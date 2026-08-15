Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
15.8.2026 19:53:27 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa, että Äänekoskella syttyi pihasauna 15.8.2026. Asukkaiden tehokas alkusammutus esti laajemmat vahingot, eikä henkilövahinkoja sattunut. Pelastuslaitos varmisti palon sammumisen neljän yksikön voimin.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 15.8.2026
Onnettomuustiedote (rakennuspalo, keskisuuri, iinankatu, Äänekoski)
Pihasaunan kattorakenteet syttyivät lämmityksen yhteydessä palamaan. Pihasauna oli osa noin 100m2 suuruista piharakennusta. Asukkaiden esimerkillinen alkusammutus sammutti palon ja pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi varmistaa palon sammuminen. Vahingot jäivät tehokkaan alkusammutuksen takia vähäisiksi. Paikalla kävi yhteensä 4 pelastuslaitoksen yksikköä. Ei henkilövahinkoja.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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