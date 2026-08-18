HUS

Suomen toiseksi suurin synnytysyksikkö muuttaa Espoon sairaalasta Jorvin sairaalan uuteen osastorakennukseen 1.9. klo 9

19.8.2026 10:03:06 EEST | HUS | Tiedote

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Uusissa tiloissa on huomioitu perhekeskeisyys ja tukihenkilön läsnäolo entistä paremmin.

Vastasyntynyt vauva hoitopöydällä.
Ville Männikkö HUS

Espoon sairaalan synnytykset muuttavat 1.9.2026 kello 9 Jorvin sairaalan osastorakennukseen. Jorvin sairaala sijaitsee osoitteessa Karvasmäentie 8 ja sinne saavutaan katutasossa sijaitsevan pääsisäänkäynnin kautta. Pysäköintipaikka Jorvin sairaalan asiakkaille löytyy helpoimmin P1-pysäköintilaitoksesta, joka sijaitsee Espoon sairaalan alla. Saattoliikenne onnistuu pääsisäänkäynnin eteen.

Synnytystoiminta jatkuu 1.9. saakka Espoon sairaalassa, jonne kuljetaan Espoon sairaalan sisäänkäynnin kautta. 1.9. kello yhdeksän jälkeen Espoon synnytysyksikköön ei enää oteta uusia synnyttäjiä.

Uusissa tiloissa korostuu perhekeskeisyys

Synnyttäjät saavat laadukasta hoitoa potilaslähtöisesti suunnitelluissa tiloissa, joissa on 12 synnytyssalia. 11 salista on pääsy ammeeseen. Synnytyshuoneet ovat tilavia ja niissä on huomioitu synnyttäjien tarpeet. Jokaisesta huoneesta löytyy mm. joogaliinat ja jumppapallot.

Käynnistyshuoneita on kuusi, mikä mahdollistaa kasvavan synnytysten käynnistysmäärän hoidon asianmukaisissa tiloissa. Seurantahuoneita on viisi, ja ne on suunniteltu erityisesti raskaana olevien ja synnyttäneiden päivystyksen käyttöön.

Synnytysyksikön tiloissa on leikkaussalit sekä heräämö. Tavoitteena on hoitaa lähes kaikki synnytyksen jälkeiset seurannat perheheräämössä, jossa äiti ja vauva ovat yhdessä ja myös tukihenkilö voi olla mukana. Vain kriittisesti sairaat synnyttäjät siirretään jatkohoitoon muualle.

Lähes kaikki potilashuoneet on suunniteltu perhehuoneiksi. Yhteistyö tiivistyy myös lastenosastojen kanssa. Uudet tilat mahdollistavat vierihoidon aikaisempaa paremmin. Äitiä ja lasta ei eroteta kuin erityisen painavasta syystä.

Jorvin synnytysyksikkö on Suomen toisiksi suurin. Espoon sairaalassa synnytettiin viime vuonna 4771 kertaa. Jorvin sairaalassa hoidetaan synnytyksiä raskausviikosta 35 lähtien.

Jorvin sairaalan äitiysvastaanotot muuttavat osastorakennukseen 5.–6.10.2026.

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Synnytyshuone Jorvin sairaalan osastorakennuksessa.
Synnytyshuone Jorvin sairaalan osastorakennuksessa.
Selma Savage HUS
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Synnyttäneiden huone Jorvin sairaalan osastorakennuksessa.
Synnyttäneiden huone Jorvin sairaalan osastorakennuksessa.
Selma Savage HUS
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Synnytysamme Jorvin sairaalan osastorakennuksessa.
Synnytysamme Jorvin sairaalan osastorakennuksessa.
Selma Savage HUS
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Synnytyshuone Jorvin sairaalan osastorakennuksessa.
Synnytyshuone Jorvin sairaalan osastorakennuksessa.
Selma Savage HUS
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Tietoja julkaisijasta

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme. 

HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito. 

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