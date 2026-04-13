Orava-kirjat

Terho-oravanpoikanen kipittää unisessa metsässä uudessa ensikirjassa

20.8.2026 09:15:12 EEST | Orava-kirjat | Tiedote

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Kotimainen ensikirjasarja saa jatkoa, kun pieni Terho-orava seikkailee jälleen! Lotta Sonnisen ja Matti Pikkujämsän eloisa oravahahmo hipsii tällä kertaa metsässä, jossa on kumman hiljaista.

Lotta Sonninen ja Matti Pikkujämsä, kuvat: Emma Suominen. Kuka nukkuu, Terho? -kirjan ulkoasu Matti Pikkujämsä.
Lotta Sonninen ja Matti Pikkujämsä, kuvat: Emma Suominen. Kuka nukkuu, Terho? -kirjan ulkoasu Matti Pikkujämsä.

Ketterä pieni oravanpoikanen Terho kipittää polulla. Metsä on hiljainen, on ilta. Terho etsii kavereitaan, jotka ovat vetäytyneet jo nukkumaan.

Kenen kuono pilkistää kolosta? Kuka voi nukkua veden alla? Kuka on käpertyneenä mättäälle? Shh! Terhon on liikuttava hiljaa, että nukkujat saavat nukkua.

Kuka nukkuu, Terho? jatkaa Terholla on hoppu! -kirjan aloittamaa kotimaisten ensikirjojen sarjaa. Lotta Sonnisen kirjoittama vinkeä tarina ja Matti Pikkujämsän värikkäät kuvat hauskoine eläinhahmoineen kutsuvat eläytymään lukemiseen ja leikittämään lasta kirjan katselun yhteydessä.

Tuke­vat, kulmista pyöristetyt pahvisivut sopivat pienimpiinkin käsiin.

Kuka nukkuu, Terho? on heti arvosteluvapaa.

Kuka nukkuu, Terho? -kirjan kuvitusta, kuvittaja Matti Pikkujämsä.
Kuka nukkuu, Terho? -kirjan kuvitusta, kuvittaja Matti Pikkujämsä.

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Kuvat

Lotta Sonninen, kuva: Emma Suominen
Lotta Sonninen, kuva: Emma Suominen
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Matti Pikkujämsä, kuva: Emma Suominen
Matti Pikkujämsä, kuva: Emma Suominen
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Kuka nukkuu, Terho? Kansi: Matti Pikkujämsä
Kuka nukkuu, Terho? Kansi: Matti Pikkujämsä
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Orava-kirjat on vuonna 2024 Siltalan ja Teoksen yhteyteen perustettu lasten­kir­ja­kus­tan­tamo.

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