Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
15.8.2026 06:56:49 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 15.08.2026
Rakennuspalo: keskisuuri, Läheviidantie, Hankasalmi
Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuurelle rakennuspalotehtävälle Läheviidantielle Hankasalmelle. Kohteessa lämmitetty puuhellaa, joka sytyttämishetkellä työntänyt savut asuntoon sisälle, ei paloa.
Tieto savuhälytyksestä saatiin kohteessa olevan turvapuhelimen kautta. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Tehtävälle hälytettiin yhteensä yhdeksän pelastuslaitoksen yksikköä.
Pelastuslaitos tuulettaa asuinrakennuksen tilat.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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