Kouluruoka kutsuu maistamaan – Taiteiden yönä lautaselle katetaan uusia makuja ja tuttuja suosikkeja
13.8.2026 13:57:16 EEST | Palvelukeskus Helsinki | Tiedote
Miltä maistuu tämän päivän kouluruoka? Taiteiden yönä 20. elokuuta kaikki pääsevät maistelemaan kouluruokailun kestosuosikkeja ja uusia tuttavuuksia, kun Palvelukeskus Helsinki ja Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry kutsuvat kaikenikäiset tutustumaan kouluruokaan Hotelli- ja ravintolamuseoon. Illan aikana voit osallistua myös moniaistiseen Makukoulu-rataan ja jututtaa kouluruoan tekijöitä.
Kouluruoka herättää tunteita ja mielipiteitä. Monelle se on lapsuuden tuttu makumuisto, toiselle tärkeä osa koulupäivää ja kolmannelle jotain muuta. Mutta miltä kouluruoka maistuu vuonna 2026?
Taiteiden yönä tähän kysymykseen voi vastata itse Kaapelitehtaalla.
Hotelli- ja ravintolamuseossa järjestettävässä Makuja koulusta: Uutuuksia ja kestosuosikkeja -tilaisuudessa kävijät pääsevät tutustumaan kouluruokaan Makukoulun aistiradalla. Ruokiin tutustutaan kaikkia aisteja hyödyntäen ja aistiradan yhtenä osana on kouluruokien maistelupiste. Paikalla on Palvelukeskus Helsingin kouluruoan tekijöitä, joiden kanssa voi jutella siitä, mitä kouluruoan suunnittelu, valmistaminen ja kehittäminen käytännössä tarkoittavat.
Meksikolaista chiliä, butter chickenia ja kirjolohikiusausta
Maisteltavana on sekä uusia makuja että tuttuja kouluruokailun suosikkeja. Mexican chili Härkiksestä on Meksikon teemaviikolle kehitetty Härkis-chili, jossa tomaatti, pavut ja mausteet muodostavat täyteläisen ja lämpimän makuelämyksen. Butter chicken tuo kouluruokaan makuja intialaisesta keittiöstä. Murea broileri ja pehmeän mausteinen tomaattikastike muodostavat täyteläisen mutta helposti lähestyttävän kokonaisuuden. Kirjolohikiusaus puolestaan edustaa kouluruoan tuttua ja tykättyä klassikkolinjaa.
Ruokaa ei vain syödä, sitä voi myös tutkia
Makukoulun aistiradalla ruokiin tutustutaan kaikkien aistien avulla. Miltä ruoka näyttää? Miltä se tuoksuu? Millainen rakenne sillä on? Entä miltä se kuulostaa tai tuntuu suussa?
– Aistit ovat tärkeä osa ruokaan tutustumista ja ruokakasvatusta. Kun ruokaa pysähtyy tutkimaan ilman ennakko-odotuksia, voi tutustua myös itselle uusiin makuihin aivan eri tavalla, kertoo Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n ruokakasvatuksen asiantuntija Henriikka Jussila.
Tapahtuma tarjoaa myös mahdollisuuden keskustella kouluruoasta suoraan sen tekijöiden kanssa. Kävijät voivat kysyä esimerkiksi siitä, miten uusia ruokia kehitetään, millaisia toiveita koululaisilla on ja miten vastuullisuus näkyy kouluruoassa.
Hotelli- ja ravintolamuseon Taiteiden yön ohjelma on avoinna torstaina 20.8.2026 klo 17–21 Kaapelitehtaalla 3. kerroksessa. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Kouluruokien maistelu ja Makukoulun aistirata ovat avoinna klo 17–20 tai niin kauan kuin maisteltavaa riittää.
Tervetuloa ottamaan selvää, miltä kouluruoka oikeasti maistuu!
Tapahtuma on osa Olen lastasi varten -kampanjaa, joka kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan Ruokailusta hyvinvointia varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle -hankkeeseen.
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Palvelukeskus Helsinki on Helsingin kaupungin liikelaitos. Toimimme kumppanina Helsingin kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa, kotihoidossa, seniorikeskuksissa, asumisyksiköissä sekä sairaaloissa. Olemme mukana 100 000 helsinkiläisessä ruokailuhetkessä päivittäin ja hoidamme puhtauspalveluja. Tuemme kotona asumista monipuolisilla etähoito- ja hyvinvointiratkaisuilla ja tuotamme puhelinpalveluja. Meillä on 1450 osaavan ammattilaista, joiden voimin pidämme huolta helsinkiläisten peruspalveluista.
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