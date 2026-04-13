Terho-oravanpoikanen kipittää unisessa metsässä uudessa ensikirjassa

Kun kauhu kohtaa huumorin: Yötärinöitä värisyttää selkäpiitä ja nauruhermoja 31.3.2026 09:16:41 EEST | Tiedote

Jari Mäkipään kirjoittama ja Teemu Juhanin kuvittama Yötärinöitä vie lukijat naurun ja kauhun rajamaille. Näissä kertomuksissa mikään ei mene aivan niin kuin odottaisi! Kirja on arvosteluvapaa keskiviikkona 1.4.