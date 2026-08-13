Suosittu vauvatarvike ensi kertaa Lidlin valikoimaan – Tässä on uusi sitteri
18.8.2026 10:42:21 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Lidl laajentaa vauvatuotteiden valikoimaansa tuomalla myyntiin historiansa ensimmäisen vauvan sitterin torstaina 20.8. Lupilu-merkin sitteri tarjoaa lapsiperheille edullisen vauva-arkea helpottavan apuvälineen vain 34.99 euron hintaan. Uutuustuote säästää pikkulapsiperheiden budjettia laadusta tinkimättä.
Vauvaperheiden suurin arjen pelastaja on vihdoin täällä. Lidl tuo ensimmäistä kertaa ikinä Suomessa myyntiin oman Lupilu-merkin sitterin torstaina 20.8. Sitteri on monessa suomalaisperheessä yksi tärkeimmistä vauva-arjen tuotteista, sillä se vapauttaa aikuisen kädet, samalla kun vauva pystyy turvallisesti tarkkailemaan ympäristöään ja leikkimään sitterissä oleskellen.
Torstaina myyntiin tuleva Lupilu-sitteri on poikkeuksellisen edullinen tuote vastaaviin markkinoilla oleviin tuotteisiin verrattuna, sillä se maksaa vain 34,99 euroa.
– Sitteri on monelle perheelle yksi olennaisimmista vauva-ajan hankinnoista, jolle todella tulee käyttöä vauvan ensimmäisinä kuukausina. Haluammekin tuoda nyt ensimmäistä kertaa myyntiin oman Lupilu-lastenmerkkimme sitterin, joka tuo arjen helpotusta lapsiperheille. Tuotteella on loistava hinta-laatusuhde, sillä se sopii monen lapsiperheen budjettiin, Lidlin käyttötavaroiden osastopäällikkö Merja Salenius sanoo.
Lastentarvikkeita helposti ruokakaupasta
Sitterissä on irrotettava päällinen, jonka voi pestä koneessa. Sitä voi käyttää vastasyntyneestä alkaen aina 9 kilon painoon saakka, ja siitä löytyy kolmeportainen korkeudensäätö. Tuotteessa on säädettävät turvavaljaat, jotka mahdollistavat vauvan turvallisen ja hyvän asennon.
– Sitterimme on tukevarakenteinen ja se on helppo koota. Sen saa myös taitettua kätevästi kasaan, mikä helpottaa säilytystä lapsiperheen arjen tohinan keskellä. Haluamme tehdä entistä helpommaksi monipuolisten lastentarvikkeiden ostamisen kauppareissun yhteydessä, Salenius sanoo.
Lupilu-sitteri myynnissä Lidl-myymälöissä kautta maan torstaista 20.8. alkaen niin kauan kuin erätuotetta riittää. Tuotteella on kolmen vuoden takuu ja se on eurooppalaisten turvallisuusstandardien mukainen. Käyttötavaroita ei ole myynnissä Helsingissä Sörnäisten, Citycenterin, Lönnrotinkadun, Töölöntullin eikä Sähkötalon myymälöissä.
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Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäJasmin LevoPuh:(09) 23456400media@lidl.fi
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Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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