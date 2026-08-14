Maksuttomiin vesirokkorokotuksiin oikeutettujen ryhmä laajenee 14.8.2026 09:52:47 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueella tarjoaa Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen ohjeiden mukaan maksutonta vesirokkorokotusta tietylle ryhmälle 20–50-vuotiaita, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa tai saaneet aiemmin kahta vesirokkorokoteannosta. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tiedotti 6.8.2026 aikuisten vesirokkorokotuksen lisätyn kansalliseen rokotusohjelmaan.