Julkiset T&K-tuet lisäävät yritysten tutkimus- ja kehitystyötä – vaikutus innovaatioihin ja tuottavuuteen epävarmempaa
20.8.2026 06:30:00 EEST | Työn ja talouden tutkimus LABORE | Tiedote
Laboren johtava tutkija Paolo Fornaro on koonnut tuoreessa kirjallisuuskatsauksessaan yhteen viimeisten noin 20 vuoden aikana tehtyä empiiristä tutkimusta julkisen T&K-tuen vaikutuksista, keskittyen suoriin T&K-tukiin ja T&K-verohuojennuksiin. Katsauksessa tarkastellaan sekä vaikutuksia T&K-panoksiin – eli yritysten omiin tutkimus- ja kehitysinvestointeihin – että vaikutuksia tuotoksiin, kuten patentointiin ja tuottavuuden kasvuun. Katsaus kattaa sekä koko talouden tason että yritys- ja työntekijätason tutkimuksia. Katsauksen mukaan julkiset T&K-tuet lisäävät yritysten omaa T&K-toimintaa. Vaikutukset innovaatioihin ja tuottavuuteen ovat epävarmempia ja voivat toteutua vasta pitkällä viiveellä, mutta valtaosa katsauksen kattamista tutkimuksista antaa julkiselle T&K-tuelle myönteisen kokonaisarvion.
Miksi julkista T&K-tukea tarvitaan?
Innovaatio on yksi talouskasvun keskeisistä ajureista. Innovoinnin hyödyt eivät myöskään rajoitu vain siihen investoivaan yritykseen, vaan leviävät usein myös kilpailijoille ja koko yhteiskunnalle. Nämä tekijät tekevät julkisesta T&K-tuesta periaatteessa perusteltua. On kuitenkin epäselvää, toimiiko tuki käytännössä, minkä vuoksi aiheesta tarvitaan empiiristä tutkimusta.
Katsauksessa kootaan yhteen kahden vuosikymmenen tutkimusnäyttö
Laboren johtava tutkija Paolo Fornaro kävi läpi noin kahdenkymmenen viime vuoden aikana julkaistuja empiirisiä tutkimuksia julkisen T&K-tuen vaikutuksista. Katsaus keskittyy tutkimuksiin, jotka käsittelevät joko suoria T&K-tukia tai T&K-verohuojennuksia. Katsaus ei perustu tutkijan omaan aineistoon, vaan se kokoaa yhteen olemassa olevan tutkimuskirjallisuuden tulokset sekä makro- että mikrotasolta.
Vaikutus tutkimuspanoksiin selkeä – innovaatiot ja tuottavuus epävarmempia
Katsauksessa läpikäydyt tutkimukset osoittavat, että julkiset T&K-tuet ovat kannustavat yrityksiä omaan T&K-toimintan: julkinen tuki lisää selvästi yksityisiä T&K-investointeja. Vaikutukset innovaatioihin ja tuottavuuden kasvuun sen sijaan ovat epävarmempia ja saattavat toteutua vasta pitkän viiveen jälkeen. Silti valtaosa katsauksen kattamista tutkimuksista antaa julkiselle T&K-tuelle myönteisen kokonaisarvion.
”Vaikka tuoreen kirjallisuuden tuloksissa on jonkin verran vaihtelua, näyttö viittaa siihen, että julkinen T&K-tuki on kokonaisuutena tehokasta – erityisesti yritysten omien T&K-panostusten kannustajana. Vaikutus uusien innovaatioiden syntymiseen ja tuottavuuden kasvuun on yhä epävarma ja voi toteutua vasta vuosien viiveellä. Tämän katsauksen kattamien tutkimusten perusteella julkiset T&K-tuet ja verohuojennukset vaikuttavat kuitenkin olevan tärkeitä politiikkavälineitä talouskasvun tukemisessa”, toteaa Fornaro.
TAUSTATIEDOT
Tutkimus: Kirjallisuuskatsaus T&K-politiikkojen vaikutuksista (engl. "The impact of R&D policies: A review of recent studies"). Suomenkielinen otsikko on toimituksellinen käännös.
Tekijä: Paolo Fornaro, johtava tutkija, Labore
Aineisto: Kirjallisuuskatsaus, joka kokoaa noin 20 viime vuoden aikana julkaistua empiiristä tutkimusta julkisen T&K-tuen vaikutuksista
Rahoitus: Business Finland -hanke "From policy to firms and innovators: a pathway to an innovation-led economy"
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paolo Fornarojohtava tutkijaMakrotalous, ennusteet ja toimialatalousPuh:+358 40 9658 449paolo.fornaro@labore.fi
Linkit
Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.
Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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