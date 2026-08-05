Vapriikki

Vapriikin syksyn luentosarjan aiheena jalkapallon MM-kisat ja lajin historia

19.8.2026 09:00:00 EEST | Vapriikki | Tiedote

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Jalkapallo on paljon muutakin kuin 22 pelaajaa, pallo ja 90 minuuttia. Vapriikin luentosarjassa sukelletaan keskiviikkoisin 26.8.–23.9. jalkapallon MM-kisojen historiaan ja ilmiöihin – politiikasta ja mediasta naisten jalkapallon kehitykseen ja erotuomarien näkökulmaan.

Jalkapallon MM-kisat kautta aikojen -näyttely Vapriikissa.
Jalkapallon MM-kisat kautta aikojen -näyttely Vapriikissa. Saarni Säilynoja/Vapriikki

Vapriikin syksyn luentosarjassa perehdytään suomalaisten huippuasiantuntijoiden johdolla jalkapallon MM-turnausten historiaan ja kisojen kiinnostavimpiin käänteisiin. Luennoilla tarkastellaan muun muassa politiikan ja urheilun kytköksiä, naisten jalkapallon kehitystä sekä lajin ja pelaajien muuttuvaa medianäkyvyyttä. Yksi puheenvuoro valottaa lajia myös erotuomarin näkökulmasta.

Luentosarja tarjoaa näkökulmia jalkapalloon myös kentän ulkopuolelta: miten maailman suurin urheilutapahtuma heijastelee yhteiskunnan muutoksia, millaisia tarinoita kisojen taustalla on ja miten jalkapallo on muuttunut vuosikymmenten aikana.

Vapriikin luentosarja järjestetään 26.8.–23.9. auditoriossa keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Luennot kestävät noin tunnin, ja niihin on vapaa pääsy.

Luennot

Ke 26.8. Poliittisen historian professori Vesa Vares, Turun yliopisto: Pallon herruus – kuningaslajin lumo ja politiikka

Ke 2.9. Dosentti Riikka Turtiainen, Turun yliopisto: Arvokisahuumaa ja arjen haasteita – naisten jalkapallon kasvukertomuksen käänteitä

Ke 9.9. Tietokirjailija FT Johanna Ruohonen: Jalkapallo naisten lajina – historia maailmalla ja Suomessa

Ke 16.9. Historian väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto, ja kansainvälinen FIFA-erotuomari Lotta Vuorio: Erimielisyyksien sovittelijat – Erotuomareiden rooli jalkapallossa

Ke 23.9. Mediakulttuurin dosentti ja kulttuurimaantieteilijä Sami Kolamo: Jalkapallon MM-kisojen kulissien takainen todellisuus

Avainsanat

vapriikkijalkapallomuseotampereluentosarja

Kuvat

Jalkapallon MM-kisat kautta aikojen -näyttely Vapriikissa.
Jalkapallon MM-kisat kautta aikojen -näyttely Vapriikissa.
Saarni Säilynoja/Vapriikki
Lataa
Jalkapallon MM-kisat kautta aikojen -näyttely Vapriikissa.
Jalkapallon MM-kisat kautta aikojen -näyttely Vapriikissa.
Saarni Säilynoja/Vapriikki
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.

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