Talentia: Sosiaalihuollon ammattihenkilölain uudistus voi vaarantaa asiakasturvallisuuden

– Työnjaon kehittämisen perusta ei saa olla sen joustavoittaminen osaamisvaatimusten kustannuksella. Jokaisella sosiaalihuollon ammattiryhmällä on oma koulutuksensa, vastuunsa ja erityisosaamisensa. Niitä tarvitaan asiakkaan parhaaksi, sanoo Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Sosiaalihuoltoa ei voi rinnastaa suoraan terveydenhuoltoon

Lakiesityksessä sosiaalihuollon sääntelyä halutaan yhdenmukaistaa terveydenhuollon kanssa. Sosiaalihuollon tehtävärakenteet, vastuut ja ammattien työnjako eivät kuitenkaan ole yhtä vakiintuneita kuin terveydenhuollossa.

Esimerkiksi sosiaalityöntekijän ja sosionomin koulutukset valmistavat erilaisiin tehtäviin. Moniin sosiaalihuollon tehtäviin liittyy asiakkaiden oikeuksista päättämistä virkavastuulla.

– Asiakkaan oikeusturvan ja palvelujen laadun on toteuduttava kaikissa tilanteissa. Tämän mukaan on katsottava, että työntekijöillä on tehtävään tarvittava osaaminen, koulutus ja vastuu, Manssila sanoo.

Opiskelijoiden asema selkiytyy

Lakiesitys selkeyttäisi opiskelijoiden mahdollisuuksia toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävissä. Talentia kannattaa muutosta.

Tilapäisesti sosiaalityöntekijän tehtävässä voisi toimia sosiaalityön pääaineopiskelija, joka on suorittanut sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä harjoittelun. Tilapäisesti sosionomin tehtävässä voisi puolestaan toimia sosionomiopiskelija, joka on suorittanut vähintään kaksi kolmasosaa opinnoistaan. Työskentely tapahtuisi aina sosiaalihuollon ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena.

Talentia pitää tärkeänä myös sitä, että esityksellä tavoitellaan opiskelijoiden nimikkeiden selkeyttämistä.

– Asiakkaan on voitava tietää, asioiko hän opiskelijan vai laillistetun ammattihenkilön kanssa. Siksi kannatamme esimerkiksi sosiaalityöntekijäopiskelija- ja sosionomiopiskelija-nimikkeitä, Manssila sanoo.

Talentian näkemyksen mukaan opiskelijoita koskevia muutoksia ei voida arvioida erillään ammattihenkilöiden mahdollisuuksia toimia toistensa tehtävissä koskevasta sääntelystä, sillä niiden yhteisvaikutuksia ei esitysluonnoksessa ole arvioitu riittävästi.

Talentia kannattaa kielitaitovaatimusten vahvistamista

Talentia pitää hyvänä, että lakiesitys vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden kielitaitovaatimuksia ja että työnantajalla on ensisijainen vastuu varmistaa riittävä kielitaito.

– On kuitenkin ristiriitaista, että kielitaitovaatimuksia perustellaan asiakasturvallisuudella, mutta työnjaon muutosten vaikutuksia asiakkaiden turvallisuuteen ei arvioida yhtä perusteellisesti. Asiakasturvallisuuden on oltava koko uudistuksen lähtökohta, Manssila sanoo.

Lue Talentian lausunto kokonaisuudessaan tästä.