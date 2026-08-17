Kokoomuksen Kilpi: Itä-Suomen erityistalousalue etenee lakivalmisteluun

Venäjän hyökkäyssota ja itärajan sulkeutuminen muuttivat itäisen Suomen asemaa rajusti. Matkailu, kauppa ja logistiikka menettivät markkinoita käytännössä yhdessä yössä. Menetettyjä työpaikkoja ja investointeja ei korvata loputtomilla tukipäätöksillä, sanoo kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi.

”Itä-Suomi ei tarvitse lisää raportteja pöytälaatikkoon. Se tarvitsee uusia yrityksiä, investointeja ja työpaikkoja. Kokoomuksen tavoite on tehdä itäisestä Suomesta alue, johon yrityksen kannattaa investoida”, Kilpi sanoo.

Työryhmä valmistelee mallin erityistalousaluekokeilulle sekä luonnoksen sitä koskevaksi laiksi maaliskuun 2027 loppuun mennessä. Tämän jälkeen lakiluonnos lähtee lausunnoille ja valmistelu jatkuu kohti eduskuntakäsittelyä.

”Erityistalousalueista on puhuttu Suomessa vuosia. Nyt asiaa ei enää vain selvitellä, vaan lakia valmistellaan”, Kilpi sanoo.

Kilven mukaan Kokoomukselle on tärkeää, ettei erityistalousalueesta rakenneta uutta tukiautomaattia. Lähtökohtana on malli, jossa yrityksen on ensin uskottava itse investointiinsa ja laitettava omaa rahaa peliin.

”Veronmaksajan tehtävä ei ole kantaa yritysten riskiä. Julkisen vallan tehtävä on tehdä investoimisesta yrityksille kannattavampaa ja poistaa kasvun esteitä. Kun yritykset investoivat, syntyy työtä, verotuloja ja elinvoimaa koko alueelle”, Kilpi sanoo.

Tavoitteena on saada lakitekstit valmiiksi tämän vaalikauden aikana. Kilven mukaan kyse on talouden lisäksi koko Suomen turvallisuudesta.

”Elinvoimainen itäraja on Suomen etu. Itäinen Suomi ei ole Suomen takapiha, vaan koko Euroopan unionin itäraja. Siksi alueen pitäminen elävänä, yrittävänä ja kasvavana on sekä talous- että turvallisuuskysymys. Kokoomus haluaa, että itäisessä Suomessa on tulevaisuudessakin yrityksiä, työpaikkoja ja ihmisiä. Nyt tätä tavoitetta viedään puheista lakiin”, Kilpi päättää.