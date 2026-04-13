Terho-oravanpoikanen kipittää unisessa metsässä uudessa ensikirjassa
20.8.2026 09:15:12 EEST | Orava-kirjat | Tiedote
Kotimainen ensikirjasarja saa jatkoa, kun pieni Terho-orava seikkailee jälleen! Lotta Sonnisen ja Matti Pikkujämsän eloisa oravahahmo hipsii tällä kertaa metsässä, jossa on kumman hiljaista.
Ketterä pieni oravanpoikanen Terho kipittää polulla. Metsä on hiljainen, on ilta. Terho etsii kavereitaan, jotka ovat vetäytyneet jo nukkumaan.
Kenen kuono pilkistää kolosta? Kuka voi nukkua veden alla? Kuka on käpertyneenä mättäälle? Shh! Terhon on liikuttava hiljaa, että nukkujat saavat nukkua.
Kuka nukkuu, Terho? jatkaa Terholla on hoppu! -kirjan aloittamaa kotimaisten ensikirjojen sarjaa. Lotta Sonnisen kirjoittama vinkeä tarina ja Matti Pikkujämsän värikkäät kuvat hauskoine eläinhahmoineen kutsuvat eläytymään lukemiseen ja leikittämään lasta kirjan katselun yhteydessä.
Tukevat, kulmista pyöristetyt pahvisivut sopivat pienimpiinkin käsiin.
Kuka nukkuu, Terho? on heti arvosteluvapaa.
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Yhteyshenkilöt
Aino SirkesaloViestintäpäällikkö, Siltala / Orava-kirjatPuh:+358 50 3374737aino@siltalapublishing.fi
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