liian vähän kasviksia. Leikki-ikäisistä vain yksi prosentti syö kasviksia riittävästi. Tämä on asia, jonka Lidl haluaa muuttaa. Yhteistyössä Sydänliiton kanssa Lidl on julkaissut ruokakasvatuskokonaisuuden, joka tarjoaa lapsiperheille keinoja ja vinkkejä kasviksiin tutustumiseen ja niiden lisäämiseen ruokavalioon.
Kotimaiset kasvikset nyt pääosassa Lidlissä – iso hintakampanja heviosastolla6.8.2026 12:17:54 EEST | Tiedote
Lidl on aloittanut tänä kesänä uuden konseptin, sesonkimarkkinat. Ajatuksena on laittaa hyvään alennukseen juuri sillä hetkellä sesongissa olevat kasvikset. Nyt elokuussa kotimaiset kasvikset ovat pääosassa. Suomalaiset kasvikset ovat parhaimmillaan juuri nyt, sillä luonnollisen satokauden aikana ne ovat kaikkein tuoreimpia ja maukkaimpia. Kotimaiset kasvikset ovat isossa alennuksessa, parhaimmillaan jopa 40 prosenttia.
Suomalaiset grillaavat yhä enemmän tätä tuotetta: Nyt halutaan makua4.8.2026 09:01:22 EEST | Tiedote
Suomalaisten rakkaus grillaamiseen ei hyydy edes vaihtelevassa kesäsäässä. Grillikesä käy kuumimmillaan, ja suomalaisten kesäkeittiössä yhdistyvät niin perinteiset kuin uudet maut. Erityisesti mausteiset makkarat ovat nousseet kesän hittituotteeksi grilleissä.
Ryhmä Hau ja Lidl yhteistyöhön: lapsia puhuttelevat maskotit kannustavat parempiin valintoihin3.8.2026 16:27:59 EEST | Tiedote
Suositut Ryhmä Hau -hahmot seikkailevat Lidlin omien merkkien ruokatuotteissa elokuussa 2026. Hahmot nähdään ensimmäistä kertaa kaupan oman merkin tuotteissa, jotka täyttävät Maailman terveysjärjestön (WHO) ravitsemuskriteerit. Lidl on muokannut omien tuotteiden reseptejä niin, että nämä kriteerit täyttyvät. Lisäksi hahmot seikkailevat välipaloiksi sopivissa marjoissa ja hedelmissä. Näin Lidl haluaa kannustaa lapsia ja vanhempia ravitsemuksellisesti parempien vaihtoehtojen pariin.
Suomalaisten riisin kulutus nousussa – trendi näkyy kaupassa29.7.2026 10:39:38 EEST | Tiedote
Suomalaiset syövät entistä enemmän riisiä. Riisin kulutus on noussut viimeisten viiden vuoden aikana tasaisen nousevaan tahtiin. Muutos näkyy kauppojen hyllyillä niin riisin kuin riisinkeitinten myynnissä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme