Kouluruoka kutsuu maistamaan – Taiteiden yönä lautaselle katetaan uusia makuja ja tuttuja suosikkeja

Kouluruoka herättää tunteita ja mielipiteitä. Monelle se on lapsuuden tuttu makumuisto, toiselle tärkeä osa koulupäivää ja kolmannelle jotain muuta. Mutta miltä kouluruoka maistuu vuonna 2026?

Taiteiden yönä tähän kysymykseen voi vastata itse Kaapelitehtaalla.

Hotelli- ja ravintolamuseossa järjestettävässä Makuja koulusta: Uutuuksia ja kestosuosikkeja -tilaisuudessa kävijät pääsevät tutustumaan kouluruokaan Makukoulun aistiradalla. Ruokiin tutustutaan kaikkia aisteja hyödyntäen ja aistiradan yhtenä osana on kouluruokien maistelupiste. Paikalla on Palvelukeskus Helsingin kouluruoan tekijöitä, joiden kanssa voi jutella siitä, mitä kouluruoan suunnittelu, valmistaminen ja kehittäminen käytännössä tarkoittavat.

Meksikolaista chiliä, butter chickenia ja kirjolohikiusausta

Maisteltavana on sekä uusia makuja että tuttuja kouluruokailun suosikkeja. Mexican chili Härkiksestä on Meksikon teemaviikolle kehitetty Härkis-chili, jossa tomaatti, pavut ja mausteet muodostavat täyteläisen ja lämpimän makuelämyksen. Butter chicken tuo kouluruokaan makuja intialaisesta keittiöstä. Murea broileri ja pehmeän mausteinen tomaattikastike muodostavat täyteläisen mutta helposti lähestyttävän kokonaisuuden. Kirjolohikiusaus puolestaan edustaa kouluruoan tuttua ja tykättyä klassikkolinjaa.

Ruokaa ei vain syödä, sitä voi myös tutkia

Makukoulun aistiradalla ruokiin tutustutaan kaikkien aistien avulla. Miltä ruoka näyttää? Miltä se tuoksuu? Millainen rakenne sillä on? Entä miltä se kuulostaa tai tuntuu suussa?

– Aistit ovat tärkeä osa ruokaan tutustumista ja ruokakasvatusta. Kun ruokaa pysähtyy tutkimaan ilman ennakko-odotuksia, voi tutustua myös itselle uusiin makuihin aivan eri tavalla, kertoo Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n ruokakasvatuksen asiantuntija Henriikka Jussila.

Tapahtuma tarjoaa myös mahdollisuuden keskustella kouluruoasta suoraan sen tekijöiden kanssa. Kävijät voivat kysyä esimerkiksi siitä, miten uusia ruokia kehitetään, millaisia toiveita koululaisilla on ja miten vastuullisuus näkyy kouluruoassa.

Hotelli- ja ravintolamuseon Taiteiden yön ohjelma on avoinna torstaina 20.8.2026 klo 17–21 Kaapelitehtaalla 3. kerroksessa. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Kouluruokien maistelu ja Makukoulun aistirata ovat avoinna klo 17–20 tai niin kauan kuin maisteltavaa riittää.

Tervetuloa ottamaan selvää, miltä kouluruoka oikeasti maistuu!

Tapahtuma on osa Olen lastasi varten -kampanjaa, joka kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan Ruokailusta hyvinvointia varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle -hankkeeseen.