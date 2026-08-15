Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

15.8.2026 19:53:27 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa, että Äänekoskella syttyi pihasauna 15.8.2026. Asukkaiden tehokas alkusammutus esti laajemmat vahingot, eikä henkilövahinkoja sattunut. Pelastuslaitos varmisti palon sammumisen neljän yksikön voimin. 

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 15.8.2026

Onnettomuustiedote (rakennuspalo, keskisuuri, iinankatu, Äänekoski)

Pihasaunan kattorakenteet syttyivät lämmityksen yhteydessä palamaan. Pihasauna oli osa noin 100m2 suuruista piharakennusta. Asukkaiden esimerkillinen alkusammutus sammutti palon ja pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi varmistaa palon sammuminen. Vahingot jäivät tehokkaan alkusammutuksen takia vähäisiksi. Paikalla kävi yhteensä 4 pelastuslaitoksen yksikköä. Ei henkilövahinkoja. 

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.8.2026 06:56:49 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.08.2026 Rakennuspalo: keskisuuri, Läheviidantie, Hankasalmi Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuurelle rakennuspalotehtävälle Läheviidantielle Hankasalmelle. Kohteessa lämmitetty puuhellaa, joka sytyttämishetkellä työntänyt savut asuntoon sisälle, ei paloa. Tieto savuhälytyksestä saatiin kohteessa olevan turvapuhelimen kautta. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Tehtävälle hälytettiin yhteensä yhdeksän pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitos tuulettaa asuinrakennuksen tilat. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

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