Puolivuosikatsauksen mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueen talousura on edelleen hieman parantunut

Talousarviota parempi ennuste perustuu konsernipalvelujen talousarvion ennakoituun alittamiseen. Hyvinvointialueen tammi-kesäkuun toimintakulut olivat 16 miljoonaa euroa eli 2,2 prosenttia pienemmät kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

– Talous on talousarvion mukaisella uralla. On hyvä kuitenkin huomata, että siinä ei ole särkymävaraa. Loppuvuoteen painottuu tunnetusti kustannuksia, joten ennusteessa on vielä epävarmuuksia. Meidän on tärkeä huolehtia siitä, että onnistumme sopeuttamistoimenpiteissämme ja tarvittaessa teemme lisäsopeutustoimenpiteitä, jotta voimme yhteensovittaa toiminnan ja talouden suunnitellusti, hyvinvointialuejohtaja Piia Vuorela kertoo.

Hyvinvointialueen vuosittaiset menot ovat 1,4 miljardia euroa. Kertynyttä alijäämää edellisiltä vuosilta on 308 miljoonaa euroa.

– Kertyneet alijäämät on arviointimenettelyn toimenpideohjelman mukaisesti katettava vuoteen 2030 mennessä. Meidän on pysyttävä tältäkin osin suunnitelmassa ja ensi vuonna joudumme sopeuttamaan talouttamme noin 60 miljoonalla eurolla. Tämän vuoksi käynnistämme ensi vuoden talousarvion valmisteluun liittyen myös yhteistoimintamenettelyn, Vuorela lisää.

– Olemme tänä vuonna tehneet ja tekemässä monia toiminnan uudistuksia, jotka lisäävät kustannusvaikuttavuutta. Samalla ne hyödyttävät asukkaita aiempaa sujuvimpina palvelupolkuina. Jokainen entistä vaikuttavammin käytetty euro helpottaa seuraavia vuosia, jotka eivät myöskään ole taloudellisesti helppoja, Vuorela kertoo.

Hyvinvointialueen tammi-kesäkuun puolivuotiskatsauksesta ilmenee, että asiakastyytyväisyys on viime vuoden tasolla suositteluindeksin ollessa 66. Sairaspoissaolot ovat myös vähentyneet hienoisesti sairaspoissaoloprosentin ollessa 4,53 prosenttia.

– Olemme tehneet hyvinvointialueella hyvää työtä toiminnan ja talouden yhteensovittamisessa. Koko henkilöstöllemme kuuluu lämmin kiitos tästä työstä, Vuorela kertoo.

Omalääkäri kaikille keskisuomalaisille ensi vuoden alussa

Tällä hetkellä hieman yli puolet keskisuomalaisista on omahoitaja ja -lääkärimallin piirissä. Omahoitajat ja -lääkärit saadaan kaikille keskisuomalaisille ensi vuoden alun aikana. Avoterveydenhuollossa ollaan kiireettömässä hoidossa kolmen kuukauden hoitotakuussa ja 79 prosenttia potilaista sai kiireettömän ajan 14 vuorokaudessa.

Erikoissairaanhoidossa jonoja on purettu alkuvuonna suunnitellusti ja pääosin omana työnä ja niin, että jonoja ei jatkossa enää muodostu. Integraatiota on syvennetty ja hoitoketjujen sujuvuutta parannettu muun muassa psykiatrian ja mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden yhdistämisellä sekä endoskopiakeskuksen sekä geriatrisen keskuksen perustamisella.

Yhden ensihoitajan yksikön toimintaa on pilotoitu maaliskuulta alkaen. Yksikkö pystyy hoitamaan tehtäviä, joissa ensihoidon kuljetusta ei tarvita. Näitä on valtaosa ensihoitotehtävistä. Tämä tukee myös kotiin vietävien liikkuvien palveluiden kehittämistä ja yhteistyötä kotisairaalan kanssa.

Lastensuojelussa uudet sijoitukset ovat vähentyneet 239 lapsella (46 prosentilla) viime vuodesta. Toiminnan uudistamisella yhä haastavampiin tilanteisiin on löytynyt ratkaisuja kotiin tuodun tuen avulla. Painopistettä on saatu käännettyä varhaisempaan vaiheeseen ja moniammatillinen työ näkyy sujuvampana toimintana. Myös perhetyön tehostamisen ja mm. päivystysperhetyön avulla on pystytty vähentämään uusia sijoituksia, nopeuttamaan sijoituksista kotiutumista sekä ennaltaehkäisemään lastensuojelun asiakkuuksia.

Huhtikuussa käynnistynyt perheiden, nuorten ja aikuisten asiakasohjaus ja neuvonta on auttanut perheitä löytämään palveluita varhaisemmassa vaiheessa, yhteydenottoja huhti-kesäkuussa on ollut yhteensä 5 461 kappaletta.

Ikääntyneiden palveluissa ympärivuorokautisen asumisen paikkamäärää on vähennetty vastaamaan paremmin arvioitua palvelutarvetta. Muutoksen rinnalla on kehitetty kotiin vietäviä, ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia palveluja sekä vahvistettu palvelurakenteen uudistamista. Ikääntyneiden omalääkäreiden työ ennaltaehkäisee ikääntyvän väestön palvelutarvetta ja toisaalta tukee palveluissa olevien ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn ylläpitoa.

Pelastustoiminnan tehtävät ovat tarkastelujaksolla hieman lisääntyneet verrattuna vuoteen 2025.

Aluehallitus käsittelee Keski-Suomen hyvinvointialueen tammi-kesäkuun toiminta- ja talouskatsausta ensi viikon tiistain 18.8. kokouksessaan.

Aluehallituksen esityslista on osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2026357-6)