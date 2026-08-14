Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

15.8.2026 06:56:49 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 15.08.2026

Rakennuspalo: keskisuuri, Läheviidantie, Hankasalmi

Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuurelle rakennuspalotehtävälle Läheviidantielle Hankasalmelle. Kohteessa lämmitetty puuhellaa, joka sytyttämishetkellä työntänyt savut asuntoon sisälle, ei paloa.

Tieto savuhälytyksestä saatiin kohteessa olevan turvapuhelimen kautta. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Tehtävälle hälytettiin yhteensä yhdeksän pelastuslaitoksen yksikköä. 

Pelastuslaitos tuulettaa asuinrakennuksen tilat.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

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