Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 15.8.2026

Onnettomuustiedote (rakennuspalo, keskisuuri, iinankatu, Äänekoski)

Pihasaunan kattorakenteet syttyivät lämmityksen yhteydessä palamaan. Pihasauna oli osa noin 100m2 suuruista piharakennusta. Asukkaiden esimerkillinen alkusammutus sammutti palon ja pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi varmistaa palon sammuminen. Vahingot jäivät tehokkaan alkusammutuksen takia vähäisiksi. Paikalla kävi yhteensä 4 pelastuslaitoksen yksikköä. Ei henkilövahinkoja.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112